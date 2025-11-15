Arsenal yıldızının evrimi eski hocasını şaşkına çevirdi

Trossard’ın Genk’teki ilk yıllarında ona rehberlik eden Peter Maes, oyuncunun yaşadığı dönüşüm karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Het Belang van Limburg'a verdiği ve daha sonra Voetbal Primeur tarafından yayımlanan röportajda, liderlik yapacak karaktere sahip olmadığını düşündüğü genç bir oyuncuyu hatırladığını söyledi: “O zaman Leandro’yu gerçek bir kaptan olarak görmemiştim. Çünkü o öncelikle kendi oyununa odaklanan biriydi,” dedi.

“En azından onu çalıştırdığım dönemde öyleydi. Henüz düzenli bir ilk 11 oyuncusu değildi ve antrenmanlarda sık sık surat asardı. Belki o zamandan bu yana çok gelişti, çünkü şu an Arsenal’da çok iyi bir iş çıkarıyor.”

Aradan geçen altı yılın ardından Maes, Arsenal’da bambaşka biriyle karşı karşıya olduklarını kabul ediyor: “Leandro’nun güçlü bir kişiliği olduğu doğru,” diye ekledi. “Bu açıdan Kırmızı Şeytanlar’ın (Belçika Milli Takımı) kaptanı olmaya aday biri, özellikle de şu an takımda eksikler varken. Kendine büyük bir güven duyuyor ve bu güveni takıma da aktarabiliyor.” Belçika’ya kaptanlık yapmak, Trossard için çok büyük bir değişim anlamına geliyor. Kevin De Bruyne'ün sakatlığı, takımın asıl kaptanı Youri Tielemans’ın da oynayamayacak durumda olması sebebiyle Rudi Garcia’nın kaptanlık bandını Trossard’a verme olasılığı bulunuyor.