Arsenal şokta: Kilit oyuncusu sakatlandı

Mikel Arteta, Aston Villa’ya karşı aldıkları önceki mağlubiyetten dersler çıkardıklarını kabul etti ve hem rövanşı almak hem de zirvedeki puan farkını açmak istediklerini söyledi. İspanyol teknik direktör basın mensuplarına şunları anlattı: “O maçı tekrar izleyeceğiz. Aklımda bazı fikirler var, daha iyi yapmamız gereken noktalar da öyle. Kaybediş şeklimiz gerçekten çok acımasızdı. Ama evet, ondan ders çıkardık.”

Arteta ayrıca takımının iç sahadaki altı maçlık galibiyet serisini sürdürmesini ve oyuna hükmetmesini umuyor. Sözlerine şöyle devam etti: “İstediğimiz şey bu; buraya gelen her rakibin zorlanması ve bugün olduğu gibi, Villa’ya karşı da maçın büyük bölümünde ne kadar dominant oynadıysak o seviyede olmamız. Çok zorlu bir maç olacak, onları tanıyoruz, neler yaptıklarını biliyoruz. Hazırlanması ve oynaması keyifli, güzel bir karşılaşma bizi bekliyor.”