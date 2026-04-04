Atlético-Barcelona maçının hakem performansı hakkında şok edici bir değerlendirme

"Archivo Far" sitesine göre, Busquets Ferrer performans açısından en iyi dönemini yaşamıyor ve bunu, video teknolojisinin düzeltmek zorunda kaldığı bir dizi hatayla bir kez daha kanıtladı.

Ferreir, 8 kez sarı kart gösterdi ve bazı bariz kartları göstermeyi ihmal etti; kararsız ve gerekli seviyeden uzak görünüyordu.

Maçta iki tartışmalı durum yaşandı ve her ikisinde de Busquets Ferrer'in ilk kararını düzeltmek için VAR'ın müdahalesi gerekti.

İlk durum ilk yarıda yaşandı. Zaten sarı kartı bulunan Nicolás González, Yamal'ı düşürerek net bir gol fırsatını engelledi. Bu durum, ikinci bir sarı kart değil, doğrudan kırmızı kart gerektiriyordu.

İkinci durum ise ikinci yarıda yaşandı. VAR, Busquets Ferrer'in Gerard Martin'e gösterdiği doğrudan kırmızı kartı iptal etmek zorunda kaldı. Hakemler Teknik Birliği, bu pozisyonun sadece sarı kart gerektirdiğini belirledi.

Martín topa ilk ulaşan oyuncuydu ve topu kontrol altında tuttu, ardından hareket alanına giren Thiago Almada'nın ayak bileğine temas etti, ancak Barcelona oyuncusunun kırmızı kartı iptal edildi.