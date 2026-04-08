Ateşli açıklamalarının ardından... Ivan Tony cezalandırılacak mı?

Tony, maçın ardından Suudi "Thamania" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hakem, video yardım sistemine başvurmasına rağmen iki açık penaltıyı görmezden geldi ve Al-Ahli'nin haklarını elinden almaya karar verdi."

Ve ekledi: "Hakem bize 'Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanın' dedi, bu normal mi? Umarım kulaklıkları bu olayı kaydetmiştir, çünkü bunu herkesin önünde açıkça söyledi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hakem bize odaklanmıyordu, garip ve kötü kararlarla rakiplerimizi bizim aleyhimize kayırdı. Bu sözlerim nedeniyle ceza alabileceğimi biliyorum, ancak gerçek bu."

Son olarak şunları söyledi: "Bu pozisyonlar sezon boyunca normal bir şekilde değerlendiriliyordu, ancak eleme aşamalarına girdiğimizde kriterler değişti."