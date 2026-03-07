Arsenal, menajeri Brighton'ın galibiyetini izlerken, 100 milyon euro değerindeki orta saha oyuncusunu transfer etme planlarını sürdürüyor

Gunners'ın sportif direktörü Andrea Berta, Tonali'nin uzun süredir hayranı ve bu yeni hamlenin arkasındaki itici güç olduğu bildiriliyor. Arsenal, Ocak transfer döneminin son günlerinde orta saha oyuncusunu Londra'ya çekmeye çalışmıştı, ancak Newcastle, oyuncuyu sezon ortasında satılamaz ilan ederek bu teklifi geri çevirmişti. Uygun bir yedek bulmak için daha fazla zamanı olan Magpies, yüksek değerleme talepleri Londra'nın kuzeyindeki kulüp yönetimi tarafından karşılanırsa, yaz aylarında müzakerelere daha açık olabilir.

Riso'nun Çarşamba gecesi Amex Stadyumu'nda bulunması tesadüf değildi, çünkü Arsenal'in bir başka önemli sonucu garantilemesini izledi. Menajerin İngiltere'deki hareketleri, manşetleri süsleyecek bir anlaşma için hazırlıkların başladığını gösteriyor. Berta'nın, Tonali'yi kariyerinin bir sonraki adımı için Emirates'in doğru yer olduğuna ikna etmek için, kendisiyle olan iyi ilişkisini ve kulübün spor projesini kullanarak oyuncunun kampına yeni bir saldırı hazırladığı düşünülüyor.