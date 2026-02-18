Arsenal, Manchester City'nin üzerinde liderliğini genişleterek bir kez daha kendini kanıtlama şansı olduğu için baskı altındaydı, ancak Declan Rice'ın Saka'ya yaptığı ortada Saka topu kafayla ağlara göndererek Aralık ayı başından bu yana ilk golünü attığında, ilk beş dakika içinde tüm gerginlik ortadan kalktı.

Konuk takım, ilk yarının geri kalanında hücumda biraz zorlandı ve ritmini bulamadı, ancak dişsiz ev sahibi takımın tehlikeli ataklarıyla da pek uğraşmak zorunda kalmadı. Hincapie, Jose Sa'nın üzerinden bir şut attığında galibiyeti garantileyecek gibi görünen ikinci golü attı, ancak Wolves, Bueno'nun ceza sahası dışından attığı muhteşem bir şutla kısa süre sonra maça yeniden ortak oldu.

Bu gol, Arsenal için maçın son dakikalarını oldukça gergin hale getirdi ve maçın sonlarında Raya'nın bir ortayı elinden kaçırması ve topu doğrudan Edozie'ye sunmasıyla her şey olağanüstü bir şekilde sonuçlandı. Edozie'nin şutu Calafiori'ye çarptıktan sonra ağlara gitti.

GOAL, Molineux'daki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...