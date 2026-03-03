Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal taraftarlarının gözdesi, Londra'daki yaşamla ilgili büyük bir şikayeti dile getirdi
İngilizlerin sürüş alışkanlıklarına duyulan hayal kırıklığı
Birçok ünlü futbolcu lüks süper arabalarıyla tanınırken, Calafiori Londra sokaklarında dolaşmak için kesinlikle farklı bir yaklaşım benimsemiştir. 2024 yılında Bologna'dan Arsenal'e transfer olan 23 yaşındaki İtalyan milli oyuncu, şehrin trafiğini o kadar dayanılmaz bulduğunu ve bu nedenle hiç araba sahibi olmamayı tercih ettiğini açıklamıştır. Londra, ortalama hızların genellikle çok düşük seviyelere düştüğü, dünyanın en sıkışık megakentlerinden biri olarak gösteriliyor ve bu hareketlilik eksikliği, defans oyuncusunun sabrını açıkça zorluyor.
Yollardaki araçların sayısının çokluğunun ötesinde, Calafiori İngiliz sürücülerin zihniyetine ilişkin özel bir şaşkınlığını dile getirdi. Anavatanında daha akıcı ve belki de daha iddialı sürüş tarzlarına alışkın olan oyuncu, Birleşik Krallık'ta kurallara katı bir şekilde bağlı kalınmasını bir yardımdan çok bir engel olarak görüyor. "Araba kullanmıyorum, ama şoförümle dolaşıyorum. Burada araba kullanmamayı tercih ediyorum. Arabam yok ama araba kullanabiliyorum" dedi Supernova podcast'inde. "Burada sürüş tarzlarını sevmiyorum. Kurallara çok fazla uyuyorlar ve biraz yavaşlar. Bazen sebepsiz yere büyük trafik sıkışıklıkları oluyor."
- AFP
Bir şehir sakininin yalnız yolculuğu
Birinci lig takımlarının coğrafi konumu, oyuncuların günlük ulaşımlarını kolaylaştırmak için genellikle antrenman sahasının yakınındaki sakin ve yeşil banliyölerde toplanmalarına neden olur. Ancak, tek başına yaşayan genç bir adam olan Calafiori, Londra'nın merkezindeki canlı enerjiyi tercih etti ve bu seçim onu takım arkadaşlarının çoğundan uzaklaştırdı. Bu karar, sabah 9:15'te kulübün antrenman tesisine gitmek için 50 dakikalık bir yolculuk gerektiriyor ve o bu yolculuğu direksiyon başında değil, yolcu koltuğunda geçirmeyi tercih ediyor.
Şehrin merkezinde yaşamak, takım arkadaşlarının aile odaklı rutinlerine kıyasla farklı bir yaşam tarzı sunuyor. "Takım arkadaşlarımdan oldukça uzakta yaşıyorum; kimse benim yaşadığım yerde yaşamıyor. Çoğunun ailesi ve çocukları var ve antrenman sahasının yakınındaki evlerde yaşıyorlar" diye belirtiyor.
Başlık ücreti ve Avrupa hedefleri
Saha içinde, M25'in hayal kırıklıkları, Arsenal'in tarihi bir sezon peşinde koşarken ivmesini engellemedi. Gunners, bir maç fazla oynamış olmasına rağmen, Premier League tablosunda Manchester City'nin beş puan önünde yer alıyor. Calafiori'nin gelişi, Mikel Arteta yönetiminde istikrarlı bir gelişme dönemine denk geldi ve savunma oyuncusu, son sezonlarda birkaç kez kıl payı kaçırılan şampiyonluğu nihayet kazanmak için mevcut kadronun gerekli psikolojik ve teknik derinliğe sahip olduğunu umuyor.
İtalyan oyuncu, görevin büyüklüğü konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor, ancak kulübün gidişatı konusunda iyimserliğini koruyor. Calafiori, "Teknik direktör göreve geldiğinden beri, her zaman zirvede ya da zirveye yakın bir konumda olduk, çoğu zaman kıl payı ikinci olduk, ancak her yıl bir gelişme olduğunu düşünüyorum" dedi. "Umarım bu yıl belirleyici olur."
- Getty Images
İngiliz oyununa uyum sağlamak
Serie A'nın taktiksel titizliğinden Premier League'in acımasız temposuna geçiş, savunma oyuncusu için bir öğrenme süreci oldu. Antrenmanların süresinden tribünlerdeki atmosfere kadar önemli kültürel değişiklikler olduğunu fark etti. Onu hazırlıksız yakalayan bir gözlem, maç öncesi ısınmalar sırasında boş stadyumların görüntüsüydü. Bu, kıtada sıklıkla görülen erken dolan tribünlerle tam bir tezat oluşturuyordu. Ayrıca, İngiliz futbolunu daha hücum odaklı olarak görüyor ve İtalya'nın savunma ağırlıklı satranç maçlarına kıyasla farklı bir zihinsel yaklaşım gerektirdiğini düşünüyor. "Elbette kültür tamamen farklı. İtalya'yı düşünürsek, antrenmanlar iki saat sürüyor ve taktikler tamamen farklı. İtalya'da futbol daha taktiksel, burada ise daha çok hücum odaklı düşünüyorlar" dedi.
Önümüzdeki haftalar, dört cephede aktif olarak mücadele eden Calafiori ve takım arkadaşları için gerçek bir "zorlu sınav" olacak. Bayer Leverkusen ile Şampiyonlar Ligi eleme maçı ve Manchester City ile Carabao Kupası finali yaklaşırken, takımın formu ve sakatlıklara karşı direnci mercek altına alınacak. Arsenal bu zorlu maçlar dizisinde istikrarını koruyabilirse, Calafiori kupa kutlamalarının Londra trafiğini biraz daha katlanılabilir hale getirdiğini fark edebilir.
