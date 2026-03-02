Wenger'in ofsayt kuralında devrim yaratma konusundaki uzun süredir devam eden misyonu, gerçeğe dönüşmek için büyük bir adım attı. The Mirror'a göre, şu anda FIFA'nın Küresel Futbol Geliştirme Başkanı olarak görev yapan efsanevi eski Arsenal menajeri, radikal önerisinin resmi olarak deneme amaçlı onaylandığını gördü. 2019 yılının Kasım ayında küresel yönetim organına katıldığından bu yana yıllarca lobi faaliyetleri yürüten 76 yaşındaki menajerin vizyonu nihayet test edilecek. Bu dönüm noktası niteliğindeki deneme, Nisan ayında Kanada Premier Ligi'nde (CPL) başlayacak.

Bu adım, mevcut ofsayt teknolojisinin oyunun izlenebilirliğine zarar verdiği inancından hiç vazgeçmeyen Wenger için önemli bir zafer anlamına geliyor. Wenger, avantajı tekrar hücum oyuncularına geri kazandırmayı amaçlayan "daylight" kuralının güçlü bir savunucusu. Fransız teknik adam, bu sayede gol sayısında önemli bir artış ve video yardımcı hakem (VAR) müdahalelerinin yol açtığı yoğun hayal kırıklığının azalmasını umuyor.