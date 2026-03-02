Getty Images
Arsenal transferi yakında gerçekleşecek! Lionesses yıldızı Georgia Stanway, Bayern Münih'ten ayrıldığını açıkladıktan sonra yeni kulüple sözleşme imzalamaya "çok yakın" olduğunu açıkladı
Açıklama: Stanway neden Bayern Münih'ten ayrılıyor?
Stanway, Ocak ayında bu yaz Bayern Münih'ten ayrılacağını duyurmuş ve Almanya'da geçirdiği çok başarılı ve keyifli dört yıllık dönemi sona erdirmişti. İngiltere milli takım oyuncusu, Münih'te geçirdiği süre içinde üç lig şampiyonluğu, iki Süper Kupa ve bir Almanya Kupası kazandı. Hala kupa, Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'nın zirvesinde yer aldığı için bu başarılarına yenilerini ekleyebilir.
Kulüpten ayrılmak, onun "inanılmaz derecede zor" olarak nitelendirdiği bir karardı ve bu haberi duyurduktan sonra İngiliz medyasına ilk kez karşılaştığında da bunu yineledi. Pazartesi günü, Ukrayna ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Lionesses'in maç öncesi basın toplantısında baş antrenör Sarina Wiegman'ın yanında konuşan Stanway, "Gerçekten çok zordu. Bayern'de geçirdiğim zamanı çok sevdim. Muhtemelen hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Oraya geldiğim andan itibaren kendimi evimde hissettim. Onlara sözleşmemi yenilemeyeceğimi söylemek gerçekten zor bir karardı ve bunun nedeni, orayı hala sevdiğim ve Bayern'de her zaman güzel anılarım olsun istediğim sonucuna vardığım için olduğunu düşünüyorum.
"Hiçbir zaman bir şeyden zevk almadığım veya biraz sıkıldığım bir noktaya gelmek istemiyorum. Bu sezonun geri kalanını da tamamlamak istiyorum. Açıkçası, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi bir konumdayız ve Bayern'deki anılarımın her zaman olumlu olması için mümkün olduğunca çok anı biriktirmek istiyorum."
Stanway'in bir sonraki durağı neresi olacak? Lioness, İngiltere'ye dönmeye 'çok yakın'
Stanway'in Bayern'den ayrılmaya karar vermesi halinde İngiltere'ye geri dönebileceği yönünde bir his her zaman vardı ve onun kalitesini göz önüne alındığında, Kadınlar Süper Ligi'nin en iyi kulüplerinin, Stanway'in transfer piyasasına çıkması halinde ona ilgi duyacağına dair söylentiler her zaman vardı. Ancak 27 yaşındaki oyuncu Bayern'den resmi olarak ayrılacağını açıkladığı andan itibaren, sık sık en önde gelen kulüp olarak adı geçen ve şu anda transferi kesinleşmiş gibi görünen bir kulüp var: Arsenal.
Pazartesi günü, Bayern sözleşmesinin son birkaç ayına girerken geleceğini ne kadar netleştirdiğini sorulan Stanway, "Çok yaklaştım. Birçok kişiyle görüştüm, Sarina ile de görüştüm, er ya da geç öğreneceksiniz" yanıtını verdi.
Mükemmel eşleşme mi? Stanway ve Arsenal'in uyumlu olmasının nedenleri
Bu transfer hem Stanway hem de Arsenal için çok mantıklı bir hamle. Gunners'ın bu yaz kulüpte sözleşmesi sona eren birçok oyuncusu var, aralarında orta saha oyuncuları Kim Little, Victoria Pelova ve Kyra Cooney-Cross da bulunuyor. Genç Avustralya milli oyuncusu, bir süre uyum sağladıktan sonra kuzey Londra'da giderek daha önemli bir rol oynamaya başladığı için kalması beklenirken, kulüp kaptanı Little'ın ayrılması gerçek bir şok olur. Ancak Little 35 yaşında ve sonsuza kadar oynamayacak. Pelova da bu sezon yeterli fırsat bulamadığı için daha fazla süre almak için ayrılma ihtimali yüksek bir aday gibi görünüyor. Bu durumda orta saha takviyesi gerekecek ve Stanway'den daha iyi bir seçenek yok, özellikle de bedelsiz transfer olarak.
Stanway, Bayern ve İngiltere ile sezonun sonuna doğru büyük bir başarı hedeflerken, netlik ideal
Stanway, bu anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede tamamlamak isteyecek ve böylece sezonun son birkaç ayında neler olacağına odaklanabilecektir. Münih'te ise hala üç kupa için mücadele devam ediyor. Bundesliga'da Bayern, Wolfsburg'a karşı 14 puanlık bir farkla liderliğini sürdürüyor ve şampiyonluğu garantilemiş gibi görünüyor. Kupa mücadelesinde ise Bayern, bu ayın sonunda Hamburger SV ile oynayacağı çeyrek final maçında favori konumda, ardından da Manchester United ile heyecan verici bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak.
İngiltere için de çok şey söz konusu. Lionesses, Salı günü Ukrayna ile Dünya Kupası eleme maçlarına başlayacak, Cumartesi günü ise İzlanda'yı ağırlayacak. Sadece grup birincisi Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanacak ve İngiltere, bu yer için dünya şampiyonu İspanya ile mücadele edecek. La Roja ile Nisan ve Haziran aylarında karşılaşacak.
