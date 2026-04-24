"Ben de artık anlamıyorum," dedi Slovenyalı oyuncu Perşembe günü, Atlético Madrid'in yeni çoğunluk hissedarı Apollo Sports Capital tarafından Madrid'de düzenlenen "The Forum" konferansında.
Çeviri:
"Artık ben de anlamıyorum": UEFA Başkanı VAR'ı sert bir şekilde eleştirdi
"Bazen taraftarlar maçtan maça değişen kural yorumlarını anlayamıyor – ve ben onları anlıyorum. Ben de artık anlamıyorum," dedi Ceferin. Özellikle el ile oynama kuralı kafa karışıklığına neden oluyor: "Kimse bunu anlamıyor. Penaltı mı değil mi, kasıtlı mı değil mi? Bunu nasıl bilebiliriz ki – sonuçta psikiyatrist değiliz!"
Ceferin, İspanya ve İngiltere'deki uygulamaları eleştirdi
Ceferin aynı zamanda karar verme yetkisinin sahadaki hakemde olmaya devam ettiğini vurguladı. 58 yaşındaki Ceferin, "VAR sadece açık ve bariz hatalarda müdahale etmelidir" dedi. Ayrıca incelemelerin kısa tutulması gerektiğini de belirtti: "La Liga veya Premier League'de olduğu gibi maçların 10 ila 15 dakika kesintiye uğramaması gerekir."
UEFA Başkanı, hataları önlemenin en iyi yolunun Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) kurallarının tutarlı bir şekilde uygulanması olduğunu düşünüyor.