Arsenal, St Totteringham Günü'nü şimdiye kadarki en erken tarihte kutlamaya hazırlanıyor
St Totteringham Günü kutlaması
Başkentin kırmızı yarısında yaşayanlar için senaryo basit. Küme düşme tehlikesi yaşayan Tottenham, Pazar günü Fulham'da galip gelemezse, kutlamalar resmen başlayabilir. Ancak Craven Cottage'da ne olursa olsun, Arsenal o akşam Emirates Stadyumu'nda Chelsea'yi yenerse, Premier Lig'de dördüncü sezon üst üste Spurs'un üzerinde bitirmeyi garantileyecek. Bu, 2017 ile 2022 arasındaki altı yıllık dönemde kuzey Londra'nın beyaz yarısının bölgedeki üstünlüğünü elinde tuttuğu dönemden sonra şaşırtıcı bir dönüşü işaret ediyor.
Tarih, Arteta'nın yüksek uçan oyuncularını çağırıyor
Bu Pazar günü sonuçlar onların lehine olursa, St Totteringham Günü'nün en erken tarihi rekoru kırılmış olacak. Mevcut rekor, Arsene Wenger döneminde 9 Mart 2008'de kırılmıştı. 2000'lerin başında 'Arseweb' web sitesinde eğlenceli bir terim olarak ortaya çıkan St Totteringham Günü, İngiliz futbol kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu günün 1 Mart'ta gelmesi, Premier Lig'in son 18 ayında iki kulüp arasında açılan astronomik uçurumu vurguluyor.
Geçen hafta sonu Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Eberechi Eze ve Viktor Gyokeres'in ikişer gol atarak manşetlere taşındığı 4-1'lik kesin galibiyet, her iki takımın da şu anki gidişatını acı bir şekilde hatırlattı. Arsenal bu galibiyetle Manchester City'ye karşı 5 puanlık üstünlüğünü geri kazanırken, Spurs uçuruma bakmak zorunda kaldı. Şu anda rakiplerinin 32 puan gerisinde olan Lilywhites, hayatta kalmak için çaresizce mücadele ediyor. Kısa süre önce Thomas Frank'ın yerine geçen yeni geçici teknik direktör Igor Tudor, kulübü üst ligde tutmak için çok zor bir görevle karşı karşıya.
Tottenham'ın küme düşme kabusu derinleşiyor
İstatistikler Tottenham taraftarları için acı verici. Mevcut maç başına puanlara göre tahmin edilen son tablo, Arsenal'in 83 puanla bitireceğini, Spurs'un ise sadece 41 puan alacağını gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, 42 puanlık fark, Premier Lig tarihindeki iki rakip arasındaki en büyük ikinci fark olacak ve sadece 2003-04 sezonundaki efsanevi "Yenilmezler" kampanyasında görülen 45 puanlık farkın gerisinde kalacak. Tudor, durumun gerçekliği konusunda açık sözlü davranarak, takımının tehlikeli bir şekilde küme düşme hattına yakın olduğu için "yaşam-ölüm" mücadelesi verdiğini belirtti.
İstikrar açısından da kontrast aynı derecede belirgin. Tottenham, 2022'de Arsenal'in üzerinde bitirdiğinden bu yana üç kalıcı menajer değiştirdi, Mikel Arteta ise gerçek şampiyonluk adaylarından oluşan bir kadro oluşturmak için zaman buldu. İspanyol teknik adamın altı yıllık görev süresi boyunca, Gunners acımasız bir makineye dönüştü, Spurs ise formunda tam bir çöküş yaşayarak alt üç takımın dört puan üzerinde kaldı. Kuzey Londra'nın hakimiyeti Emirates'e geri döndü ve rekorlar kitabı da Pazar gecesi bunu yansıtacak gibi görünüyor.
Kuzey Londra'da sağlamlaşan güç dengesi
Arsenal, son 33 Premier Lig sezonunun 25'inde Tottenham'ın üzerinde bitirdi ve 26. sezon da artık sadece bir formalite. Kutlamalar bu hafta sonu ertelense bile, bir sonraki fırsat 4 Mart'ta Brighton karşısında gelecek. Ancak, 1 Mart'ta bunu kesinleştirerek yaraya tuz basma şansı, Emirates taraftarlarının kaçırmak istemeyeceği bir fırsat. Arteta'nın takımı, ayın başında Brentford ve Wolves ile ligde arka arkaya berabere kalarak küçük bir sarsıntı yaşamasına rağmen, yavaşlama belirtisi göstermiyor. Buna karşılık, Tudor'un adamları 2026'da şu ana kadar tek bir lig galibiyeti bile alamadı. Taraftarlar Pazar günü için pankartlarını ve şarkılarını hazırlarken, kuzey Londra hiyerarşisinin gerçekliği hiç bu kadar net olmamıştı. St Totteringham Günü yaklaşıyor ve bu sefer partiye erken giriş yapıyor.
