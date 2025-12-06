Arteta, Arsenal oyuncularını harekete geçirmek için kullandığı tekniği açıkladı

Sky Sports’a verdiği bir röportajda Arteta, Aralık 2019’da takıma katıldığında oyuncu grubuyla yaptığı ilk buluşmanın atmosferini anlatarak nelerin değişmesi gerektiğine dair beklentilerini detaylandırdı. Üç yıl önce Emirates’te futbolu bırakan ve bir dönem kaptanlığını yaptığı kulübe geri dönen Arteta’nın dönüşü hafife alınacak bir şey değildi ve o, Kuzey Londra ekibinin o dönemki durumunu görsel olarak tarif etmek için tuhaf bir “dağınıklık” metaforu kullanarak anında etki yarattı.

Arteta’nın vizyonunu tam anlamıyla hayata geçirmesi zaman aldı ancak sözleri belli ki kısa sürede karşılık buldu; Arsenal son yıllarda yeniden Premier League’in elit takımları arasına girmeyi başardı – her ne kadar lig şampiyonluğu hâlâ gelmemiş olsa da.