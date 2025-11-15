Getty Images Sport
Arsenal yıldızının evrimi eski hocasını şaşkına çevirdi
Arsenal’ın yükselişindeki gizli kahraman
Trossard’ın bu sezonki istatistikleri oldukça etkileyici. Tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta dört gol ve dört asist üretti; buna milli ara öncesinde Sunderland deplasmanında attığı müthiş gol de dahil. Premier Lig’de attığı iki gol ise doğrudan dört değerli puan kazandırdı; bunlardan biri 18 Ekim’de Fulham’a karşı ikinci yarıda gelen galibiyet golüydü.
Genk günlerinden çok farklı bir profil
Trossard’ın Genk’teki ilk yıllarında ona rehberlik eden Peter Maes, oyuncunun yaşadığı dönüşüm karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Het Belang van Limburg'a verdiği ve daha sonra Voetbal Primeur tarafından yayımlanan röportajda, liderlik yapacak karaktere sahip olmadığını düşündüğü genç bir oyuncuyu hatırladığını söyledi: “O zaman Leandro’yu gerçek bir kaptan olarak görmemiştim. Çünkü o öncelikle kendi oyununa odaklanan biriydi,” dedi.
“En azından onu çalıştırdığım dönemde öyleydi. Henüz düzenli bir ilk 11 oyuncusu değildi ve antrenmanlarda sık sık surat asardı. Belki o zamandan bu yana çok gelişti, çünkü şu an Arsenal’da çok iyi bir iş çıkarıyor.”
Aradan geçen altı yılın ardından Maes, Arsenal’da bambaşka biriyle karşı karşıya olduklarını kabul ediyor: “Leandro’nun güçlü bir kişiliği olduğu doğru,” diye ekledi. “Bu açıdan Kırmızı Şeytanlar’ın (Belçika Milli Takımı) kaptanı olmaya aday biri, özellikle de şu an takımda eksikler varken. Kendine büyük bir güven duyuyor ve bu güveni takıma da aktarabiliyor.” Belçika’ya kaptanlık yapmak, Trossard için çok büyük bir değişim anlamına geliyor. Kevin De Bruyne'ün sakatlığı, takımın asıl kaptanı Youri Tielemans’ın da oynayamayacak durumda olması sebebiyle Rudi Garcia’nın kaptanlık bandını Trossard’a verme olasılığı bulunuyor.
Trossard'a transfer ilgisi
Football.London’ın haberine göre, yaz transfer döneminin son günlerinde Roma, Arsenal’ın Eberechi Eze’yi kadrosuna katmasının ardından Trossard’ın ayrılmaya ikna edilip edilemeyeceğini anlamak için sessizce Londra ekibinin kapısını çaldı. Ancak Roma bu konuda yalnız değildi. Fenerbahçe, dönemin başlarında oyuncuya olan ilgisini açıkça belli etti ve birkaç Suudi Pro Ligi takımı da Al-Ittihad’ın geçen eylül ayında yaptığı ve Arsenal tarafından reddedilen resmi teklifinin ardından tekrar yoklama yaptı.
Tüm bu ilgiye rağmen Mikel Arteta kararlı durdu ve Belçikalı oyuncuyu takımdan göndermeyi hiç düşünmedi. Dört kulvarda mücadele eden bir takımda hücum hattının derinliğe ve çok yönlülüğe ihtiyacı var ve Trossard bunu fazlasıyla sağlıyor.
Trossard, Arsenal’ın Şampiyonlar Ligi’nde Athletic Club’ı 2-0 yendiği maçta ağları sarstı ve büyük maçlarda performans vermeyi çok sevdiğini vurguladı: “Çocukluğumdan beri bu tür maçlar, futbolcu olmak istememin asıl sebebiydi,” dedi kulüp medyasına.
“Bunun için oynuyorsun. Bu heyecan mı, yoksa sahada olduğunu gösterme isteği mi bilmiyorum. Belki biraz duygusal. Ama bu maçlar… anlatması zor! Büyük takımlara karşı oynamayı seviyorum. Belki bu benim rekabetçi olmamla ilgili. Her birini yenebileceğimizi göstermek istiyorum. Bu biraz bilinçaltı da olabilir. Ama sezonun en güzel maçları bunlar ve bununla da ilgisi olabilir. Ayrıca son birkaç sezonda bir şeyler kazanmaya çok yaklaştık, artık kupalar için daha çok bastırma zamanı. Hepimiz bunun için açız; ana hedefimiz bu, o yüzden sonuna kadar gitmeliyiz.”
Trossard için yeni bir Arsenal sözleşmesi mi?
Arsenal, Trossard’ı Ocak 2023’te Brighton’dan 21 milyon sterline kadrosuna kattı; bu hamle artık birçok kişi tarafından bir “transfer dahiliği” olarak görülüyor. Oyuncunun, yalnızca birkaç ay önce yeni sözleşme imzalamasına rağmen, daha iyi şartlarla yeni bir kontrat için görüşme yapmak istediğine dair haberler var. Emirates’te oynamayı çok seviyor ancak Kuzey Londra’daki şartlar kötüye giderse seçeneklerini açık tutmayı da tercih ediyor.
Trossard şunları söyledi: “İki yıllık daha sözleşmem var, sonra kulübün ne istediğine bakacağız; beni nerede görüyorlar, o noktada ben nerede olacağım… Ama Arsenal’daki hayatı çok seviyorum, burada olduğum için gerçekten mutluyum. Çok büyük bir kulüp, şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz ve Arsenal ile bir şeyler kazanmayı gerçekten istiyorum.”
Fikstür yoğun bir şekilde devam ederken ve Arsenal hem İngiltere’de hem Avrupa’da kupa kovalamayı sürdürürken, Trossard da Arteta yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmayı hedefliyor. Martinelli’nin yokluğu ona bir fırsat açtı ve bu fırsatı iki eliyle yakalamaya hazır olması gerekiyor.
