Elisa Senß, sahada zaman zaman gösterdiği kararlılıkla, ısrarlı gelecek sorularını da aynı özgüvenle savuşturdu. "Söylentiler hakkında söyleyebileceğim tek şey, bunun beni hiç de şaşırtmadığıdır," diye yanıtladı DFB milli takımının en çok top kazanan oyuncusu: "Kulüpte performansımı sergiliyorum. Milli takımda da performansımı sergiliyorum."
"Aslında hiç şaşırmadım!" FC Bayern dev bir transfer hamlesi mi yapacak?
Eintracht Frankfurt'taki çıkış maddesi hakkındaki spekülasyonlar, FC Bayern'in ya da İngiltere'den gelen sözde ilgi, Senß'i milli takım çevresinde de meşgul ediyor. Onun için önemli olan, uluslararası alanda oynayabilmek. 28 yaşındaki oyuncu, "Son yıllarda bir sıçrama daha yaptığımı biliyorum ve elbette her zaman en üst düzeyde performans göstermek istiyorum" diye vurguladı.
Bu, Nürnberg'de 5-1 galibiyetinden dört gün sonra, Cumartesi günü Ried'de oynanacak Dünya Kupası elemelerinde Avusturya ile hızlı bir şekilde yeniden karşılaşacak olmaları için de geçerli. Çünkü ikinci kez çapraz bağ yırtığı geçiren ve bir sonraki geri dönüşü için çalışan Lena Oberdorf'un yokluğunda, Senß çoktan Alman orta sahasının mutlak dayanağı haline geldi.
Ancak 1,61 metre boyundaki bu kadın için başrolün yoluna giden süreç alışılagelenden farklıydı. SGS Essen'de oynadığı dönemde Senß, futbolun yanı sıra tıbbi asistan olarak da çalışıyordu ve Essen Üniversite Hastanesi'nin travma cerrahisi bölümünde "oldukça şiddetli olaylar" yaşadı. Örneğin tümör ortopedisi vakaları, ampütasyonlar ve motosiklet kazaları gibi.
Elisa Senß, Premier Lig'de oynamaya biçilmiş kaftan bir oyuncu olurdu
İçerik açısından "çok keyif aldığı" bir çift yük, çünkü: "İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum." Ancak bu şekilde, 26 yaşında, tam zamanlı profesyonel olarak 2023'ün sonunda milli takıma girmeyi başardı. 33 milli maçın ardından, Sjoeke Nüsken ile ikili olarak büyük saygı görüyor ve medya haberlerine göre, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala yaz aylarında altı haneli düşük bir rakam karşılığında Frankfurt'tan ayrılabilir.
İngiltere, agresif oyun stili göz önüne alındığında da akla gelen bir seçenek olarak görünüyor. Senß, kaynayan dedikodu havuzuna ilişkin olarak "Futbolda her şey çok hızlı gelişebilir" yorumunda bulundu. Ancak odak noktasının, Bundesliga'da üçüncü sırada yer alan ve hala Şampiyonlar Ligi elemeleri için mücadele eden Eintracht ile sezonun son düzlüğü ve tabii ki milli takım olduğunu vurguladı.
Dokuz puan ve 14-1'lik gol farkıyla Almanya, grup birinciliğine ve bununla birlikte 2027 Brezilya Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkına doğru emin adımlarla ilerliyor. Ancak milli takım teknik direktörü Christian Wück gibi Senß de özellikle hücum oyununda hala gelişme potansiyeli olduğunu belirtiyor. Oldenburg doğumlu oyuncu, özellikle "pas kalitesinin" ve "alanlarda oynanan oyunun" iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.
İkinci yarıdaki performans artışı sayesinde ilk yarı ne kadar net sonuçlansa da, Senß, Innkreis'teki komşu derbisinde hiç de kolay bir maç beklemiyor. "Avusturya defansif bir pozisyon alacak," diye endişesini dile getirdi: "Savunmanın önüne iki otobüs park edecekler."