"Aslında hiç şaşırmadım!" FC Bayern dev bir transfer hamlesi mi yapacak?

Eintracht Frankfurt'taki çıkış maddesi hakkındaki spekülasyonlar, FC Bayern'in ya da İngiltere'den gelen sözde ilgi, Senß'i milli takım çevresinde de meşgul ediyor. Onun için önemli olan, uluslararası alanda oynayabilmek. 28 yaşındaki oyuncu, "Son yıllarda bir sıçrama daha yaptığımı biliyorum ve elbette her zaman en üst düzeyde performans göstermek istiyorum" diye vurguladı.

Bu, Nürnberg'de 5-1 galibiyetinden dört gün sonra, Cumartesi günü Ried'de oynanacak Dünya Kupası elemelerinde Avusturya ile hızlı bir şekilde yeniden karşılaşacak olmaları için de geçerli. Çünkü ikinci kez çapraz bağ yırtığı geçiren ve bir sonraki geri dönüşü için çalışan Lena Oberdorf'un yokluğunda, Senß çoktan Alman orta sahasının mutlak dayanağı haline geldi.

Ancak 1,61 metre boyundaki bu kadın için başrolün yoluna giden süreç alışılagelenden farklıydı. SGS Essen'de oynadığı dönemde Senß, futbolun yanı sıra tıbbi asistan olarak da çalışıyordu ve Essen Üniversite Hastanesi'nin travma cerrahisi bölümünde "oldukça şiddetli olaylar" yaşadı. Örneğin tümör ortopedisi vakaları, ampütasyonlar ve motosiklet kazaları gibi.