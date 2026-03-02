Getty Images Sport
Arsenal taraftarları, Premier Lig'de en çok nefret edilen taraftarlar olarak gösterildi
'Arsenal Twitter' fenomeni katkıda bulunmuş gibi görünüyor
British Gambler tarafından yürütülen bu çalışma, gelişmiş sosyal dinleme platformu Brandwatch'ı kullanarak son altı ayda yayınlanan yüz binlerce çevrimiçi gönderiyi analiz etti. Amaç, her kulübün taraftarlarına yönelik olumlu ve olumsuz duyguların düzeyini ölçmekti. Verilere göre, Arsenal %43 gibi şaşırtıcı bir olumsuz duygu oranına sahipti ve bu oran tüm ligde en yüksek oranlardan biriydi. Bu rakam, Emirates Stadyumu'nun düzenli ziyaretçilerini "en nefret edilen" sıralamasının en üstüne yerleştiriyor ve maç günlerindeki davranışları ve tepkileriyle ilgili çevrimiçi tartışmaların çalkantılı bir dönemini yansıtıyor.
Raporda, Arsenal'in küresel çapta sahip olduğu geniş hayran kitlesinin, çevrimiçi futbol tartışmalarının acımasız ve genellikle hararetli doğasıyla birleşerek, taraftarlarına yönelik incelemeyi daha da büyüttüğü belirtiliyor. Her VAR kararı ve maç sonrası röportaj milyonlarca kişi tarafından incelenirken, "Arsenal Twitter" fenomeni, kulübün yüksek sıralamasına büyük ölçüde katkıda bulunmuş görünüyor. Kulüp kupa kazanma çabasını sürdürürken, bu dijital etkileşimlerin yoğunluğu azalacağa benzemiyor ve bu da kulübün ligin en kutuplaştırıcı taraftar grubu olarak ününü daha da pekiştiriyor.
Nottingham Forest, Gunners ile birlikte zirveye çıktı
Arsenal'in listenin en üstünde yer alması, şampiyonluk yarışındaki konumuyla açıklanabilirken, Nottingham Forest'ın da şaşırtıcı bir şekilde zirvede yer alması dikkat çekiyor. Doğu Midlands kulübü de %43'lük olumsuz duygu oranıyla, ligin en çok eleştirilen taraftarları unvanını Arsenal ile paylaşıyor. Forest taraftarlarına yönelik olumsuzluğun artışı, City Ground'da önemli değişikliklerin ve yüksek riskli mücadelelerin yaşandığı bir sezonda gerçekleşiyor, bu da onların birinci ligdeki sesli varlığının birçok rakip taraftarı rahatsız ettiğini gösteriyor.
British Gambler'ın sözcüsü Alex Kostin, bulguları şöyle açıkladı: "Futbol taraftar kültürü artık maçın bitiş düdüğüyle sona ermiyor, 24 saat boyunca çevrimiçi olarak devam ediyor. Bu nedenle, sosyal medya metriklerini inceleyerek hangi kulüplerin taraftarlarının saha dışında en çok sevilmemekte olduğunu belirledik. Arsenal'in listenin başında yer alması, bu sezon etraflarında ne kadar yoğun bir tartışma yaşandığını gösteriyor." Kostin, Emirates Stadyumu'nu çevreleyen faktörlerin mükemmel bir fırtınası olduğunu belirterek, Gunners'ın bu sezon neden bu kadar eleştiri oklarının hedefi haline geldiğini ayrıntılı olarak açıkladı. O, "Şampiyonluk yarışı, hakem tartışmaları ve bu spor dalındaki en büyük taraftar kitlelerinden biri bir araya geldiğinde, her an büyütülür. Aynı durum Nottingham Forest ve Liverpool gibi kulüpler için de geçerli, tartışmalar ve beklentiler doğal olarak olumsuz duyguları besliyor. İlginç bir şekilde, bu sezon ligin en başarılı kulüplerinden bazıları, yani Manchester City veya Aston Villa, taraftarlarına karşı nispeten daha düşük düzeyde olumsuz duygu kaydetmiştir."
Merseyside kulüpleri ve ilk beş
Arsenal ve Nottingham Forest olumsuz algı açısından başı çekse de, onları Merseyside'ın ağır topları yakından takip ediyor. Liverpool taraftarları yüzde 41'lik olumsuz duygu oranıyla listede üçüncü sırada yer aldı. Yerel rakipleri Everton ise yüzde 40 ile çok geride kalmadı ve bu oran Crystal Palace ile aynıydı. Eagles'ın ilk beşte yer almasının, Selhurst Park taraftarları ile teknik direktör Oliver Glasner arasında son zamanlarda yaşanan sürtüşmelerin etkisi olduğu düşünülüyor. Bu sürtüşmeler, dijital ortamda eleştirilerin ve iç tartışmaların artmasına neden oldu.
Araştırma, geleneksel "büyük" kulüplerin büyüklüklerine oranla mutlaka en fazla nefret toplayan kulüpler olmadığını gösteren ilginç bir eğilimi ortaya koyuyor. Örneğin, Manchester United ve Manchester City, sıralamada şaşırtıcı derecede düşük bir yerde yer aldı. United, yüzde 26'lık bir olumsuz duygu derecesi kaydederken, son şampiyon City ise yüzde 25'te kaldı. Bu, bu kulüplerin küresel devler olmaya devam etmelerine rağmen, mevcut çevrimiçi tartışmaların, yalnızca tarihsel rekabetlerden ziyade, şampiyonluk yarışı ve belirli kulüp tartışmalarını çevreleyen anlık dramlardan daha fazla etkilendiğini gösteriyor.
Premier Lig'in 'en nazik' taraftarları
Bunun tam tersi olarak, Fulham taraftarları resmi olarak Premier Lig'de en az sevilen taraftarlar olduğunu iddia edebilirler. Cottagers'ın sadık taraftarlarına ilişkin çevrimiçi paylaşımların yalnızca yüzde 20'si olumsuzdu, bu da verilere göre onları ülkedeki en "sevilen" grup yapıyor. Onları yüzde 21 ile Aston Villa ve yüzde 23 ile Sunderland izliyor. Bu kulüpler, zorlu iç saha mücadeleleri boyunca ligin en göze çarpan ve tartışmalı takımlarını sık sık rahatsız eden zehirli çevrimiçi söylemlerden başarıyla kaçınmış görünüyor.
Sonuç olarak, araştırma dijital ortamın futbol kabileciliğinin yeni cephesi haline geldiğini kanıtlıyor. Alex Kostin şu sonuca varıyor: "Verilerimiz, çevrimiçi ortamda en çok konuşulan kulüplerin genellikle en güçlü olumsuz tepkileri çeken kulüpler olduğunu gösteriyor."
