Arsenal şokta: Kilit oyuncusu sakatlandı
Rice, Arsenal'ın kritik maçını kaçıracak
Declan Rice, Brighton maçında sakatlanmasına rağmen 2-1 kazanılan karşılaşmada 90 dakikayı tamamlamayı başardı. Villa karşısında da sahaya çıkmayı umuyordu ancak The Athletic’e göre Arsenal, sorunun daha da kötüleşmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak orta saha oyuncusunu riske etmeme kararı aldı. Rice’ın uzun süre sahalardan uzak kalması beklenmiyor fakat böylesine önemli bir maçta yokluğu, Mikel Arteta ve ekibi için ciddi bir darbe olacak. Aston Villa, aralık ayında Arsenal’ı 2-1 mağlup etmişti ve bu maça etkileyici bir 11 maçlık galibiyet serisiyle geliyor. Emery’nin ekibi kazanırsa, 42 puanla Arsenal’la birlikte zirveye ortak olacak.
Timber ve White geri dönebilir mi?
Rice’ın Villa karşısında yine sağ bekte görev alması bekleniyordu; ancak bu gelişmeyle Arteta planlarını değiştirmek zorunda kalacak. Öte yandan Arsenal teknik direktörünün yüzünü güldürebilecek haberler de var. Jurrien Timber, Brighton maçını kaçırmıştı ancak Villa karşısında forma giymesi bekleniyor. Ben White ise hamstring sakatlığından dönüş sürecinde “takvimden önde” ilerliyor ve kadroya girmesi ihtimal dahilinde. Gabriel’in de ilk 11’e dönmesi mümkün. Buna karşın Arteta’nın; Max Dowman, Cristhian Mosquera, Ben White, Kai Havertz ve Riccardo Calafiori gibi sakat isimlerden yine yararlanamayacağı belirtiliyor.
Arsenal, Villa mağlubiyetinden 'ders aldı'
Mikel Arteta, Aston Villa’ya karşı aldıkları önceki mağlubiyetten dersler çıkardıklarını kabul etti ve hem rövanşı almak hem de zirvedeki puan farkını açmak istediklerini söyledi. İspanyol teknik direktör basın mensuplarına şunları anlattı: “O maçı tekrar izleyeceğiz. Aklımda bazı fikirler var, daha iyi yapmamız gereken noktalar da öyle. Kaybediş şeklimiz gerçekten çok acımasızdı. Ama evet, ondan ders çıkardık.”
Arteta ayrıca takımının iç sahadaki altı maçlık galibiyet serisini sürdürmesini ve oyuna hükmetmesini umuyor. Sözlerine şöyle devam etti: “İstediğimiz şey bu; buraya gelen her rakibin zorlanması ve bugün olduğu gibi, Villa’ya karşı da maçın büyük bölümünde ne kadar dominant oynadıysak o seviyede olmamız. Çok zorlu bir maç olacak, onları tanıyoruz, neler yaptıklarını biliyoruz. Hazırlanması ve oynaması keyifli, güzel bir karşılaşma bizi bekliyor.”
Emery şampiyonluk iddialarını küçümsüyor
Villa’nın bir galibiyet daha alması, Premier League şampiyonluğu umutlarını güçlendirecek olsa da Unai Emery bu söylemleri şimdilik geri plana itiyor. Maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "İki yıl önce de sezonun ilk yarısını 39 puanla bitirmiştik. Şu anda da 39 puandayız ve bana yine aynı soru soruluyor. O zaman da 19. maçta 39 puandaydık ve sezonu dördüncü bitirip Şampiyonlar Ligi bileti aldık. Elbette bu harikaydı ama şu an bizim için şampiyonluktan bahsetmek mantıklı değil. Aralık ayındayız; bu hiç mantıklı değil. Tabii ki motiveyiz ama şu an odağımız yarın oynayacağımız maç."
Emery sözlerini şöyle tamamladı: “Aramızda sadece üç puan fark var, motivasyonumuz bu. Ama bugün 38 maç sonrasını düşünmeye başlarsak hayat akıp gider ve anın tadını çıkaramayız.”
Arsenal’ı zorlu bir ocak ayı bekliyor
Salı günü oynanacak karşılaşma, Arsenal ve Aston Villa için 2025 yılının son maçı olacak. Her iki ekip de yılı üç puanla kapatmak istiyor. Arsenal’i ise ardından son derece çetin bir ocak ayı bekliyor. Premier Lig’de Bournemouth, Liverpool, Nottingham Forest ve Manchester United ile karşılaşacak olan Gunners, Şampiyonlar Ligi’nde Inter ve Kairat’la da kozlarını paylaşacak. Buna ek olarak Arsenal, FA Cup’ta Portsmouth ile, Lig Kupası’nda ise yarı finalde Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
