Getty/GOAL
Çeviri:
Arsenal, Newcastle'ın yıldız oyuncusunu Liverpool ve Manchester United'dan önce kadrosuna katmak için Anthony Gordon'un fiyatını belirledi
Newcastle, Gordon'un satışından yaklaşık 95 milyon sterlin elde etmek istiyor.
The Sun'a göre Arsenal, bu rakamın Gordon'u St James' Park'tan ayırmaya yeteceğini düşünüyor. Mikel Arteta, Emirates Stadyumu'ndaki hücum hattına yeni oyuncular katmak istediği için bu rakamı ödemeye hazır.
Gordon ile yapılacak herhangi bir anlaşma, Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard gibi oyuncuların sol kanatta daha fazla rekabetle karşı karşıya kalacağına işaret ediyor. Ancak Newcastle'ın taleplerinden vazgeçmesi için ikna edilmesi gerekecek.
Gordon'un satışından yaklaşık 95 milyon sterlin (128 milyon dolar) talep edecekleri iddia ediliyor, ancak mevcut sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldığı için Arsenal, bu rakamdan daha az bir bedelle onu transfer edebileceğinden emin. Arteta'nın "Everton'da oynadığı dönemden beri Gordon'u uzun süredir takdir ettiği" söyleniyor.
- AFP
Gordon transfer spekülasyonlarına nasıl tepki gösterdi?
Gordon'un Tyneside'dan ayrılacağına dair söylentiler ilk kez duyulmuyor. 2024 yılında, çocukluk kulübü Liverpool'a geri döneceği söylentileri dolaşmıştı. İngiltere milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda zorlu bir yaz geçiren hızlı kanat oyuncusu, kafası karışık bir dönem geçirmişti.
Gordon, Daily Mail'e şunları söyledi: "Benim için zordu çünkü birincisi, zihinsel olarak benim için çok zor olan Avrupa Şampiyonası vardı. Oradaydım ama oynamıyordum. Sonra transfer meselesi vardı. PSR [kar ve sürdürülebilirlik kuralları] nedeniyle, transfer döneminde bir noktada ayrılacağımı düşünmüştüm. Ama bu olmadı. Başlangıçta [Liverpool'a katılma fikrini] kafamda oturtmam gerekiyordu, sonra [bu gerçekleşmeyince] tekrar kafamda oturtmak zor oldu. Ben de bir insanım. Bu gerçekten zor."
Liverpool ile ilgili yeni bağlantılar önemsizleştirildi ve Gordon, 2026'nın başlarında geleceği sorulduğunda şöyle dedi: "Her zamanki gibi. Hiçbir şey duymadım, size (medyaya) söylemeden önce bana söylemek isteyebilirler. Transfer konularını yeterince yaşadım ve bunların hepsinin saçmalık olduğunu biliyorum.
"Kendime ve takıma odaklandım, şu ana odaklandım. Geleceğe çok fazla odaklanırsanız, performansınız düşer. İnanın bana, bunu (daha önce) yaptım ve şimdi yapmayacağım."
Gordon neden Arsenal teknik direktörü Arteta'nın ilgisini çekiyor?
Arteta'nın Gordon'un çok yönlülüğünü beğendiği söyleniyor, çünkü bu sezon Newcastle tarafından sahte dokuz numara olarak kullanıldı ve Arsenal kadrosuna daha fazla derinlik katacak. Bu yaz İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alacağı bekleniyor.
Gordon'un Kuzey Amerika'daki turnuva öncesinde mi yoksa sonrasında mı transfer olacağı henüz belli değil. Arsenal'in ilgisini artırmaya hazır olduğu bildirilirken, yeniden yatırım yapmadan önce satışlardan fon toplanması gerekecek.
- Getty
Liverpool ve Man Utd, Gordon için yarışta
Arteta, geçen yaz 250 milyon sterlin (337 milyon dolar) bütçe aldı ve Gunners'ın patronu olarak toplam harcaması 1 milyar sterlin (1,3 milyar dolar) sınırını aştı. Ben White, Emirates'te ihtiyaç fazlası olduğu söylenenler arasında yer alıyor. Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Norgaard da bu sezon henüz Premier League maçına çıkmadığı için takımdan ayrılabilir.
Arsenal'in Gordon'a olan ilgisi, Liverpool ve United'ın kendi transfer planlarını hazırlarken Anfield ve Old Trafford'da da dikkat çekecektir. Transfer yarışı başlarsa, fiyat uygunsa Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncuyu kadrolarına katabilecekleri için, iç rakip için işleri kolaylaştırmayacaklardır.
Reklam