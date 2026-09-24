Scalvini, bugün de Maurizio Sarri'nin projesinde merkezi bir isim olarak görülüyor ancak kulüp ocak ayında hedeflenen sıralama pozisyonlarında olmazsa, gelir elde etmek için bir satış değerlendirilebilir.

Kendisiyle Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United ve Manchester City de ilgileniyor. Atalanta, ayrılık halinde sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona ereceği için, gelecek yaz onun satışından önemli rakamlar talep edebileceği son dönem olacağından bonservis bedeli çıtasını yüksek belirleyecek.