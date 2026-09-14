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Arsenal, Sunderland penaltı tartışmasının ardından yanıtlar için Pro Ref'e başvurdu
Arsenal, Pro Ref'ten acil açıklık bekliyor
BBC Sport'a göre, Arsenal, Sunderland'a penaltı verilmesine ilişkin tartışmalı kararın ardından Pro Ref ile temasa geçerek resmi adım atmaya hazırlanıyor. Arsenal, Mikel Arteta'nın Stadium of Light'ta Sunderland karşısında Premier League'de alınan galibiyetin ardından Ezri Konsa penaltı kararı nedeniyle öfkelenmesinden sonra Pro Ref ile iletişime geçecek.Cumartesi günkü zorlu galibiyette. Pozisyon, Arsenal savunmacısı Konsa ile Sunderland kaptanı Dan Ballard arasında yaşandı ve hakem John Brooks, ilkinin ceza sahası içinde aşırı tutma yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
Karar, ilk tekrar görüntüleri iki oyuncu arasında fiziksel bir mücadele olduğunu düşündürmesine rağmen video yardımcı hakem tarafından da onandığı için Kuzey Londra ekibi adına özellikle sinir bozucuydu. Premier League Match Centre tarafından yayımlanan açıklamada o andaki resmi görüş şu ifadelerle netleştirildi: 'Hakemin, Konsa'nın Ballard'a yaptığı tutma ihlali nedeniyle Sunderland lehine verdiği penaltı kararı VAR tarafından incelendi ve onaylandı.'
- AFP
Arteta hakemlik standartlarını eleştirdi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bruno Guimaraes ve Bukayo Saka'nın golleriyle gelen galibiyetin ardından maç sonrası değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Oldukça öfkeli görünen Arteta, kararın arkasındaki mantığı sorgularken, böylesine yüksek risklerin olduğu İngiliz futbolunun en üst seviyesinde böyle bir kararın nasıl verilebildiğine inanamadığını dile getirdi. "Bu seviyede bu kabul edilemez. Bunu 20 kez izledim ve o pozisyonda nasıl penaltı verildiğini ya da VAR'ın buna nasıl müdahale ettiğini anlayamıyorum."
Arsenal Teknik Direktörü, hakem hatalarının uzun vadede yaratabileceği sonuçları da vurgulayarak, kötü kararların sonunda Premier League kupasının gideceği adresi belirleyebileceğini söyledi. "Bu yüzden ne düşüneceğimi bilmiyorum. Bu kadar güzel bir maçın ardından bunu konuşmak zorunda kalmamıza üzülüyorum; bu seviyede bunun ağırlığı çok büyük. Çünkü bu, sezonun gidişatını değiştirir ve size şampiyonluğa mal olabilir. Bu seviyede, ortaya koyduğumuz tüm emekle birlikte, bunun yaşanmaması gerekir."
Yorumcular şampiyonların yanında yer aldı
Arteta'nın şikayetleri, Match of the Day'de görüntüleri analiz eden birçok tanınmış yorumcu tarafından da dile getirildi. Eski Premier League savunmacısı Ashley Williams, John Brooks'un kararını eleştirirken özellikle sert konuştu ve faulün aslında ters yönde verilmesi gerektiğini öne sürdü.
Williams, çarpışmayı çarpıcı bir şekilde tarif ederken Sunderland savunmacısının hareketlerini gerçek bir futbol pozisyonundan ziyade dövüş sporlarına özgü bir manevraya benzetti. Williams yayında, "Bence bunu tamamen yanlış değerlendirdi" dedi. "Ballard'ın yaptığı, judodaki kusursuz bir kalça atışına neredeyse birebir benziyor. Bunun penaltı olması söz konusu bile değil."
- AFP
Le Fee penaltıyı kaçırdı, Guimaraes'in golü galibiyeti perçinledi
55. dakikada Sunderland tartışmalı bir penaltı kazandı, ancak David Raya kritik bir kurtarışla Enzo Le Fee'nin penaltı vuruşunu direkten döndürdü. Maçın gidişatı ise sadece üç dakika sonra dramatik şekilde değişti; Guimaraes 58. dakikada perdeyi açarak Arsenal'ı öne geçirdi. Arsenal maçı 2-0 kazanarak dört maçta dört galibiyete ulaştı ve cumartesi günü Brighton deplasmanı öncesinde Premier League'de zirvedeki yerini korudu.
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