Arsenal ve Man City'ye Premier Lig şampiyonluğunu 'hak etmedikleri' söylendi; Man Utd efsanesi, bu sezon kupa verilmemesi gerektiğini söyledi
Scholes için iki taraf da ikna edici değil
Premier Lig şampiyonluk yarışı kızışıyor. Arsenal şu anda 64 puanla lider durumda ve bir maç eksiği olan Manchester City'ye 5 puan fark atmış durumda. United ise 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Pep Guardiola'nın Manchester City'sinin her zamanki istikrarını korumakta zorlandığı ve Mikel Arteta'nın Arsenal'inin zaman zaman beklentilerin ağırlığı altında tökezlediği bir sezonda, Scholes standartların tarihi şampiyonluk kriterlerinin gerisinde kaldığına inanıyor. Gunners, son zamanlarda zorlu Wolves ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti, City ise şaşırtıcı bir şekilde durgun bir başlangıçtan sonra sezonun büyük bir bölümünü arayı kapatmakla geçirdi. Scholes için kalite eksikliği o kadar belirgin ki, Mayıs ayında yapılacak kupa töreniyle ilgili radikal ve benzeri görülmemiş bir çözüm önerdi.
Kupa dolapta kalmalı.
The Good, The Bad & The Football podcast'inde konuşan Scholes, birinci ligin şu anki durumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, eğlence değerinin eksikliğinin her iki tarafın da zaferden mahrum bırakılması gerektiğini savundu. "Ligi kim kazanırsa kazansın, sonunda bunu hak ettiklerini söylüyorsunuz. Hiçbiri beni Premier Lig şampiyonu olmaları gerektiğine ikna etmedi. Bence bu yıl kupa verilmemeli. Kimse bunu hak etmiyor. Dürüst olmak gerekirse, izlemesi pek keyifli değildi" dedi Scholes.
Arsenal mercek altında
Scholes'un özellikle eleştirdiği nokta, takımların şu anda gol üretme şekli ve Arsenal'in duran toplardan gol üretmeye aşırı bağımlı olması. United efsanesi, şampiyonluk yarışının yarattığı baskıların oyuncuların yaratıcı içgüdülerini boğduğunu, özellikle de Emirates Stadyumu'ndaki oyuncuların, yirmi yıldır bekledikleri lig şampiyonluğunu kazanma arzusu nedeniyle daha da fazla baskı altında olduklarını düşünüyor. "Onlar [Arsenal] üzerinde büyük bir baskı var, değil mi? Var, çünkü yıllardır çok iyi pozisyonlarda olmalarına rağmen bir türlü zirveye ulaşamadılar," diye ekledi Scholes, lig liderlerinin karşılaştığı psikolojik engelleri analiz ederken.
Serbest akışlı futbol geçmişte kaldı
Sezonun sonu yaklaşırken Scholes, taraftarlara "Güzel Oyun"a ani bir dönüş beklememeleri konusunda uyarıda bulunarak, her iki teknik direktörün de artık estetik yerine sonuçlara öncelik vereceğini ima etti. Değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Şu anda inanılmaz bir konumdalar. Bakın, serbest akışlı bir futbol izlemeyeceksiniz. Görmeyeceksiniz. Söylediğim gibi, bence tüm sezon boyunca hiçbir takımda böyle bir futbol görmedik, ama özellikle bu noktada, en önemli şey nasıl galip gelecekleri." 18 Nisan'da Etihad'da oynanacak potansiyel şampiyonluk maçı ile dünya, Scholes'un sert yargısının doğru olup olmadığını görecek.
