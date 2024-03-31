Tomas-Tuchel(C)Getty Images
Can Özer

'Artık umudum yok' - Thomas Tuchel, Bayer Leverkusen'in şampiyonluğunu kutladı

Thomas TuchelBayern MünihBundesligaBayern Münih - DortmundDortmund

Tuchel, Der Klassiker'de Borussia Dortmund'a karşı aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından Bayern'in şampiyonluk yarışının dışında kaldığını söyledi.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Bayern, Dortmund'a 2-0 mağlup oldu
  • Leverkusen'in 13 puan gerisine düştü
  • Tuchel, Xabi Alonso ve Leverkusen karşısında yenilgiyi kabul etti.

Editörün Seçtikleri