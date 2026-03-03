Arsenal ve Man City'ye Premier Lig şampiyonluğunu 'hak etmedikleri' söylendi; Man Utd efsanesi, bu sezon kupa verilmemesi gerektiğini söyledi

Sezonun sonu yaklaşırken Scholes, taraftarlara "Güzel Oyun"a ani bir dönüş beklememeleri konusunda uyarıda bulunarak, her iki teknik direktörün de artık estetik yerine sonuçlara öncelik vereceğini ima etti. Değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Şu anda inanılmaz bir konumdalar. Bakın, serbest akışlı bir futbol izlemeyeceksiniz. Görmeyeceksiniz. Söylediğim gibi, bence tüm sezon boyunca hiçbir takımda böyle bir futbol görmedik, ama özellikle bu noktada, en önemli şey nasıl galip gelecekleri." 18 Nisan'da Etihad'da oynanacak potansiyel şampiyonluk maçı ile dünya, Scholes'un sert yargısının doğru olup olmadığını görecek.