Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

Çeviri:

Atlético-Barcelona maçının hakem performansı hakkında şok edici bir değerlendirme

Barcelona, Cumartesi akşamı İspanya Ligi'nin 30. haftasında ev sahibi Atlético Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup ederek heyecan verici bir galibiyet elde etti.

La Liga'nın lideri Barcelona, Real Madrid'in Real Mallorca'ya yenilmesinin ardından en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 7 puana çıkardı. 

Atlético Madrid ise 57 puanla dördüncü sırada kaldı.

Maçı yöneten hakem Busquets Ferrer, hakemlik kararlarını değerlendiren "Archivo VAR" sitesinden şok edici bir puan aldı.

"Arquivo VAR", Atlético ve Barça arasındaki maçı kötü yöneten hakem Busquets Ferrer'e (10 üzerinden 2) puan verdi.

    Video teknolojisi, saha hakemlerinin hatalarını düzeltmek için devreye giriyor

    "Archivo Far" sitesine göre, Busquets Ferrer performans açısından en iyi dönemini yaşamıyor ve bunu, video teknolojisinin düzeltmek zorunda kaldığı bir dizi hatayla bir kez daha kanıtladı.

    Ferreir, 8 kez sarı kart gösterdi ve bazı bariz kartları göstermeyi ihmal etti; kararsız ve gerekli seviyeden uzak görünüyordu.

    Maçta iki tartışmalı durum yaşandı ve her ikisinde de Busquets Ferrer'in ilk kararını düzeltmek için VAR'ın müdahalesi gerekti. 

    İlk durum ilk yarıda yaşandı. Zaten sarı kartı bulunan Nicolás González, Yamal'ı düşürerek net bir gol fırsatını engelledi. Bu durum, ikinci bir sarı kart değil, doğrudan kırmızı kart gerektiriyordu.

    İkinci durum ise ikinci yarıda yaşandı. VAR, Busquets Ferrer'in Gerard Martin'e gösterdiği doğrudan kırmızı kartı iptal etmek zorunda kaldı. Hakemler Teknik Birliği, bu pozisyonun sadece sarı kart gerektirdiğini belirledi. 

    Martín topa ilk ulaşan oyuncuydu ve topu kontrol altında tuttu, ardından hareket alanına giren Thiago Almada'nın ayak bileğine temas etti, ancak Barcelona oyuncusunun kırmızı kartı iptal edildi.

    • Reklam
Şampiyonlar Ligi
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM