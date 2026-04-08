Ateşli açıklamalarının ardından... Ivan Tony cezalandırılacak mı?

Birçok medya kuruluşu, maçın ardından Ivan Toni'nin yaptığı açıklamalara ilgi gösterdi; sözleri spor camiasında geniş yankı uyandırdı.
Bir dizi medya mensubu, Suudi Futbol Federasyonu Hakem Komitesi'nden, Tony'nin açıklamalarında bahsettiği iddiaların doğruluğunu ve hakem ekibinin oyuncunun belirttiği şekilde ifadeler kullanıp kullanmadığını teyit etmek amacıyla, maç sırasında hakem ile oyuncular arasında geçen konuşmaları inceleyip kayıtlarını dinlemesini talep etti.
Medya mensubu Wael Al-Najjar, Ivan Tony'nin açıklamalarının ilgili makamların hızlı bir şekilde harekete geçmesini gerektirdiğini belirterek, olayla ilgili acil bir soruşturma açılmasını talep etti.
Ayrıca okuyun... Al-Ahly ateşli bir açıklamayla: Hakemin kayıtlarını ve konuşmalarını dinlemek istiyoruz
El-Najar, spor kamuoyuna gerçekleri açıklamak ve maçla ilgili olaylar etrafında dönen tartışmaları sonlandırmak için, oyuncunun açıklamalarında yer alan hususlarla ilgili en kısa sürede resmi bir açıklama ve net bir kararın yayınlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.
Spor yorumcusu Eid Al-Thaqil ise, Tony'nin takımın Al-Fayha ile oynadığı maçtaki hakem kararlarına ilişkin açıklamalarının, doğruluğu kanıtlanırsa rekabetin adaleti açısından gerçek bir felaket olduğunu belirtti ve bu tür açıklamaların ligin güvenilirliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.
Al-Thaqil, oyuncunun açıklamalarında yer alanların doğruluğunu teyit etmek için acil bir soruşturma açılması gerektiğini vurguladı ve hakemin Tony'nin kendisine atfettiği sözleri sarf etmiş olması halinde, en azından bu olayın etkisini ortadan kaldırmak ve uygun önlemleri almak gerektiğini belirtti. Oyuncunun açıklamalarının doğru olmadığı ortaya çıkarsa ise, rekabetin ve turnuvanın dürüstlüğünün korunmasını sağlamak amacıyla Disiplin Komitesi'nin derhal müdahale ederek oyuncuyu cezalandırması gerektiğini belirtti.