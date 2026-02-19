Arsenal yıldızı Alessia Russo, UWCL çeyrek finalinde Chelsea ile karşılaşmanın 'gerçeküstü' ihtimalini heyecanla bekliyor

Arsenal, Belçika ekibini 3-1 mağlup ederek Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi. Bu sonuç, toplamda 7-1'lik bir galibiyetle sonuçlandı ve son şampiyonun Avrupa şampiyonluğunu savunma yolunda ilerlemesini sağladı. Russo, iki gol atarak gecenin kahramanı oldu ve Gunners'ın bir sonraki tura yükselmesini sağladı.

Kuzey Londra ekibi Meadow Park'ta maçı domine etti. Russo skoru açtı, ardından Mariona Caldentey penaltı noktasından skoru eşitledi. Russo daha sonra ikinci golünü atarak Belçika ekibinin geri dönüş umutlarını söndürdü ve çeyrek finalde başkentteki rakibiyle karşılaşmayı garantiledi.

Russo, yaklaşan kura hakkında Disney+'a verdiği demeçte, "Çok heyecan verici ve çok iyi tanıdığımız bir takım" dedi. "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda ve finale yaklaştığınızda, gerçekten zorlu takımlarla karşılaşırsınız. Çeyrek finalde, muhtemelen alışık olmadığımız bir İngiliz takımı olan Chelsea ile oynamak harika olacak."