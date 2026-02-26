Artık İkinci Lig oyuncusu değil! Erling Haaland, Manchester City'de nasıl çok yönlü oyununu yeni seviyelere taşıdı?

Haaland'ın çoğunlukla rakip ceza sahasında bekleyip sadece gol atmaya odaklandığı, Kevin De Bruyne gibi takım arkadaşlarının paslarına veya serbest toplara güvenerek oynadığı günler geride kaldı.

Artık gol atmak kadar gol hazırlamak da onun için olası bir durum. Haaland, son dört Premier Lig maçında üç asist yaptı ve bu sezon İngiltere'nin en üst liginde sadece Bruno Fernandes ondan daha fazla gol hazırladı. Haaland'ın yedi asisti, 2022-23 sezonunda elde ettiği en iyi skoruna bir adım uzaklıkta ve ligde hala 11 maç var.

Cumartesi günü Newcastle'ı yendikleri maçta City'nin ikinci golünde Nico O'Reilly'ye yaptığı ortası, Bernardo Silva veya Rayan Cherki'nin yapacağı türden bir hareket olduğu için birçok kişinin dikkatini çekti. Bu gol, City'nin Arsenal'in hemen arkasında ligin zirvesinde kalmasını sağlayan galibiyet golü oldu, ancak bu, Haaland'ın maçta yaptığı birçok önemli müdahalenin sadece biriydi.

Kariyerindeki herhangi bir maçtan daha fazla, 12 ikili mücadele kazandı, ayrıca City oyuncuları arasında en fazla top uzaklaştırma yaptı ve önceki Premier League maçlarından daha fazla (43) top dokunuşu gerçekleştirdi.