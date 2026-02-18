Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Emirates Stadyumu'nun dışında imza isteyen hayranını görmezden gelmesine yönelik 'tamamen yanlış ve haksız' tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu

Arteta, karşılaşma sırasında eşiyle birlikteydi ve bu durumu, camını kapalı tutma kararının ana nedeni olarak vurguladı. Konuyla ilgili olarak konuşan Arsenal teknik direktörü, bu anın medyada ve izleyiciler tarafından nasıl yansıtıldığına dair hayal kırıklığını dile getirdi.

"Her zaman çok saygılı olmaya çalışırım" dedi. "Mümkün olduğunca imza atmayı ve fotoğraf çektirmeyi seviyorum. Bunun bizim rolümüzün bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ancak güvenlik açısından saygı duymamız gereken bazı şeyler var. Özellikle de bazı insanlar bunu doğru nedenlerle yapmıyorlar. Başka örnekler de var. Eşim en son oradayken medyada yer alan haberler tamamen yanlış ve haksızdı. Ama durum bu."

Gunners'ın patronu, eylemlerinin taraftar kitlesine olan saygısızlığından değil, kulübün güvenlik önlemlerine sıkı sıkıya bağlı kalmasından kaynaklandığını hemen belirtti. Arsenal, üç yıl önce güvenlik protokollerini güncelledi ve oyunculara ve teknik kadroya, güvenli olmayan alanlarda kalabalıklar yaklaştığında araba camlarını indirmekten kaçınmalarını açıkça tavsiye etti. Arteta, araçta mahsur kalma ortamının, tanınmış kişilerin halkın öngörülemeyen davranışlarına karşı özellikle savunmasız hissetmelerine neden olduğunu öne sürdü.

"Ben, gerçekten etkileşim kurmak istedikleri için gelen diğer inanılmaz insanlardan bahsetmeyi tercih ediyorum. Ve bence herkes beni tanıyor, bunu yapmaktan ne kadar mutlu olduğumu biliyor," diye ekleyen Arteta, Premier Lig'in en etkileşimli menajerlerinden biri olarak ününü savundu.