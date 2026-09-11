"Artık Alvarez vakaları yok": FIFA kuralı değişiyor

Bu nedenle futbolun dünya yönetim organı FIFA, maddeyi değiştirerek onu daha şeffaf, objektif ve öngörülebilir hâle getirme kararı aldı. Taraflar artık tazminatı sözleşmeyle kararlaştırabiliyor ve böylece uğranılan zararlar için tam bir tazminat güvence altına alınıyor. Yeni düzenleme iki senaryoyu dikkate alıyor: madde içeren sözleşmeler ve içermeyenler. Madde içeren sözleşmelerde tazminat, açıkça aşırı ve hakkaniyete aykırı olmadığı sürece kararlaştırılan tutara eşit olacak. Madde içermeyen sözleşmelerin durumu ise daha karmaşık; çünkü tutar şu kriterlere göre hesaplanıyor: sözleşmenin kalan değeri, alınmayan ücretler, oyuncunun sunduğu hizmetlerin değeri, olası bir transferin kaybı, yerine oyuncu alma maliyetleri ve kanıtlanmış diğer zararlar.







