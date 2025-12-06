Getty Images Sport
Arteta, Arsenal oyuncularını harekete geçirmek için kullandığı tekniği açıkladı
Sky Sports’a verdiği bir röportajda Arteta, Aralık 2019’da takıma katıldığında oyuncu grubuyla yaptığı ilk buluşmanın atmosferini anlatarak nelerin değişmesi gerektiğine dair beklentilerini detaylandırdı. Üç yıl önce Emirates’te futbolu bırakan ve bir dönem kaptanlığını yaptığı kulübe geri dönen Arteta’nın dönüşü hafife alınacak bir şey değildi ve o, Kuzey Londra ekibinin o dönemki durumunu görsel olarak tarif etmek için tuhaf bir “dağınıklık” metaforu kullanarak anında etki yarattı.
Arteta’nın vizyonunu tam anlamıyla hayata geçirmesi zaman aldı ancak sözleri belli ki kısa sürede karşılık buldu; Arsenal son yıllarda yeniden Premier League’in elit takımları arasına girmeyi başardı – her ne kadar lig şampiyonluğu hâlâ gelmemiş olsa da.
Oyuncularla yaptığı ilk görüşme sorulduğunda Arteta şunları söyledi:
“Toplantı oyuncular ve çalışanlarla birlikteydi, üst kattaki odalardan birindeydi. Yaptığım şey, odayı gerçekten rahatsız edici bir hâle getirmek oldu. Yerde birçok eşya vardı. Koca bir dağınıklık gibi görünüyordu. Ve dedim ki: ‘Dışarıdan bakıldığında içinde bulunduğumuz dönem birçok kişi tarafından tam olarak böyle tarif ediliyor. Peki, bunu bu kulüpte olması gereken standartlara, seviyeye ve hak ettiği keyfe geri döndürmem için benim buraya gelip size yardım etmemi istiyor musunuz? O zaman her şeyi toparlayalım ve çalışmaya başlayalım.’”
O ilk toplantı, gelecek yılların tonunu belirledi
Arteta’nın sert sözleri, kulüpte kültürü hızla değiştirmeyi hedefleyen İspanyol teknik adam için gelecekte olacakların da habercisiydi. İlk sezonunda kazandığı FA Cup finalinin ardından, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette ve Mesut Özil gibi yüksek maaşlı oyuncularla yollarını kademeli olarak ayırdı. Bunun yerine Bukayo Saka, Emile Smith Rowe ve Eddie Nketiah gibi Hale End akademisinden yetişen gençleri takıma entegre etti.
Geçiş süreci tamamlandığında, Arsenal 2022-23 sezonunda yeniden bir şampiyonluk adayı hâline gelmişti. O günden bu yana üç sezon üst üste ikinci sırada yer aldılar ancak şu anda Premier League’de zirvede sağlam bir avantajları var. Genel kanı, bu sezonun Arsenal’in 2003-04’teki Namağlup Şampiyonlar sonrası ilk lig şampiyonluğunu kazanması için en güçlü fırsat olduğu yönünde. Arteta’nın mesajını iletmek için toplantı odasında kasıtlı olarak yarattığı o dağınıklığın tüm bu dönüşümün ilk kritik anı olup olmadığı belirsiz, ancak altı yıl sonra İspanyol teknik adam Emirates’te hayal ettiğinin tamamına her zamankinden daha yakın.
Arteta, Ocak transfer dönemi öncesi Arsenal kadrosunu değerlendirdi
Cuma günkü basın toplantısında konuşan Arteta, takımının durumunu ve yaklaşan transfer penceresinde güçlenme ihtimallerini değerlendirdi.
Arsenal, çeşitli potansiyel takviyelerle ilişkilendirilmeye devam ederken, Arteta şu ifadeleri kullandı:
“Şampiyonluk için bize en iyi ihtimali vereceğine inandığımız bir kadro kurduk. Peki, istediğim noktada mı? Hayır, sakatlıklarımız nedeniyle öyle değil,” dedi.
“Kadroya sahip olmak demek, oyuncuların sağlıklı ve hazır olması demek çünkü bu sadece maçları değil, haftaya nasıl hazırlandığımızı, kadroda ne kadar esnek olabildiğimizi ve takımdaki tazeliği koruyabilme seçeneklerimizi de etkiliyor. Ama bazı durumları ele alış biçimimizden gerçekten memnunum.”
“Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Kadroya dokunma, kadroyu geliştirme veya koruma fırsatı doğduğu anda, pencereler kapanana kadar olacaklara karşı açık olmalıyız, futbol böyle bir şey. Ne olacağını bilmiyoruz ama tetikte olacağız; kadro açısından risklerin nereden gelebileceğini biliyoruz. Bir şey yapmamız gerekirse hazır olmalıyız.”
