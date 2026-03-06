Goal.com
Adhe Makayasa

Çeviri:

Arsenal savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, Premier Lig'de zorlu bir galibiyetin ardından Brighton teknik direktörünün eleştirilerine yanıt verdi

Arsenal'in savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, Amex Stadyumu'nda Gunners'ın 1-0'lık zorlu galibiyetinin ardından Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler'in sert eleştirilerini reddetti. Premier League şampiyonluk yarışı kızışırken, Brezilyalı stoper, Mikel Arteta'nın takımının oyun yönetimi taktikleri ve zaman kaybettikleri iddiaları ile ilgili dış eleştirilerden etkilenmediğini vurguladı.

  • Gunners, 'karanlık sanatlar' tartışmasının ortasında sonuçlar elde ediyor

    Arsenal, Güney Kıyısı'nda disiplinli, ancak tartışmalı bir galibiyetle Premier Lig'in zirvesindeki liderliğini yedi puana çıkardı. Bukayo Saka'nın dokuzuncu dakikadaki golü farkı yarattı, ancak Brighton'ın Arsenal'in pragmatik yaklaşımına duyduğu hayal kırıklığı maç sonrası tartışmaları domine etti. İstatistiksel analizler, Londralıların maçın 30 dakikadan fazlasını yeniden başlama anlarında geçirdiklerini ve her duran top durumunda ortalama 31,4 saniye harcadıklarını ortaya koydu. Bu hesaplı ritim bozulması, 11 şut kaydeden ancak lig liderine karşı etkili olamayan Brighton takımını başarıyla durdurdu.

    Hurzeler, Arsenal'in pragmatizmi benimsemesine öfkeleniyor

    İki takımın yedek kulübeleri arasındaki gerginlik hissedilir derecede idi ve Hurzeler maçla ilgili sert bir değerlendirme yaptı. Brighton teknik direktörü, "sadece bir takım futbol oynamaya çalıştı" diyerek Arsenal'i kendi çıkarlarına uygun olarak kuralları manipüle etmekle suçladı ve bunun maçtaki adil rekabet ruhunu zedelediğini belirtti. Manchester City'nin Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalması, Hurzeler'in hayal kırıklığını daha da artırdı ve Arsenal'in şampiyonluk yarışındaki zaferinin önemini vurguladı. Hurzeler, "Asla bu şekilde kazanmaya çalışan bir teknik direktör olmayacağım" diye öfkelendi. "Hakem her şeye izin verirse, oyuncular kendi kurallarını kendileri koymuş olurlar. Bir Premier League maçında bir kalecinin üç kez yere düştüğünü gördünüz mü?"

  • Gabriel, yöneticilerin öfkesini saptırıyor

    Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Gabriel, maçın temposunun sorumluluğunun oyunculardan ziyade hakemlere ait olduğunu hemen belirtti. Takımın, yirmi yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğunu kovalarken rakip takımların şikayetlerinden etkilenmeyeceğini vurguladı. Gabriel, ESPN Brasil'e "Onun söylediklerini pek umursamıyoruz" dedi. "Bu, sahada karar verecek olan hakemdir. Sarı kart vermek isterse ya da istemiyorsa, zamanı o belirler. Biz sadece yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeliyiz."

    Gabriel, sonucun kulübün 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verme yolunda Arsenal'e büyük bir moral verdiğini, ancak takım arkadaşlarına ayaklarını yere basmalarını söylediğini belirtti. Brezilya milli takım oyuncusu, "Kendimize odaklanmalı ve yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeliyiz. Şu anda üst üste üç galibiyet aldık ve elbette kazanmaya devam etmeliyiz. En önemli şey bu" diye ekledi.

    Ligin liderleri için zorlu üçlü maç

    Arsenal, ayak bileği sakatlığı nedeniyle hafta ortası maçını kaçıran William Saliba'nın yokluğunda, üç farklı turnuvada çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Takım şimdi FA Cup'a odaklanmış durumda ve League One Mansfield Town deplasmanı, iç sahada başarıya ulaşmalarına yol açabilir. Birkaç gün sonra, Bayer Leverkusen'de oynanacak yüksek riskli Şampiyonlar Ligi maçı, Brighton'ı öfkelendiren aynı elit oyun yönetimini gerektirecek. "Kara büyü" söylemi yaygınlaşırken, önümüzdeki hafta sonu fiziksel gücü yüksek Everton ile Premier League'e döndüklerinde, yetkililerin daha fazla denetimine ve düşmanca bir atmosfere maruz kalabilirler, bu da performanslarını ve stratejilerini etkileyebilir.

0