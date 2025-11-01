Getty Images Sport
Arsenal efsanesi Patrick Vieira, Genoa'dan ayrıldı
İtalya'da Vieira için yolun sonu
Patrick Vieira’nın Genoa’daki görevi resmen son buldu. Fransız teknik direktörün ayrılığı cumartesi sabahı kulüp tarafından doğrulandı. BBC’nin haberine göre, cuma gecesi yapılan bir dizi toplantıda 49 yaşındaki çalıştırıcı geleceğine dair görüşmeler başlattı. Sabah olduğunda taraflar, Vieira’nın Genoa macerasının sona ermesi konusunda anlaşmaya vardı — bu, göreve gelişinden henüz bir yıl bile geçmeden gerçekleşti.
Vieira, Kasım 2024’te takımın başına geçtiğinde Genoa ligde 17. sıradaydı ve Serie A’dan düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak deneyimli teknik adam yönetiminde takım, son 26 maçta sekiz galibiyet ve dokuz beraberlik alarak 13. sıraya kadar yükselmiş, ligde kalmayı başarmıştı. Ne var ki, yeni sezonda bu olumlu tablo kısa sürede dağıldı. Genoa, ilk dokuz Serie A maçında galibiyet yüzü göremedi; altı yenilgi aldı ve son altı karşılaşmanın beşini kaybetti. Tek tesellileri, Coppa Italia’da elde ettikleri iki galibiyet oldu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Genoa CFC, Patrick Vieira’nın A Takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurur. Kulüp, teknik direktöre ve ekibine gösterdikleri ciddiyet ve profesyonellik için teşekkür eder; kariyerlerinin geri kalanında başarılar diler.”
Genoa'da yeni dönem: Diego Lopez futbol operasyonlarının başına geçti
Vieira’nın ayrılığı kesinleşir kesinleşmez, kulüp yeni bir yön arayışına girdi. RC Lens’in eski sportif direktörü Diego Lopez, Genoa’nın yeni futbol operasyonları sorumlusu (Chief of Football) olarak göreve getirildi.
Bu adım, kulübün sportif yapısını yeniden düzenleme ve istikrar sağlama çabasının bir parçası olarak görülüyor. İtalyan basınına göre Lopez, dün gece Vieira ile bir araya geldi ve kararların önümüzdeki haftaya bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Ancak sabah olduğunda Fransız teknik adam artık görevi bırakmaya karar verdi. Kulüp başkanı Dan Sucu ve CEO Andres Bazquez, Lopez’in gelişini şu sözlerle değerlendirdi: “İnsani ve profesyonel niteliklerine güvenimiz tam. Spor stratejimize ivme kazandıracağına, kısa ve uzun vadeli planlarımızı daha verimli hale getireceğine inanıyoruz.”
Monaco, Lille, Bordeaux ve Excelsior Mouscron gibi kulüplerde scouting ve teknik direktörlük deneyimi bulunan Diego Lopez ise görevi devralırken şunları söyledi: “Bana güvenen kulüp sahiplerine ve yönetime teşekkür ediyorum. Böylesine köklü bir tarihe, tutkulu taraftarlara ve net bir vizyona sahip bir kulüpte çalışmak büyük bir onur. Bu kulübün sportif kimliğini ve hırsını korumak bizim yol göstericimiz olacak. Genoa’nın büyüklüğüne yakışır bir şekilde çalışacağım.”
Balotelli’den Vieira’ya sert gönderme: “Karma diye bir şey var”
Patrick Vieira’nın Genoa’dan ayrılığı en çok Mario Balotelli’yi sevindirdi. Geçtiğimiz sezon Fransız teknik direktör tarafından kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılmak zorunda kalan Balotelli, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
Instagram hesabından art arda iki hikâye paylaşan İtalyan futbolcu, ilkinde “Karma diye bir şey var. Tanrı görür ve karşılığını verir” ifadelerini kullandı. İkinci paylaşımında ise Genoa camiasına seslendi: “Artık Genoa, gerçekten bu kulübü, taraftarlarını ve armasını seven insanlara odaklanabilir. Genoa’nın zirveyi hak ettiğine yürekten inananlara... Gilardino ve Zangrillo’nun büyük emekleri boşa gitmedi.”
Balotelli, paylaşımında eski oyuncular Alberto Gilardino ve Alberto Zangrillo’yu etiketleyerek şu sözleri ekledi: “Onların emekleri ve tutkusu, sonradan gelenler tarafından bencilce ve yanlış bir şekilde kullanıldı. Bu renkler için gösterdikleri bağlılığın değerini anlamadan, inşa ettikleri her şeyi kendi çıkarları için harcadılar. Şimdi odaklanma zamanı: Genoa ve Genoalılar! Hadi Genoa! Hadi çocuklar! Size inandım ve hâlâ inanıyorum.”
Vieira’nın antrenörlük kariyerinde yeni bir kırılma
Patrick Vieira futbolculuk döneminde efsaneleşmiş bir isim. Arsenal formasıyla üç Premier Lig şampiyonluğu ve dört FA Cup zaferi yaşadı; Fransa Milli Takımı ile hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası kazandı. Ancak teknik direktörlük kariyeri aynı başarıları getirmedi. 2016’da New York City FC ile başlayan antrenörlük yolculuğunda ilk yıllarda umut vadeden Vieira, Avrupa’ya dönüşünde istikrar yakalayamadı. Nice, Crystal Palace, Strasbourg ve son olarak Genoa maceraları hep erken sona erdi. Palace’ta takımı FA Cup yarı finaline taşımasına rağmen 2023’te üst üste 12 maç kazanamayınca görevden alınmıştı. Strasbourg’daki görevi ise yalnızca bir sezon sürdü ve Temmuz 2024’te “karşılıklı anlaşmayla” son buldu. Şimdi Genoa defteri de aynı şekilde kapandı. Futbol dünyasında şimdiden şu soru sorulmaya başlandı: “Patrick Vieira bir gün teknik direktör olarak da futbolculuğu kadar büyük bir iz bırakabilecek mi?”
