Arsene Wenger'e ofsayt kuralı darbesi: UEFA ve FA, Arsenal efsanesinin "radikal" planına karşı
Wenger ne önerdi?
Arsène Wenger, mevcut ofsayt kuralında değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunuyor ve son savunma oyuncusuyla aynı hizada olan futbolcuların, vücutlarının herhangi bir kısmı çizgi üzerinde kaldığı sürece ofsaytta sayılmamasını öneriyor.
Eski Arsenal teknik direktörü, bu değişikliğin milimetrik kararları ortadan kaldıracağını ve daha fazla gol izlenmesini sağlayacağını düşünüyor. Wenger, beIN Sports’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“1990’da, İtalya’daki Dünya Kupası’ndan sonra, çok az gol atılan bir turnuva yaşanmıştı. O zaman, savunmacıyla aynı hizada olunduğunda ofsaytın geçerli olmadığına karar verdik. Şüphe durumunda avantaj hücum oyuncusuna veriliyordu. Yani çok küçük farklarda hücumcu avantaj elde ediyordu. VAR’la birlikte bu avantaj ortadan kalktı ve bu durum birçok insan için sinir bozucu. Bu yüzden, vücudunuzun herhangi bir kısmı savunmacıyla aynı hizada olduğu sürece ofsaytta sayılmamanızı önerdim. Şu anda bunu deniyoruz. Bir yıl içinde nihai karar verilecek; bu karar benim değil, IFAB’ın olacak.”
FA ve UEFA plana karşı
Wenger’in önerisi uzun süredir tartışma konusu olurken, bu yönde bazı denemeler de yapıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, kısa süre önce planın onay alabileceğine dair sinyaller vermişti. Ancak Britanya Futbol Federasyonları ile UEFA’nın bu konuda farklı düşündüğü anlaşılıyor. The Times’ın haberine göre, söz konusu planların “fazla radikal” olduğu ve oyunda “çok büyük değişiklikler” yaratabileceği endişesi hakim.
Olası bir uzlaşma formülü olarak ise, oyuncuların gövdelerinin savunmacının önünde olması hâlinde ofsayt sayılması; buna karşılık ayak, bacak ve başın ölçüme dahil edilmemesi önerilebilir. Bu yaklaşım, hücum oyuncusunun savunmacıyla arasında net bir boşluk (gün ışığı) olmadığı sürece ofsaytta sayılmamasını savunan Wenger’in önerisinden farklılık gösteriyor.
"Oyunu mahvetmemeye dikkat et"
FIFA, Wenger’in önerdiği türden radikal değişiklikler yaparak “oyunu mahvetme” riski taşıdığı konusunda uyarıldı. The Times’a konuşan bir kaynak şu ifadeleri kullandı: “Futbolda yeterince gol atılmadığını söyleyen var mı? Oyunu mahvetmemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gün ışığı kuralıyla ilgili yapılan sınırlı denemelerden henüz elimizde herhangi bir veri bile yok.”
Wenger Yasası için daha fazla test mi?
Wenger Yasası’nın olası yürürlüğe girmesi tartışılmadan önce daha kapsamlı şekilde test edilmesi gerektiğini savunanlar da var. CONCACAF Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani, The Times’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bir test yapıldı ve bence sonuçları pek iyi değildi. Eğer ofsayt kuralını değiştireceksek, bunun çok kapsamlı biçimde denenmesi gerekir; çünkü taktik anlamda oyunu ciddi şekilde değiştirebilir. Takımlar, yüksek savunma hattı kuramadıkları için tamamen geriye mi yaslanacak? Yoksa çok daha fazla gol mü izleyeceğiz? Belki biraz eski kafalıyım ama daha önce vücudunun dörtte üçü ofsaytta sayılacak bir forvetin, Manchester derbisinde altı gol atmasını istemezsiniz. Bir karar vermeden önce bunu gerçekten detaylıca incelemeliyiz.”
Bundan sonra ne olacak?
FIFA, Wenger Yasası’yla ilgili yeni denemelerin gelecek ay IFAB tarafından onaylanmasını istiyor. Bu da planın ilerleyen süreçte hayata geçirilmesinin önünü açabilir. Ancak mevcut durumda Britanya Futbol Federasyonları ile UEFA’nın bu plana karşı çıkması bekleniyor; bu nedenle düzenlemenin yürürlüğe girmemesi ihtimali güçlü. Bir önerinin kabul edilmesi için toplantıda altı oy gerekiyor. FIFA’nın dört oyu bulunurken, Britanya Futbol Federasyonlarının her biri birer oya sahip.
