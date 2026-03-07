Getty Images Sport
Arsenal, menajeri Brighton'ın galibiyetini izlerken, 100 milyon euro değerindeki orta saha oyuncusunu transfer etme planlarını sürdürüyor
Gunners, İtalyan ustayı transfer etmek istiyor
Arsenal, Arteta'nın orta sahasına dünya klasmanında bir oyuncu katmak istemesi nedeniyle Newcastle'ın Tonali'ye olan ilgisini artırdı. Kuzey Londra kulübü, 25 yaşındaki oyuncuyu, takımın motor odasını yeni bir iç ve Avrupa hakimiyeti dönemine taşıyacak ideal aday olarak belirledi.
Bu ilgi, bu hafta oyuncunun menajeri Beppe Riso'nun Arsenal'in Brighton'ı yendiği maçta tribünde görülmesiyle yeni bir zirveye ulaştı. Tuttosport'a göre, Riso'nun varlığı, Magpies'in eski AC Milan oyuncusuna 87 milyon sterlin (116,5 milyon dolar) gibi şaşırtıcı bir değer biçmesine rağmen, başkentteki transferin gerçeğe dönüşmeye başladığına dair yeni söylentilere yol açtı.
Azzurri yıldızı için rekabet
Kıtanın dört bir yanından gelen ilgi haberlerinin ardından transferle ilgili spekülasyonlar arttı. Newcastle kış transfer döneminde kararlı bir tutum sergilese de, sezonun sonunda durumun değişmesi bekleniyor.
Ancak, 25 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen sadece Arsenal değil. Manchester United, Juventus ve Real Madrid gibi diğer Avrupa'nın elit takımlarının da son aylarda Tonali'nin durumunu takip ettiği bildiriliyor.
Berta, Arsenal'in hücumunu yönetiyor
Gunners'ın sportif direktörü Andrea Berta, Tonali'nin uzun süredir hayranı ve bu yeni hamlenin arkasındaki itici güç olduğu bildiriliyor. Arsenal, Ocak transfer döneminin son günlerinde orta saha oyuncusunu Londra'ya çekmeye çalışmıştı, ancak Newcastle, oyuncuyu sezon ortasında satılamaz ilan ederek bu teklifi geri çevirmişti. Uygun bir yedek bulmak için daha fazla zamanı olan Magpies, yüksek değerleme talepleri Londra'nın kuzeyindeki kulüp yönetimi tarafından karşılanırsa, yaz aylarında müzakerelere daha açık olabilir.
Riso'nun Çarşamba gecesi Amex Stadyumu'nda bulunması tesadüf değildi, çünkü Arsenal'in bir başka önemli sonucu garantilemesini izledi. Menajerin İngiltere'deki hareketleri, manşetleri süsleyecek bir anlaşma için hazırlıkların başladığını gösteriyor. Berta'nın, Tonali'yi kariyerinin bir sonraki adımı için Emirates'in doğru yer olduğuna ikna etmek için, kendisiyle olan iyi ilişkisini ve kulübün spor projesini kullanarak oyuncunun kampına yeni bir saldırı hazırladığı düşünülüyor.
Odak noktası St. James' Park'ta kalıyor
Medya haberlerine bakılmaksızın, Tonali'nin şu anda en büyük önceliği Newcastle ile sezonu güçlü bir şekilde bitirmek. Howe'un takımı, Premier Lig tablosunda yükselmeye çalışıyor ve şu anda 29 maçta 39 puanla 12. sırada, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan takımların 9 puan gerisinde.
Magpies, önümüzdeki haftalarda bir dizi zorlu maçla karşı karşıya kalacak. İlk olarak FA Cup'ın beşinci turunda Manchester City ile karşılaşacak, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Premier League'de Chelsea ile oynayacak.
