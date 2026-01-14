Arsene Wenger'e ofsayt kuralı darbesi: UEFA ve FA, Arsenal efsanesinin "radikal" planına karşı

Wenger’in önerisi uzun süredir tartışma konusu olurken, bu yönde bazı denemeler de yapıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, kısa süre önce planın onay alabileceğine dair sinyaller vermişti. Ancak Britanya Futbol Federasyonları ile UEFA’nın bu konuda farklı düşündüğü anlaşılıyor. The Times’ın haberine göre, söz konusu planların “fazla radikal” olduğu ve oyunda “çok büyük değişiklikler” yaratabileceği endişesi hakim.

Olası bir uzlaşma formülü olarak ise, oyuncuların gövdelerinin savunmacının önünde olması hâlinde ofsayt sayılması; buna karşılık ayak, bacak ve başın ölçüme dahil edilmemesi önerilebilir. Bu yaklaşım, hücum oyuncusunun savunmacıyla arasında net bir boşluk (gün ışığı) olmadığı sürece ofsaytta sayılmamasını savunan Wenger’in önerisinden farklılık gösteriyor.