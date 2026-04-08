Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
Ateşli açıklamalarının ardından... Ivan Tony cezalandırılacak mı?

İngiliz yıldız, ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya

İngiliz forvet Ivan Tony’nin, Al-Ahli Jeddah’ın yıldız oyuncusu olarak, Roshen Profesyonel Ligi’nde takımının Al-Fayha ile oynadığı maçın ardından yaptığı sert açıklamaların ardından önümüzdeki dönemde disiplin cezasına çarptırılabileceğine dair spekülasyonlar arttı.

Hakem kararlarını doğrudan eleştirdiği açıklamalarıyla spor camiasında geniş bir tartışma yaratan Tony hakkında, olayla ilgili soruşturma açılabileceğine dair haberler çıktı. Eğer turnuvadaki basın açıklamalarına ilişkin kurallara aykırı davrandığı tespit edilirse, oyuncu disiplin cezasına çarptırılabilir.

  • Al-Ahli ile Al-Fayha arasındaki maçta neler oldu?

    Al-Ahli ile Al-Fayha arasındaki maçta birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı; hakem ilk yarıda bir penaltı kararı vermekten vazgeçti.

    En büyük kriz ise, maçın son dakikasında Al-Fayha lehine bir penaltı kararı verilmemesiyle patlak verdi ve bu durum saha içinde ve dışında büyük bir öfke ve tartışmaya yol açtı.

  • Ivan Tony'nin açıklamaları

    Tony, maçın ardından Suudi "Thamania" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hakem, video yardım sistemine başvurmasına rağmen iki açık penaltıyı görmezden geldi ve Al-Ahli'nin haklarını elinden almaya karar verdi."

    Ve ekledi: "Hakem bize 'Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanın' dedi, bu normal mi? Umarım kulaklıkları bu olayı kaydetmiştir, çünkü bunu herkesin önünde açıkça söyledi."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Hakem bize odaklanmıyordu, garip ve kötü kararlarla rakiplerimizi bizim aleyhimize kayırdı. Bu sözlerim nedeniyle ceza alabileceğimi biliyorum, ancak gerçek bu."

    Son olarak şunları söyledi: "Bu pozisyonlar sezon boyunca normal bir şekilde değerlendiriliyordu, ancak eleme aşamalarına girdiğimizde kriterler değişti."

    Tony'nin kadro dışı kalma tehlikesi var

    Birçok medya kuruluşu, maçın ardından Ivan Toni'nin yaptığı açıklamalara ilgi gösterdi; sözleri spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

    Bir dizi medya mensubu, Suudi Futbol Federasyonu Hakem Komitesi'nden, Tony'nin açıklamalarında bahsettiği iddiaların doğruluğunu ve hakem ekibinin oyuncunun belirttiği şekilde ifadeler kullanıp kullanmadığını teyit etmek amacıyla, maç sırasında hakem ile oyuncular arasında geçen konuşmaları inceleyip kayıtlarını dinlemesini talep etti.

    Medya mensubu Wael Al-Najjar, Ivan Tony'nin açıklamalarının ilgili makamların hızlı bir şekilde harekete geçmesini gerektirdiğini belirterek, olayla ilgili acil bir soruşturma açılmasını talep etti.

    El-Najar, spor kamuoyuna gerçekleri açıklamak ve maçla ilgili olaylar etrafında dönen tartışmaları sonlandırmak için, oyuncunun açıklamalarında yer alan hususlarla ilgili en kısa sürede resmi bir açıklama ve net bir kararın yayınlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

    Spor yorumcusu Eid Al-Thaqil ise, Tony'nin takımın Al-Fayha ile oynadığı maçtaki hakem kararlarına ilişkin açıklamalarının, doğruluğu kanıtlanırsa rekabetin adaleti açısından gerçek bir felaket olduğunu belirtti ve bu tür açıklamaların ligin güvenilirliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

    Al-Thaqil, oyuncunun açıklamalarında yer alanların doğruluğunu teyit etmek için acil bir soruşturma açılması gerektiğini vurguladı ve hakemin Tony'nin kendisine atfettiği sözleri sarf etmiş olması halinde, en azından bu olayın etkisini ortadan kaldırmak ve uygun önlemleri almak gerektiğini belirtti. Oyuncunun açıklamalarının doğru olmadığı ortaya çıkarsa ise, rekabetin ve turnuvanın dürüstlüğünün korunmasını sağlamak amacıyla Disiplin Komitesi'nin derhal müdahale ederek oyuncuyu cezalandırması gerektiğini belirtti.

