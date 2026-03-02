Arsenal transferi yakında gerçekleşecek! Lionesses yıldızı Georgia Stanway, Bayern Münih'ten ayrıldığını açıkladıktan sonra yeni kulüple sözleşme imzalamaya "çok yakın" olduğunu açıkladı

Stanway, Ocak ayında bu yaz Bayern Münih'ten ayrılacağını duyurmuş ve Almanya'da geçirdiği çok başarılı ve keyifli dört yıllık dönemi sona erdirmişti. İngiltere milli takım oyuncusu, Münih'te geçirdiği süre içinde üç lig şampiyonluğu, iki Süper Kupa ve bir Almanya Kupası kazandı. Hala kupa, Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'nın zirvesinde yer aldığı için bu başarılarına yenilerini ekleyebilir.

Kulüpten ayrılmak, onun "inanılmaz derecede zor" olarak nitelendirdiği bir karardı ve bu haberi duyurduktan sonra İngiliz medyasına ilk kez karşılaştığında da bunu yineledi. Pazartesi günü, Ukrayna ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Lionesses'in maç öncesi basın toplantısında baş antrenör Sarina Wiegman'ın yanında konuşan Stanway, "Gerçekten çok zordu. Bayern'de geçirdiğim zamanı çok sevdim. Muhtemelen hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Oraya geldiğim andan itibaren kendimi evimde hissettim. Onlara sözleşmemi yenilemeyeceğimi söylemek gerçekten zor bir karardı ve bunun nedeni, orayı hala sevdiğim ve Bayern'de her zaman güzel anılarım olsun istediğim sonucuna vardığım için olduğunu düşünüyorum.

"Hiçbir zaman bir şeyden zevk almadığım veya biraz sıkıldığım bir noktaya gelmek istemiyorum. Bu sezonun geri kalanını da tamamlamak istiyorum. Açıkçası, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi bir konumdayız ve Bayern'deki anılarımın her zaman olumlu olması için mümkün olduğunca çok anı biriktirmek istiyorum."