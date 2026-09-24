Bergamo ile İngiltere’yi birbirine bağlayan transfer hattı, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde yeniden hareketlenmeye hazırlanıyor. Premier League’de artık uzun yıllardır İtalya pazarına ilgi giderek artarken, TeamTalk’a göre üst düzey kulüplerin listesindeki bir sonraki isim Atalanta forması giyen Giorgio Scalvini oldu.
Atalanta: Premier League’de Giorgio Scalvini için sıra var
Yazın hayır diyeceği isim
Yaz aylarında Atalanta, gerçekte onu sadece ilgi düzeyinin ötesine geçen somut hiçbir teklif hiç gelmemiş olsa da, Scalvini’yi transfer piyasasından çekmeyi seçti.
Onu kim istiyor?
Scalvini, bugün de Maurizio Sarri'nin projesinde merkezi bir isim olarak görülüyor ancak kulüp ocak ayında hedeflenen sıralama pozisyonlarında olmazsa, gelir elde etmek için bir satış değerlendirilebilir.
Kendisiyle Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United ve Manchester City de ilgileniyor. Atalanta, ayrılık halinde sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona ereceği için, gelecek yaz onun satışından önemli rakamlar talep edebileceği son dönem olacağından bonservis bedeli çıtasını yüksek belirleyecek.
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