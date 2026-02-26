Goal.com
Artık İkinci Lig oyuncusu değil! Erling Haaland, Manchester City'de nasıl çok yönlü oyununu yeni seviyelere taşıdı?

Pep Guardiola, Erling Haaland gibi forvetleri eleştirirken her zaman dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Manchester City teknik direktörü, tek yapmanız gerekenin onların tekrar gol atmasını beklemek ve "çenenizi kapatmak" olduğunu açıkladı. Ancak son zamanlarda Haaland gol atmadan da ağızları kapatıyor. Geçtiğimiz yıl içinde tam bir forvet haline gelen Haaland, rakipler için eskisinden daha da korkutucu bir rakip ve City'nin dörtlü kupayı kazanma umutları için daha da büyük bir değer haline geldi.

Haaland'ın çoğunlukla rakip ceza sahasında bekleyip sadece gol atmaya odaklandığı, Kevin De Bruyne gibi takım arkadaşlarının paslarına veya serbest toplara güvenerek oynadığı günler geride kaldı.

Artık gol atmak kadar gol hazırlamak da onun için olası bir durum. Haaland, son dört Premier Lig maçında üç asist yaptı ve bu sezon İngiltere'nin en üst liginde sadece Bruno Fernandes ondan daha fazla gol hazırladı. Haaland'ın yedi asisti, 2022-23 sezonunda elde ettiği en iyi skoruna bir adım uzaklıkta ve ligde hala 11 maç var.

Cumartesi günü Newcastle'ı yendikleri maçta City'nin ikinci golünde Nico O'Reilly'ye yaptığı ortası, Bernardo Silva veya Rayan Cherki'nin yapacağı türden bir hareket olduğu için birçok kişinin dikkatini çekti. Bu gol, City'nin Arsenal'in hemen arkasında ligin zirvesinde kalmasını sağlayan galibiyet golü oldu, ancak bu, Haaland'ın maçta yaptığı birçok önemli müdahalenin sadece biriydi.

Kariyerindeki herhangi bir maçtan daha fazla, 12 ikili mücadele kazandı, ayrıca City oyuncuları arasında en fazla top uzaklaştırma yaptı ve önceki Premier League maçlarından daha fazla (43) top dokunuşu gerçekleştirdi.

    'Korkutucu düşünce'

    Wayne Rooney oldukça etkilenmişti. Manchester United efsanesi, "Match of the Day" programında "Sahanın her yerindeydi" dedi. "Oyun stilini biraz değiştiriyor. Artık sadece golcü olmaktan ziyade, daha çok çok yönlü bir santrfor haline geliyor."

    Haaland, duran toplarda ve City baskı altındayken ekstra bir savunma oyuncusu olarak da görev alıyor. Premier League'in giderek daha fiziksel hale gelmesi ve maçların giderek daha fazla duran toplarla sonuçlanmasıyla, Haaland'ın 1,93 metrelik boyu ve gücü onu önceki yıllara göre daha da değerli bir oyuncu haline getiriyor. 

    Bu sezon maç başına ortalama 3,9 hava topu mücadelesine giriyor, bu rakam 2024-25 sezonunda maç başına 3,55 ve 2023-24 sezonunda 2,89 idi. Newcastle, City'nin ceza sahasını kuşatıp kaleci Nick Pope'u karıştırırken, savunmada sorumluluğu üstlenen Haaland'dı.

    Rooney, "Defansif olarak, ona ihtiyacınız olduğunda, kendi ceza sahasında, güçlü ve kuvvetli" diye ekledi. "Maçın son dakikasında, son vuruşta, top ceza sahasına giriyor, o orada, harika bir kafa vuruşuyla topu uzaklaştırıyor. Normalde Haaland'ın ısı haritasına bakarsanız, ceza sahasının ortasında olduğunu görürsünüz. O ise her yerdeydi. Oyununda yeni şeyler keşfediyor, bu da korkutucu bir düşünce."

    Yeni bir trend değil

    Newcastle maçı, dünyanın Haaland'ın her yönüyle geliştiğini gerçekten fark ettiği maç olsa da, bu kesinlikle onun sezonun ilk aktif performansı değildi. Haaland, Guardiola tarafından City'nin kaptanlarından biri olarak atandığından beri, sezonun başından beri yeni sorumluluklar üstleniyor. Haaland henüz 25 yaşına girmiş olduğu için, bu koçun eşi benzeri görülmemiş bir adımdı.

    Haaland, sezonun başından beri çok daha fazla takım oyuncusu oldu, ancak ilk 15 maçında 19 gol atarak çok sık gol attığı için, anlaşılır bir şekilde manşetlere çıkan şey onun ham istatistikleriydi. Eylül ayında Manchester United'ı 3-0 yendikleri derbi maçı buna bir örnekti; Haaland o gün ceza sahasında altı kez topu uzaklaştırdı, ancak ikinci yarıda attığı iki gol elbette daha fazla dikkat çekti. 

    Aynı durum, o ayın ilerleyen günlerinde City'nin Arsenal ile 1-1 berabere kaldığı maçta da geçerliydi. Haaland açılış golünü attı ve orta saha çizgisinin çok gerisinden Tijjani Reijnders'i serbest bırakarak harekete geçti, ileriye sprint yaparak Hollandalı oyuncunun pasını aldı ve golü attı. City öne geçtikten sonra geri çekildi ve Arsenal'in oyununu durdurmaya odaklandı ve Haaland bu konuda çok önemli bir rol oynadı. 

    Ayrıca özverili bir şekilde pres yaparak Arsenal ceza sahası yakınlarında Mikel Merino'dan topu kaptı ve bu da Reijnders'ın David Raya'ya şut atmasına yol açtı. Guardiola, ikinci yarının ortasında Haaland'ı Nico Gonzalez ile değiştirdi. Bu, City'nin oyun planı göz önüne alındığında, iddialı olmasa da tamamen mantıklı bir hamleydi. Ancak Gabriel Martinelli'nin uzatma dakikalarında eşitliği sağlayan golüyle bu hamle geri tepti ve Haaland, Arsenal'in oyununu çok etkili bir şekilde durdurmuştu.

    'İnanılmaz derecede cömert'

    Doğal olarak, Haaland her maçta tam performans göstermiyor. Onun gibi bir oyuncunun haftada iki kez 90 dakika boyunca sahada koşuşturması sürdürülebilir değil. Omar Marmoush'un Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle Haaland normalden daha fazla iş yükü altında kaldı, bu da Haaland'ın normalde oynamayacağı kupa maçlarında oynamak zorunda kaldığı anlamına geliyor.

    City'nin oynadığı maçların çoğunda, hücum eden taraf City'dir ve bu nedenle Haaland'ın son üçte bir alana odaklanması en bariz stratejidir. Ancak City'nin baskıya dayanması gereken bazı maçlarda, Haaland farklı bir rol oynamaya hazır ve isteklidir.

    Guardiola'nın Newcastle maçından sonra söylediği gibi: "Bu [zafer] o olmasaydı mümkün olmazdı. Erling'in savunma yapmasını pek sevmiyorum ama bize yardımcı oldu. Maçtan sonra insanların onu kucaklayıp onunla kutlama yaptığını ve bize yardım ettiği için minnettarlıklarını gösterdiğini biliyorum. O inanılmaz cömert bir oyuncu."

    Doğal evrim

    Bu performans, Haaland gol atamadığında neredeyse her zaman eleştirildiği geçmiş yıllardaki diğer büyük maçlarla tezat oluşturuyordu.

    Roy Keane'in 2024'te City'nin Arsenal ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı şu meşhur yorumları hatırlayın: "Gol önünde dünyanın en iyisi, ama genel oyun stili çok zayıf. Neredeyse İkinci Lig oyuncusu gibi. Ben onu böyle görüyorum. Genel oyun stilini geliştirmesi gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bunu başaracaktır. Bu kadar parlak bir forvet olmak harika, ama oyununu her yönüyle geliştirmesi gerekiyor."

    Haaland bunu kesinlikle başardı, ancak onu en iyi tanıyanlar, bunun antrenmanlarda çalıştığı bir şeyden ziyade doğal bir gelişim olduğunu söylüyor.

    Haaland şu anda hayatında çok iyi bir noktada, saha içinde ve dışında dengeli bir yaşam sürüyor. Geçen Ocak ayında City ile imzaladığı 10 yıllık sözleşme, ona geleceği konusunda netlik kazandırdı ve dördüncü sezonunda kulübe derin bir minnettarlık ve sevgi besliyor. 

    Kaptanlardan biri olması ona ekstra sorumluluk kazandırdı ve soyunma odasında benzersiz bir konuma sahip. Son üç transfer döneminde yenilenen kadrodaki yeni oyuncularla güçlü bir bağ kuracak kadar genç, ancak Guardiola ve liderlik grubu tarafından kıdemli bir oyuncu olarak görülecek kadar da deneyimli.

    İyi bir yerde

    Haaland'ın futbol açısından mutlu olmak için bir nedeni daha var, çünkü bu yaz Norveç ile ilk Dünya Kupası'na katılacak. Sekiz eleme maçında 16 gol atarak bunun başlıca nedeni de kendisi.

    Kişisel olarak, geçen sezon Haaland için sadece City'nin sonuçları nedeniyle değil, aynı zamanda ona amca gibi olan aile dostu Ivar Eggja'nın vefatı nedeniyle de zor bir sezon oldu. 

    "Bunu nasıl atlatacağım? Zor. Artık burada olmaması çok üzücü. Onu hayatımın sonuna kadar özleyeceğim" dedi Haaland, sezon başında bu konu hakkında sorulduğunda.

    Eggja'nın ölümünün hemen ardından, Haaland ve kız arkadaşı ilk bebeklerini bekliyorlardı. Her ebeveynin de onaylayacağı gibi, bu heyecan verici ama aynı zamanda son derece stresli bir dönemdir. Doğumdan sonraki ilk birkaç ay da öyledir; uykusuz geceler ve ebeveyn olarak nasıl olacağınız konusunda endişelerle doludur. Ancak bu endişe kısa sürede tarifsiz bir mutluluğa dönüşür ve oğlu Aralık ayında ilk doğum gününü kutlayan Haaland, şimdi babalığın sunabileceği en güzel anları yaşıyor. 

    Ekim ayında yaptığı açıklamada, "Çocuğum sayesinde daha da iyi bir oyuncu oldum çünkü eskisinden daha fazla kopabiliyorum" dedi. "Futbolu hiç düşünmüyorum, gençken bazen bunu ya da şunu düşünürsünüz. Bazı şeyler hakkında biraz endişelenirsiniz. Ama eve gittiğimde daha da rahatlıyorum. Sanırım oğluma teşekkür etmeliyim."

    Eleştirileri susturmanın yeni yolu

    Haaland bu kadar istikrarlı olduğu için, oyununun farklı yönlerini ortaya çıkarmış ve daha çok yönlü bir forvet haline gelmiş olması şaşırtıcı değil. Haaland'a yönelik eleştiriler, onun eşi benzeri görülmemiş gol sayıları göz önüne alındığında, genellikle pek ciddiye alınmıyor. Yıl başında sekiz maçta açık oyun golü atamasa da, bu sezon Premier Lig'de 22, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 gol attı. 

    City formasıyla 184 maçta 153 gol attı, bu rakamlar herhangi bir forvetin hayalini süsleyen rakamlar. Sergio Aguero, GOAL'e son dönemde penaltı dışında gol atamadığı dönemle ilgili sorulduğunda, "Ne düşüşünden bahsediyorlar? Mesele şu ki, Haaland herkesi şımarttı. Her sezon daha fazla gol atıyor, bu yüzden birkaç maç gol atamadığında sorgulanıyor." dedi. 

    Haaland, oyunundaki gelişmeler ve artan asist sayısı ile eleştirilere cevap vermek için yeni bir yol buldu. Sezon sonuna kadar çok daha fazla kişinin ağzını kapatacak.

