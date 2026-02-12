Atletico başkanı, Julian Alvarez transferi ile ilgili söylentiler üzerine Barcelona'ya güçlü bir mesaj gönderdi.

Geleceği tartışma konusu olurken, Alvarez'in sahadaki performansı da mercek altına alındı. Eski Manchester City oyuncusu zorlu bir kış dönemi geçirdi, Kasım ayından bu yana La Liga'da gol atamadı ve şu anda tüm turnuvalarda 10 maçtır gol atamıyor.

Onun zorlukları basında eleştirilere yol açtı ve bu durum teknik direktör Simeone'yi çok rahatsız etti. Taraftarların oyuncunun hücumu yönetme yeteneğine hala inanması gerekip gerekmediğini sorulduğunda, Simeone geçen ay şöyle yanıt verdi: "Ciddi misiniz? Bana bunu ciddi olarak mı soruyorsunuz? Gerçek şu ki, Julian Alvarez, sahip olduğu isim, taşıdığı otorite ve inşa ettiği kariyeri nedeniyle kendisi için konuşuyor, değil mi?"

Simeone'nin hayranlığı açık, ancak Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araujo'nun da hayranlığı açık. Araujo bu hafta onu kamuoyuna överek şöyle dedi: "O harika bir oyuncu; benim için dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Sahip olduğu kaliteyi görebilirsiniz."