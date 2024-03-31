(C)Getty ImagesCan Özer'Artık umudum yok' - Thomas Tuchel, Bayer Leverkusen'in şampiyonluğunu kutladıThomas TuchelBayern MünihBundesligaBayern Münih - DortmundDortmundTuchel, Der Klassiker'de Borussia Dortmund'a karşı aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından Bayern'in şampiyonluk yarışının dışında kaldığını söyledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaBayern, Dortmund'a 2-0 mağlup olduLeverkusen'in 13 puan gerisine düştüTuchel, Xabi Alonso ve Leverkusen karşısında yenilgiyi kabul etti.