AFP
Çeviri:
Arsenal yıldızı Alessia Russo, UWCL çeyrek finalinde Chelsea ile karşılaşmanın 'gerçeküstü' ihtimalini heyecanla bekliyor
Russo, Gunners'ı son sekize taşıdı
Arsenal, Belçika ekibini 3-1 mağlup ederek Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi. Bu sonuç, toplamda 7-1'lik bir galibiyetle sonuçlandı ve son şampiyonun Avrupa şampiyonluğunu savunma yolunda ilerlemesini sağladı. Russo, iki gol atarak gecenin kahramanı oldu ve Gunners'ın bir sonraki tura yükselmesini sağladı.
Kuzey Londra ekibi Meadow Park'ta maçı domine etti. Russo skoru açtı, ardından Mariona Caldentey penaltı noktasından skoru eşitledi. Russo daha sonra ikinci golünü atarak Belçika ekibinin geri dönüş umutlarını söndürdü ve çeyrek finalde başkentteki rakibiyle karşılaşmayı garantiledi.
Russo, yaklaşan kura hakkında Disney+'a verdiği demeçte, "Çok heyecan verici ve çok iyi tanıdığımız bir takım" dedi. "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda ve finale yaklaştığınızda, gerçekten zorlu takımlarla karşılaşırsınız. Çeyrek finalde, muhtemelen alışık olmadığımız bir İngiliz takımı olan Chelsea ile oynamak harika olacak."
- Getty Images Sport
Tamamen İngilizce ağır sıklet çarpışması
Çeyrek final kura çekimi, Arsenal'in Kadınlar Süper Ligi rakibi Chelsea ile karşılaşmaya hazırlanırken heyecan verici bir eşleşme ortaya çıkardı. Avrupa kupaları genellikle ulusal liglerin tanıdık atmosferinden uzaklaşmak için bir fırsat sunarken, bu kura çekimi kıtasal sahnede yüksek riskli bir Londra derbisi vaat ediyor. Russo ve takım arkadaşları için bu maç, İngiliz futbolunun gelişiminin bir göstergesi niteliğinde.
Sonia Bompastor'un Chelsea'si, her iki taraf da yarı finale kalmak için çaresizken, Gunners için zorlu bir sınav olacak. Bu iki kulüp arasındaki tarih, karşılaşmaya ekstra bir boyut katıyor, çünkü her zamanki lig mücadelelerini, Avrupa'nın kraliçesi olmak için verdikleri mücadeleyle değiştiriyorlar.
"İki üst düzey takım yarı finalde yer almak için karşı karşıya geliyor. Bu gerçek dışı bir durum," diye ekledi Russo.
Arsenal kampında güven dalgası
Russo, takımın şu anki gidişatını değerlendirirken, "İyi oynuyoruz, iyi futbol oynuyoruz ve bu da herkeste güven yaratıyor" dedi. Forvet, takımın mükemmel bir zamanda ritmini bulmasıyla birlikte Meadow Park ve London Colney antrenman sahasındaki atmosferin değiştiğini belirtti.
"Aynı zamanda kazanıyoruz, farklı şekillerde sonuçlar alıyoruz ve herkes farklı şekillerde katkı sağlıyor, bu yüzden genel olarak tüm takımın havasının gerçekten olumlu olduğunu düşünüyorum," diye devam etti.
Belçika ekibinin teknik direktörü Arno Van den Abbeel, maçın bitiminden sonra kalite farkını hemen kabul etti. "İlk yarıda fırsatları değerlendirdik, bazı iyi fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda onlar tüm gücüyle oynadı ve biz de bazı iyi fırsatlar yakaladık ama ne yazık ki Arsenal'in kalitesini gördünüz," diye itiraf etti.
"En ufak bir hata yaptığınızda veya yapınızda değişiklikler yapmanız gerektiğinde, onlar gerçekten iyi performans gösterdiler. Açıkçası, onlar tur atlamayı hak ettiler ve biz de şu ana kadar kat ettiğimiz yoldan çok gurur duyuyoruz."
- Getty Images Sport
Avrupa geceleri öncesinde odak noktası yeniden iç işlerine dönüyor
Arsenal şimdi dikkatini tekrar iç saha maçlarına çevirecek ve Pazar günü FA Cup dördüncü turunda Bristol City ile karşılaşacak. Teknik ekip, önümüzdeki kritik haftalarda takımın tam kadro olmasını sağlamak için Russo ve Caldentey gibi önemli oyuncuların kondisyonunu iyi yönetmeye çalışacak. Bu arada, Arsenal'in Chelsea ile oynayacağı Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçı Mart ayı sonunda, ikinci maçı ise bir hafta sonra oynanacak.
Reklam