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Scalvini Atalanta RomaGetty
Emanuele Tramacere
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Atalanta: Premier League’de Giorgio Scalvini için sıra var

Atalanta
M.City
M. United
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Chelsea
G. Scalvini
Transfers
Inter
Juventus

İtalyan savunmacı, İngiltere'nin dev kulüpleri tarafından yoğun şekilde isteniyor.

Bergamo ile İngiltere’yi birbirine bağlayan transfer hattı, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde yeniden hareketlenmeye hazırlanıyor. Premier League’de artık uzun yıllardır İtalya pazarına ilgi giderek artarken, TeamTalk’a göre üst düzey kulüplerin listesindeki bir sonraki isim Atalanta forması giyen Giorgio Scalvini oldu.

  • Yazın hayır diyeceği isim

    Yaz aylarında Atalanta, gerçekte onu sadece ilgi düzeyinin ötesine geçen somut hiçbir teklif hiç gelmemiş olsa da, Scalvini’yi transfer piyasasından çekmeyi seçti.

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  • Onu kim istiyor?

    Scalvini, bugün de Maurizio Sarri'nin projesinde merkezi bir isim olarak görülüyor ancak kulüp ocak ayında hedeflenen sıralama pozisyonlarında olmazsa, gelir elde etmek için bir satış değerlendirilebilir.

    Kendisiyle Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United ve Manchester City de ilgileniyor. Atalanta, ayrılık halinde sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona ereceği için, gelecek yaz onun satışından önemli rakamlar talep edebileceği son dönem olacağından bonservis bedeli çıtasını yüksek belirleyecek.

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