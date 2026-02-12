Getty Images Sport
Atletico başkanı, Julian Alvarez transferi ile ilgili söylentiler üzerine Barcelona'ya güçlü bir mesaj gönderdi.
Cerezo, Barcelona transferini reddetti
Son haftalarda, Barcelona'nın Lewandowski'nin ayrılmasının ardından forvet hattını yönetecek ideal aday olarak Alvarez'i belirlediği yönünde spekülasyonlar artıyor. Polonyalı tecrübeli oyuncunun gelecek sezonun ötesindeki geleceği belirsiz ve 38. yaş günü yaklaşırken, Katalonya'daki haberler Barça'nın La Liga rakiplerine cesur bir hamle yapmayı planladığını öne sürüyor. Ancak Atleti başkanı Cerezo, bu tür söylentileri hızlı bir şekilde yalanladı.
Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte basına konuşan Atletico başkanı, 19 numaralı oyuncusunun Camp Nou'ya transfer olacağına dair söylentiler sorulduğunda net bir cevap verdi. Mısırlı yayıncı Win Win'e verdiği demeçte, "Julian, Atletico Madrid ile sözleşmesi olan bir oyuncu ve mutlu" dedi. "Barca'dan kimse onu transfer etmek için bizimle resmi olarak iletişime geçmedi, hepsi bu kadar."
Geleceği tartışma konusu olurken, Alvarez'in sahadaki performansı da mercek altına alındı. Eski Manchester City oyuncusu zorlu bir kış dönemi geçirdi, Kasım ayından bu yana La Liga'da gol atamadı ve şu anda tüm turnuvalarda 10 maçtır gol atamıyor.
Onun zorlukları basında eleştirilere yol açtı ve bu durum teknik direktör Simeone'yi çok rahatsız etti. Taraftarların oyuncunun hücumu yönetme yeteneğine hala inanması gerekip gerekmediğini sorulduğunda, Simeone geçen ay şöyle yanıt verdi: "Ciddi misiniz? Bana bunu ciddi olarak mı soruyorsunuz? Gerçek şu ki, Julian Alvarez, sahip olduğu isim, taşıdığı otorite ve inşa ettiği kariyeri nedeniyle kendisi için konuşuyor, değil mi?"
Simeone'nin hayranlığı açık, ancak Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araujo'nun da hayranlığı açık. Araujo bu hafta onu kamuoyuna överek şöyle dedi: "O harika bir oyuncu; benim için dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Sahip olduğu kaliteyi görebilirsiniz."
Barcelona'nın yeni 9 numara arayışı
Barcelona'nın Alvarez'e olan ilgisi bir zorunluluktan doğmuştur. Lewandowski'nin kulüpteki parlak kariyerinin sonuna yaklaşmasıyla birlikte, Blaugrana önümüzdeki yıllarda takımın hücum hattını yönetecek dünya çapında bir yedek oyuncu arayışına girmiştir. Yüksek pres stili, teknik becerisi ve en üst düzeyde kanıtlanmış yeteneği ile Alvarez, sportif direktör Deco tarafından Barça sistemine ideal bir profil olarak görülmektedir.
Ancak, finansal gerçekler bu transferi neredeyse imkansız hale getiriyor. Barcelona'nın ekonomik kısıtlamaları önemli bir engel olmaya devam ediyor ve Alvarez'in değerine sahip bir oyuncuyu transfer etmek için büyük satışlar yapmaları gerekecek.
Sözleşme durumu sağlam bir engel oluşturuyor
Potansiyel talipler için belki de en büyük engel Alvarez'in sözleşme durumu. Forvet, geldiğinde altı yıllık bir sözleşme imzalayarak Haziran 2030'a kadar Los Colchoneros'a bağlı. Anlaşma, 500 milyon euro civarında olduğu bildirilen bir serbest kalma maddesi içeriyor ve bu da Atletico'yu düşmanca tekliflerden etkili bir şekilde koruyor.
Atletico pazarlık yapmaya istekli olsa bile, ki Cerezo bunun mümkün olmadığını belirtiyor, haberlere göre 100 milyon avronun çok üzerinde bir başlangıç ücreti talep edecekleri öne sürülüyor. Hala La Liga'nın katı maaş sınırı düzenlemelerine tabi olan Barcelona için böyle bir ücret muhtemelen çok yüksek olacaktır. Şu an için Alvarez, Atletico'nun geleceğinin yüzü olmaya devam ediyor ve Cerezo da bunu böyle tutmaya kararlı.
