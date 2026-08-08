Atletico Madrid: Almada resmen River Plate'te

Arjantinli futbolcunun, geçen yaz katıldığı İspanyol başkentinin kulübündeki macerası böylece sona eriyor. Almada, Atlético'daki tek sezonunda 40 maça çıktı, dört gol attı ve iki asist yaptı.





Kulübün açıklaması, Atlético Madrid'in ona profesyonel ve kişisel geleceği için en iyisini dilediğini belirterek sona erdi.



