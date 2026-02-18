Getty Images Sport
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Emirates Stadyumu'nun dışında imza isteyen hayranını görmezden gelmesine yönelik 'tamamen yanlış ve haksız' tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu
Arteta imza isteğini reddetti
Saha kenarında nispeten sakin bir akşamın tadını çıkarırken, Arteta Emirates Stadyumu'ndan çıkarken bir anlık kafa karışıklığı yaşadı. Arabasına doğru ilerleyip çevredeki sokaklara çıktığında, kısa sürede yoğun trafikte sıkışıp kaldı.
Bu gecikme, onu hala bölgede dolaşan hayranların dikkatini çekti. Bir taraftar Arteta'nın aracına yaklaşarak, oğluna olduğunu iddia ederek bir forma için imza istedi.
Ancak Arsenal menajeri camını indirmemeyi ve kalemi almamayı tercih ettiğinden, bu istek kulak ardı edildi. Taraftar, Arteta'nın dikkatini çekmek için arabaların arasında yavaşça ilerlerken ısrar etti, ancak karşılaşma tek taraflı sona erdi ve taraftar eli boş kaldı.
Arteta kendi bakış açısını anlatıyor
Arteta, karşılaşma sırasında eşiyle birlikteydi ve bu durumu, camını kapalı tutma kararının ana nedeni olarak vurguladı. Konuyla ilgili olarak konuşan Arsenal teknik direktörü, bu anın medyada ve izleyiciler tarafından nasıl yansıtıldığına dair hayal kırıklığını dile getirdi.
"Her zaman çok saygılı olmaya çalışırım" dedi. "Mümkün olduğunca imza atmayı ve fotoğraf çektirmeyi seviyorum. Bunun bizim rolümüzün bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ancak güvenlik açısından saygı duymamız gereken bazı şeyler var. Özellikle de bazı insanlar bunu doğru nedenlerle yapmıyorlar. Başka örnekler de var. Eşim en son oradayken medyada yer alan haberler tamamen yanlış ve haksızdı. Ama durum bu."
Gunners'ın patronu, eylemlerinin taraftar kitlesine olan saygısızlığından değil, kulübün güvenlik önlemlerine sıkı sıkıya bağlı kalmasından kaynaklandığını hemen belirtti. Arsenal, üç yıl önce güvenlik protokollerini güncelledi ve oyunculara ve teknik kadroya, güvenli olmayan alanlarda kalabalıklar yaklaştığında araba camlarını indirmekten kaçınmalarını açıkça tavsiye etti. Arteta, araçta mahsur kalma ortamının, tanınmış kişilerin halkın öngörülemeyen davranışlarına karşı özellikle savunmasız hissetmelerine neden olduğunu öne sürdü.
"Ben, gerçekten etkileşim kurmak istedikleri için gelen diğer inanılmaz insanlardan bahsetmeyi tercih ediyorum. Ve bence herkes beni tanıyor, bunu yapmaktan ne kadar mutlu olduğumu biliyor," diye ekleyen Arteta, Premier Lig'in en etkileşimli menajerlerinden biri olarak ününü savundu.
Arteta, teknolojinin kendisini 'açığa çıkardığını' hissediyor
Akıllı telefonların modern çağı, her etkileşimin saniyeler içinde kaydedilip dünya çapında yayılması anlamına geliyor. Arteta, eve giderken taraftarların kişisel aracını çevrelemesi sırasında "ifşa olma" hissini dile getirdi. "Ancak durumun böyle olmadığı anlar ve bağlamlar da var. O zaman bizi koruyacak birine ihtiyacımız var, çünkü aksi takdirde ifşa oluruz, arabadan çıkamayız ve orada kendimizi çok rahat hissetmeyiz. Ama durum bu. Bunu kabulleniyorum" diye açıkladı.
Arsenal yönetimi, bu tür durumlarda personelini sürekli olarak desteklemiş ve kaçırılan imza fırsatının görünüşünden çok güvenliği öncelikli tutmuştur. Arteta, eşinin de orada olduğunu vurgulayarak, odak noktasını ailesinin korunmasına kaydırdı ve bu tutumu, Gunners'ın sadık taraftarlarını ikiye böldü.
Gerçek bir bağlantı sürdürmek
"Haksız" tepkilere rağmen Arteta, personele gerçek saygı gösteren taraftarlarla olumlu bir ilişki kurmaya kararlı olduğunu vurguladı. Takımı şampiyonluk yarışına geri döndürdüğünden beri kulübün en popüler isimlerinden biri olmaya devam eden Arteta, bu Pazar akşamı yaşanan olayda bir sınırın aşıldığını açıkça hissediyor. Menajer, yoğun bir programın ortasında kulübün saha içi hedeflerine odaklanmak için bu tartışmayı geride bırakmak istiyor gibi görünüyor.
Sonuçta, İspanyol teknik adamın kesin açıklaması, elit sporcular ve halk arasındaki karmaşık dinamikleri hatırlatıyor. Video yayılmaya devam ederken, taraftarların davranış kuralları ve oyuncuların mahremiyeti konusundaki tartışma, Emirates'in koridorlarında sıcak bir konu olmaya devam ediyor. Arteta için öncelik açık: sosyal medyada hoşnutsuz koleksiyoncular veya seyirciler tarafından yaratılan gürültüye bakılmaksızın, ailesini korumak ve kulüp tarafından belirlenen güvenlik kurallarına uymak.
