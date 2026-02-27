Arsenal, Newcastle'ın yıldız oyuncusunu Liverpool ve Manchester United'dan önce kadrosuna katmak için Anthony Gordon'un fiyatını belirledi

Gordon'un Tyneside'dan ayrılacağına dair söylentiler ilk kez duyulmuyor. 2024 yılında, çocukluk kulübü Liverpool'a geri döneceği söylentileri dolaşmıştı. İngiltere milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda zorlu bir yaz geçiren hızlı kanat oyuncusu, kafası karışık bir dönem geçirmişti.

Gordon, Daily Mail'e şunları söyledi: "Benim için zordu çünkü birincisi, zihinsel olarak benim için çok zor olan Avrupa Şampiyonası vardı. Oradaydım ama oynamıyordum. Sonra transfer meselesi vardı. PSR [kar ve sürdürülebilirlik kuralları] nedeniyle, transfer döneminde bir noktada ayrılacağımı düşünmüştüm. Ama bu olmadı. Başlangıçta [Liverpool'a katılma fikrini] kafamda oturtmam gerekiyordu, sonra [bu gerçekleşmeyince] tekrar kafamda oturtmak zor oldu. Ben de bir insanım. Bu gerçekten zor."

Liverpool ile ilgili yeni bağlantılar önemsizleştirildi ve Gordon, 2026'nın başlarında geleceği sorulduğunda şöyle dedi: "Her zamanki gibi. Hiçbir şey duymadım, size (medyaya) söylemeden önce bana söylemek isteyebilirler. Transfer konularını yeterince yaşadım ve bunların hepsinin saçmalık olduğunu biliyorum.

"Kendime ve takıma odaklandım, şu ana odaklandım. Geleceğe çok fazla odaklanırsanız, performansınız düşer. İnanın bana, bunu (daha önce) yaptım ve şimdi yapmayacağım."