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Maurizio SarriGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Atalanta'nın kadrosu açıklandı: Kossounou evde kaldı, tam liste

Atalanta
Serie A

Juventus deplasmanı için kadroya alınan Inter oyuncularının listesi

Aşağıda Maurizio Sarri’nin, Serie A’nın 5. haftasında yarın saat 18.00’de Juventus deplasmanında oynanacak maç için kadroya çağırdığı oyuncular yer alıyor.



Kossounou, Hien ve Sulemana yok.


  • Kaleciler: Carnesecchi, Pompei, Sportiello

    Defanslar: Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Mirra, Obric, Scalvini, Zappacosta

    Orta sahalar: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski

    Forvetler: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca


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