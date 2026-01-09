Aston Villa, 16 yaşındaki yetenek için 10.4 milyon sterlinlik büyük bir anlaşma yaptı

Aston Villa, Fransa’nın en umut vadeden genç yeteneklerinden biri için yaptığı kararlı ve yüksek bedelli hamleyle Avrupa gençlik piyasasında adeta şok etkisi yarattı. Tam anlamıyla sürpriz niteliği taşıyan bu transferde Premier League temsilcisi, Ligue 1 ekibi Metz ile 16 yaşındaki Brian Madjo için 12 milyon euro (10,4 milyon sterlin) karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer son derece hızlı ilerledi. Fabrizio Romano’ya göre anlaşma tamamen tamamlandı ve Madjo, sözleşmeye imza atmadan önce gerekli sağlık kontrollerini tamamlamak üzere menajerleriyle birlikte Birmingham’a ulaştı.

Ödenen bonservis bedeli, Aston Villa yönetiminin niyetini net şekilde ortaya koyuyor. Henüz üst düzey profesyonel futbolda kendini kanıtlamamış bir oyuncu için ciddi bir yatırım söz konusu, ancak bu hamle kulübün elit yetenekleri değerleri erişilemez seviyelere çıkmadan önce kadrosuna katma konusundaki agresif stratejisini gözler önüne seriyor.