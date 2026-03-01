Arsenal, St Totteringham Günü'nü şimdiye kadarki en erken tarihte kutlamaya hazırlanıyor

Bu Pazar günü sonuçlar onların lehine olursa, St Totteringham Günü'nün en erken tarihi rekoru kırılmış olacak. Mevcut rekor, Arsene Wenger döneminde 9 Mart 2008'de kırılmıştı. 2000'lerin başında 'Arseweb' web sitesinde eğlenceli bir terim olarak ortaya çıkan St Totteringham Günü, İngiliz futbol kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu günün 1 Mart'ta gelmesi, Premier Lig'in son 18 ayında iki kulüp arasında açılan astronomik uçurumu vurguluyor.

Geçen hafta sonu Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Eberechi Eze ve Viktor Gyokeres'in ikişer gol atarak manşetlere taşındığı 4-1'lik kesin galibiyet, her iki takımın da şu anki gidişatını acı bir şekilde hatırlattı. Arsenal bu galibiyetle Manchester City'ye karşı 5 puanlık üstünlüğünü geri kazanırken, Spurs uçuruma bakmak zorunda kaldı. Şu anda rakiplerinin 32 puan gerisinde olan Lilywhites, hayatta kalmak için çaresizce mücadele ediyor. Kısa süre önce Thomas Frank'ın yerine geçen yeni geçici teknik direktör Igor Tudor, kulübü üst ligde tutmak için çok zor bir görevle karşı karşıya.