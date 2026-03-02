Arsenal taraftarları, Premier Lig'de en çok nefret edilen taraftarlar olarak gösterildi

British Gambler tarafından yürütülen bu çalışma, gelişmiş sosyal dinleme platformu Brandwatch'ı kullanarak son altı ayda yayınlanan yüz binlerce çevrimiçi gönderiyi analiz etti. Amaç, her kulübün taraftarlarına yönelik olumlu ve olumsuz duyguların düzeyini ölçmekti. Verilere göre, Arsenal %43 gibi şaşırtıcı bir olumsuz duygu oranına sahipti ve bu oran tüm ligde en yüksek oranlardan biriydi. Bu rakam, Emirates Stadyumu'nun düzenli ziyaretçilerini "en nefret edilen" sıralamasının en üstüne yerleştiriyor ve maç günlerindeki davranışları ve tepkileriyle ilgili çevrimiçi tartışmaların çalkantılı bir dönemini yansıtıyor.

Raporda, Arsenal'in küresel çapta sahip olduğu geniş hayran kitlesinin, çevrimiçi futbol tartışmalarının acımasız ve genellikle hararetli doğasıyla birleşerek, taraftarlarına yönelik incelemeyi daha da büyüttüğü belirtiliyor. Her VAR kararı ve maç sonrası röportaj milyonlarca kişi tarafından incelenirken, "Arsenal Twitter" fenomeni, kulübün yüksek sıralamasına büyük ölçüde katkıda bulunmuş görünüyor. Kulüp kupa kazanma çabasını sürdürürken, bu dijital etkileşimlerin yoğunluğu azalacağa benzemiyor ve bu da kulübün ligin en kutuplaştırıcı taraftar grubu olarak ününü daha da pekiştiriyor.