Getty Images Sport
Aston Villa, 16 yaşındaki yetenek için 10.4 milyon sterlinlik büyük bir anlaşma yaptı
Gökten düşen bir hamle
Aston Villa, Fransa’nın en umut vadeden genç yeteneklerinden biri için yaptığı kararlı ve yüksek bedelli hamleyle Avrupa gençlik piyasasında adeta şok etkisi yarattı. Tam anlamıyla sürpriz niteliği taşıyan bu transferde Premier League temsilcisi, Ligue 1 ekibi Metz ile 16 yaşındaki Brian Madjo için 12 milyon euro (10,4 milyon sterlin) karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer son derece hızlı ilerledi. Fabrizio Romano’ya göre anlaşma tamamen tamamlandı ve Madjo, sözleşmeye imza atmadan önce gerekli sağlık kontrollerini tamamlamak üzere menajerleriyle birlikte Birmingham’a ulaştı.
Ödenen bonservis bedeli, Aston Villa yönetiminin niyetini net şekilde ortaya koyuyor. Henüz üst düzey profesyonel futbolda kendini kanıtlamamış bir oyuncu için ciddi bir yatırım söz konusu, ancak bu hamle kulübün elit yetenekleri değerleri erişilemez seviyelere çıkmadan önce kadrosuna katma konusundaki agresif stratejisini gözler önüne seriyor.
- AFP
Perde arkasında planlanan operasyon
Romano, bu transferi Aston Villa’nın görüşmeleri tamamen gizli yürütmesi nedeniyle “sürpriz bir hamle” olarak tanımladı. Transfer hikâyelerinin haftalar, hatta aylar boyunca kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde, Villa’nın bu denli yüksek profilli bir yeteneği medyaya sızmadan tespit etmesi, pazarlığını yapması ve bitirmesi, kulübün scouting ve transfer departmanının ne kadar etkili çalıştığını gösteriyor.
Erken ve kararlı davranarak, oyuncunun scouting çevrelerindeki itibarı göz önüne alındığında bedelin çok daha yukarı çıkabileceği bir açık artırmanın da önüne geçilmiş oldu. 2009 doğumlu bu genç yetenek, Fransa altyapı sisteminin kendi yaş grubundaki en dikkat çeken isimlerinden biri olarak görülüyor. Madjo’nun beş yıllık sözleşmeyle Aston Villa’ya imza atması, geleceğini 2031’e kadar Villa Park’a bağlaması anlamına geliyor.
Metz yetenek fabrikası
Oyuncunun yaşı göz önüne alındığında ödenen bonservis bedeli taraftarların bir kısmını şaşırtmış olabilir, ancak FC Metz, dünya çapında yetenekler yetiştirme konusunda son derece güçlü bir üne sahip. Bu da Aston Villa’nın neden bu kadar büyük bir yatırım yapmaya istekli olduğunu açıklıyor. Fransız kulübünün altyapısı, özellikle Senegal’deki uydu akademisi Generation Foot ile olan güçlü bağı sayesinde, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr ve Miralem Pjanić gibi küresel yıldızların çıkış noktası oldu.
Villa scoutlarının Madjo’nun gelişimini uzun süredir yakından takip ettiği ve onu bu prestijli üretim bandından çıkacak bir sonraki büyük isim olarak gördüğü belirtiliyor. 10,4 milyon sterlinlik bedel, aslında Madjo’nun şu anki seviyesinden ziyade ileride ulaşabileceği potansiyele ödenmiş bir ücret. Eğer Metz’ten çıkan önceki oyuncuların izlediği yolu takip ederse, bu yatırım birkaç yıl içinde fazlasıyla hesaplı bir hamle olarak değerlendirilebilir.
- Getty Images Sport
Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek
Bu transfer, Aston Villa’nın mevcut sahiplik yapısı altındaki uzun vadeli stratejisiyle birebir örtüşüyor. Premier League’de Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) kulüpler üzerindeki baskıyı artırırken, ekipler giderek daha fazla “zirve öncesi” yetenekleri kadrolarına katmaya yöneliyor. Villa da Madjo gibi 16 yaşındaki oyuncuları erken yaşta alarak değeri baştan yakalamayı hedefliyor.
Metz’te daha fazla A takım tecrübesi kazanmasını bekleyip değerinin 40–50 milyon sterlin bandına fırlamasındansa, Villa bu hesaplanmış riski şimdi almayı tercih ediyor. Bu yaklaşım, üst düzey scouting ve sağlam bir gelişim yolu gerektiriyor; ancak geleneksel “Büyük Altılı”nın dışında kalan kulüplerin dünya çapında yeteneklerle rekabet edebilmesinin de neredeyse tek yolu bu. Madjo’nun ilk etapta kulübün altyapı yapısına, muhtemelen U18 veya U21 takımlarına, entegre edilmesi bekleniyor.
Ancak ödenen bonservis göz önüne alındığında, Unai Emery’nin A takımına giden yolun net şekilde planlandığı açık. Emery, yeterince iyi olduklarında genç oyunculara güvenmekten çekinmeyen bir teknik direktör ve Madjo da Birmingham’daki sağlık kontrolleri ve sözleşme imzası tamamlandıktan sonra kendini kanıtlamak için sabırsızlanacaktır.
Reklam