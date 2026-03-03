Arsenal taraftarlarının gözdesi, Londra'daki yaşamla ilgili büyük bir şikayeti dile getirdi

Birçok ünlü futbolcu lüks süper arabalarıyla tanınırken, Calafiori Londra sokaklarında dolaşmak için kesinlikle farklı bir yaklaşım benimsemiştir. 2024 yılında Bologna'dan Arsenal'e transfer olan 23 yaşındaki İtalyan milli oyuncu, şehrin trafiğini o kadar dayanılmaz bulduğunu ve bu nedenle hiç araba sahibi olmamayı tercih ettiğini açıklamıştır. Londra, ortalama hızların genellikle çok düşük seviyelere düştüğü, dünyanın en sıkışık megakentlerinden biri olarak gösteriliyor ve bu hareketlilik eksikliği, defans oyuncusunun sabrını açıkça zorluyor.

Yollardaki araçların sayısının çokluğunun ötesinde, Calafiori İngiliz sürücülerin zihniyetine ilişkin özel bir şaşkınlığını dile getirdi. Anavatanında daha akıcı ve belki de daha iddialı sürüş tarzlarına alışkın olan oyuncu, Birleşik Krallık'ta kurallara katı bir şekilde bağlı kalınmasını bir yardımdan çok bir engel olarak görüyor. "Araba kullanmıyorum, ama şoförümle dolaşıyorum. Burada araba kullanmamayı tercih ediyorum. Arabam yok ama araba kullanabiliyorum" dedi Supernova podcast'inde. "Burada sürüş tarzlarını sevmiyorum. Kurallara çok fazla uyuyorlar ve biraz yavaşlar. Bazen sebepsiz yere büyük trafik sıkışıklıkları oluyor."