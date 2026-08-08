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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Atletico Madrid: Almada resmen River Plate'te

Atletico Madrid
Transfers
River Plate
T. Almada

Arjantin millî takım oyuncusu ülkesine dönüyor

Colchoneros'un resmi sitesinde yer aldığı üzere, Atlético Madrid ve River Plate, Thiago Almada'nın Buenos Aires kulübüne transferi konusunda anlaşmaya vardı.


  • Arjantinli futbolcunun, geçen yaz katıldığı İspanyol başkentinin kulübündeki macerası böylece sona eriyor. Almada, Atlético'daki tek sezonunda 40 maça çıktı, dört gol attı ve iki asist yaptı.


    Kulübün açıklaması, Atlético Madrid'in ona profesyonel ve kişisel geleceği için en iyisini dilediğini belirterek sona erdi.


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