BBC Sport'a göre, Arsenal, Sunderland'a penaltı verilmesine ilişkin tartışmalı kararın ardından Pro Ref ile temasa geçerek resmi adım atmaya hazırlanıyor. Arsenal, Mikel Arteta'nın Stadium of Light'ta Sunderland karşısında Premier League'de alınan galibiyetin ardından Ezri Konsa penaltı kararı nedeniyle öfkelenmesinden sonra Pro Ref ile iletişime geçecek.Cumartesi günkü zorlu galibiyette. Pozisyon, Arsenal savunmacısı Konsa ile Sunderland kaptanı Dan Ballard arasında yaşandı ve hakem John Brooks, ilkinin ceza sahası içinde aşırı tutma yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

Karar, ilk tekrar görüntüleri iki oyuncu arasında fiziksel bir mücadele olduğunu düşündürmesine rağmen video yardımcı hakem tarafından da onandığı için Kuzey Londra ekibi adına özellikle sinir bozucuydu. Premier League Match Centre tarafından yayımlanan açıklamada o andaki resmi görüş şu ifadelerle netleştirildi: 'Hakemin, Konsa'nın Ballard'a yaptığı tutma ihlali nedeniyle Sunderland lehine verdiği penaltı kararı VAR tarafından incelendi ve onaylandı.'