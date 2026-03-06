Arsenal savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, Premier Lig'de zorlu bir galibiyetin ardından Brighton teknik direktörünün eleştirilerine yanıt verdi

Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Gabriel, maçın temposunun sorumluluğunun oyunculardan ziyade hakemlere ait olduğunu hemen belirtti. Takımın, yirmi yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğunu kovalarken rakip takımların şikayetlerinden etkilenmeyeceğini vurguladı. Gabriel, ESPN Brasil'e "Onun söylediklerini pek umursamıyoruz" dedi. "Bu, sahada karar verecek olan hakemdir. Sarı kart vermek isterse ya da istemiyorsa, zamanı o belirler. Biz sadece yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeliyiz."

Gabriel, sonucun kulübün 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verme yolunda Arsenal'e büyük bir moral verdiğini, ancak takım arkadaşlarına ayaklarını yere basmalarını söylediğini belirtti. Brezilya milli takım oyuncusu, "Kendimize odaklanmalı ve yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeliyiz. Şu anda üst üste üç galibiyet aldık ve elbette kazanmaya devam etmeliyiz. En önemli şey bu" diye ekledi.