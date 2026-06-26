Atalanta endişeli: Hien, Dünya Kupası'nda sakatlandı

Defans oyuncusu, topun peşinden koşarken yarım saatin biraz ardından durdu ve acı içinde yere yığıldı. Tıbbi ekibin müdahalesinin ardından oyundan çıkarıldı ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı terk etti.





Önümüzdeki günlerde yapılacak tetkikler sakatlığın ciddiyetini ortaya çıkaracak, ancak endişeler artıyor: Sos Fanta'ya göre Hien, Dünya Kupası'nı erken bitirme riskiyle karşı karşıya ve bu sorun, Atalanta ile yaz hazırlıklarının başlangıcını da tehlikeye atabilir.