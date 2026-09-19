Atalanta'nın kadrosu açıklandı: Kossounou evde kaldı, tam liste

Aşağıda Maurizio Sarri’nin, Serie A’nın 5. haftasında yarın saat 18.00’de Juventus deplasmanında oynanacak maç için kadroya çağırdığı oyuncular yer alıyor.
Kossounou, Hien ve Sulemana yok.
Aşağıda Maurizio Sarri’nin, Serie A’nın 5. haftasında yarın saat 18.00’de Juventus deplasmanında oynanacak maç için kadroya çağırdığı oyuncular yer alıyor.
Kossounou, Hien ve Sulemana yok.
Kaleciler: Carnesecchi, Pompei, Sportiello
Defanslar: Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Mirra, Obric, Scalvini, Zappacosta
Orta sahalar: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski
Forvetler: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca
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