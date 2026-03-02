Getty Images Sport
Arsene Wenger istediğini elde etti! Eski Arsenal teknik direktörü tarafından önerilen yeni ofsayt kuralı deneme için yeşil ışık yaktı
Wenger'in yeni ofsayt kuralı vizyonu
Wenger'in ofsayt kuralında devrim yaratma konusundaki uzun süredir devam eden misyonu, gerçeğe dönüşmek için büyük bir adım attı. The Mirror'a göre, şu anda FIFA'nın Küresel Futbol Geliştirme Başkanı olarak görev yapan efsanevi eski Arsenal menajeri, radikal önerisinin resmi olarak deneme amaçlı onaylandığını gördü. 2019 yılının Kasım ayında küresel yönetim organına katıldığından bu yana yıllarca lobi faaliyetleri yürüten 76 yaşındaki menajerin vizyonu nihayet test edilecek. Bu dönüm noktası niteliğindeki deneme, Nisan ayında Kanada Premier Ligi'nde (CPL) başlayacak.
Bu adım, mevcut ofsayt teknolojisinin oyunun izlenebilirliğine zarar verdiği inancından hiç vazgeçmeyen Wenger için önemli bir zafer anlamına geliyor. Wenger, avantajı tekrar hücum oyuncularına geri kazandırmayı amaçlayan "daylight" kuralının güçlü bir savunucusu. Fransız teknik adam, bu sayede gol sayısında önemli bir artış ve video yardımcı hakem (VAR) müdahalelerinin yol açtığı yoğun hayal kırıklığının azalmasını umuyor.
VAR ve yarı otomatik teknolojiye yönelik hayal kırıklıkları
Önerilen değişikliklere göre, bir hücum oyuncusu, kendisi ile son savunma oyuncusu arasında açık bir boşluk veya "gün ışığı" varsa ofsayt olarak değerlendirilecektir. Bu, oyuncuların mikroskobik farklarla sık sık cezalandırıldığı yarı otomatik ofsayt teknolojisi (SAOT) ile çalışan mevcut sisteme doğrudan bir meydan okuma niteliğindedir. Şu anda, bir omuz veya ayak parmağı rakibin bir milimetre bile önünde olduğu kabul edilirse, gol acımasızca iptal edilmektedir.
Wenger, bu inanılmaz derecede katı kararların oyunun ruhunu zayıflattığına inanıyor. Dahası, bu marjinal kararların doğrulanması genellikle hakemlerin birkaç dakikasını alıyor ve VAR, en üst düzeyde ofsayt kararlarını vermek için sıklıkla yaklaşık beş dakika sürüyor. Wenger, futbolun geçmişe dönmesi ve dijital çizgiler çizmek için teknolojiyi kullanmayı bırakması için sürekli lobi yapıyor ve saldırgan ile savunmacı arasında gözle görülür bir boşluk olması durumunda ofsaytın geçerli olduğu bir sistemi tercih ediyor.
Gün ışığı kuralının ardındaki mantığı açıklamak
Wenger, iddialı önerisinin ardındaki spesifik gerekçeleri detaylandırarak, tarihsel emsalleri ve modern teknolojinin forvetlerin geleneksel avantajları üzerindeki olumsuz etkisini vurguladı. Mevcut düzenin genellikle oyuncuları ve taraftarları tamamen çileden çıkardığını belirtti. Önerisini açıklayan Wenger, "1990 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda hiç gol atılmamıştı. Savunma oyuncusuyla aynı çizgideyseniz artık ofsayt olmadığına karar verdik."
Eski Arsenal teknik direktörü, yeni sisteminin hücum eden takıma şüphe durumunda avantajını nasıl geri kazandıracağını daha ayrıntılı olarak açıkladı. Wenger şunları ekledi: "Şüphe durumunda, şüphe forvetin lehine olur. Bu, bir anlık fark olduğunda forvetin avantaj elde ettiği anlamına gelir. VAR ile bu avantaj ortadan kalktı ve birçok kişi için bu durum sinir bozucu. Bu yüzden, vücudunuzun herhangi bir kısmı savunma oyuncusuyla aynı çizgide olduğu sürece ofsayt sayılmamasını önerdim."
UEFA'nın reddetmesine rağmen Kanada'da mükemmel bir deneme ortamı
Sonunda deneme için yeşil ışık yakılmasına rağmen, önerilen "Wenger Kuralı" futbol dünyasında kesinlikle herkesin beğenisini kazanmadı. Onun radikal fikri, futbolun kanun koyucularının bu değişikliği çok radikal bulduğu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından popüler bulunmadı. Dahası, bu konsept Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA tarafından resmi olarak reddedildi. Wenger bu süreci kabul ederek şöyle dedi: "Şu anda bunu deniyoruz. Bir yıl içinde karar IFAB tarafından verilecek, ben değil."
Ancak Kanada, bu deneme için mükemmel bir ortam olarak belirlendi. "Gün ışığı" kuralı daha önce sadece gençlik turnuvalarında denendi, bu da CPL'yi en yüksek profilli denek haline getirdi. Bu lig, mükemmel bir seviyede olduğu düşünülüyor: Avrupa'nın parlak spot ışıklarından uzak, ancak gerçek içgörüler sağlayacak kadar profesyonel. İlginç bir şekilde, Kanada Premier Ligi şu anda VAR kullanmıyor, bu da denemenin tamamen saha hakemlerine bağlı olacağı anlamına geliyor.
