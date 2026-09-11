FIFA, Julián Alvarez örneğinde olduğu gibi başka vakaların yaşanmasını önlemek istiyor: bu nedenle dünya futbolunun en üst kurumu, sözleşme feshiyle ilgili kuralları değiştiriyor. 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni 17. madde, kulüpleri transfer pazarlığı yapmayı reddeden oyuncular için sistemi daha adil hale getirmeyi amaçlıyor.
Çeviri:
"Artık Alvarez vakaları yok": FIFA kuralı değişiyor
DEĞİŞİKLİK
1 Ocak 2027’den itibaren FIFA, fesih maddeleri ile sözleşme ihlallerini düzenleyen 17. maddeyi değiştirecek. Yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra, organizasyonların kendi sözleşmelerini uyarlamasını ve bir futbolcunun sözleşmesinin tek taraflı feshi için belirlenecek bedelin transferin koşullarıyla makul ölçüde orantılı olduğu bir modele geçmesini zorunlu kılıyor.
ALVAREZ OLAYI
Amaç, taraflardan birinin, bir oyuncunun ayrılığını fiilen engellemek için orantısız bir meblağı araç olarak kullanmasını önlemek. Bu değişiklik, yüksek serbest kalma bedelleri nedeniyle birçok transferin gerçekleşmemesinin ya da ayrılmak istediğini ifade eden bir oyuncunun transferini bazı kulüplerin müzakere etmeyi reddetmesinin ardından geldi; tıpkı bu yaz Julián Álvarez ve Atlético Madrid olayında olduğu gibi.
"Lass Diarra" vakası
Bu yeni kuralın temel amacı, sözleşmelerin feshi halinde kulüpler ile oyuncular arasındaki anlaşmazlıkları sınırlandırmaya çalışmak; tıpkı kamuoyunda bilinen "Lass Diarra vakasında" olduğu gibi. Oyuncu temsilcileri, FIFA tarafından getirilen bu değişikliği destekledi. Şu ana kadar ödenecek tazminat her vaka özelinde değerlendiriliyordu; tam tutara ilişkin belirlenmiş bir metodoloji ya da açık kriterler bulunmadığı için bu da oldukça farklı sonuçlara yol açıyordu.
DEĞİŞİKLİK
Bu nedenle futbolun dünya yönetim organı FIFA, maddeyi değiştirerek onu daha şeffaf, objektif ve öngörülebilir hâle getirme kararı aldı. Taraflar artık tazminatı sözleşmeyle kararlaştırabiliyor ve böylece uğranılan zararlar için tam bir tazminat güvence altına alınıyor. Yeni düzenleme iki senaryoyu dikkate alıyor: madde içeren sözleşmeler ve içermeyenler. Madde içeren sözleşmelerde tazminat, açıkça aşırı ve hakkaniyete aykırı olmadığı sürece kararlaştırılan tutara eşit olacak. Madde içermeyen sözleşmelerin durumu ise daha karmaşık; çünkü tutar şu kriterlere göre hesaplanıyor: sözleşmenin kalan değeri, alınmayan ücretler, oyuncunun sunduğu hizmetlerin değeri, olası bir transferin kaybı, yerine oyuncu alma maliyetleri ve kanıtlanmış diğer zararlar.
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