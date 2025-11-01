Arsenal efsanesi Patrick Vieira, Genoa'dan ayrıldı

Patrick Vieira’nın Genoa’daki görevi resmen son buldu. Fransız teknik direktörün ayrılığı cumartesi sabahı kulüp tarafından doğrulandı. BBC’nin haberine göre, cuma gecesi yapılan bir dizi toplantıda 49 yaşındaki çalıştırıcı geleceğine dair görüşmeler başlattı. Sabah olduğunda taraflar, Vieira’nın Genoa macerasının sona ermesi konusunda anlaşmaya vardı — bu, göreve gelişinden henüz bir yıl bile geçmeden gerçekleşti.

Vieira, Kasım 2024’te takımın başına geçtiğinde Genoa ligde 17. sıradaydı ve Serie A’dan düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak deneyimli teknik adam yönetiminde takım, son 26 maçta sekiz galibiyet ve dokuz beraberlik alarak 13. sıraya kadar yükselmiş, ligde kalmayı başarmıştı. Ne var ki, yeni sezonda bu olumlu tablo kısa sürede dağıldı. Genoa, ilk dokuz Serie A maçında galibiyet yüzü göremedi; altı yenilgi aldı ve son altı karşılaşmanın beşini kaybetti. Tek tesellileri, Coppa Italia’da elde ettikleri iki galibiyet oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Genoa CFC, Patrick Vieira’nın A Takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurur. Kulüp, teknik direktöre ve ekibine gösterdikleri ciddiyet ve profesyonellik için teşekkür eder; kariyerlerinin geri kalanında başarılar diler.”