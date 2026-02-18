Goal.com
Arsenal kadın futbolcularının OH Leuven maçındaki performans değerlendirmeleri: Alessia Russo ve Mariona Caldentey'nin golleriyle Gunners, Chelsea ile tamamen İngiliz takımlarının yer alacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi

Alessia Russo ve Mariona Caldentey'in golleri, Arsenal'in Çarşamba günü Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine güvenli bir şekilde yükselmesini sağladı. Gunners, son derece zorlu koşullarda OH Leuven'i evinde 3-1 mağlup ederek toplamda 7-1'lik bir galibiyet elde etti. Yağmur ve rüzgar her iki takım için de maçı zorlaştırdı, ancak Avrupa şampiyonu takımın kalitesi sonunda ortaya çıktı ve Londra'daki rakibi Chelsea ile çeyrek finalde karşılaşacak.

Bu maç, Arsenal'in geçen hafta Belçika'da 4-0'lık ezici galibiyetinden sonra biraz formalite gibi görünüyordu, ancak skor Leuven'i rahatlatmış gibi görünüyordu ve takım, evinde sergilediği hayal kırıklığı yaratan performanstan çok daha iyi bir oyun ortaya koydu. Nitekim, 20. dakikada Laia Codina uzun bir pası yanlış değerlendirdi ve Jada Conijnenberg kaleye doğru ilerledi, ancak Daphne van Domselaar dik durarak onu durdurdu.

Arsenal birkaç dakika sonra öne geçtiğinde, Russo erken bir vuruşla Lowiese Seynhaeve'yi yakın direğinde yakaladı ve Gunners'ın toplamda 5-0'lık büyük bir üstünlüğüyle her şeyin yolunda gideceği hissedildi. Ancak Leuven iyi tepki verdi ve yarım saatin biraz üzerinde Sara Pusztai'nin güzel bir takım hareketini tamamlayarak skoru eşitledi, ancak Van Domselaar bu vuruşu daha iyi karşılayabilirdi.

Her iki takım da kötü hava koşulları ve zorlu saha koşullarında gol fırsatı yaratmakta zorlanırken, skor bir süre böyle kaldı. Ta ki, Leuven savunması için tüm gece boyunca bir tehdit olan Caitlin Foord, bir saatin biraz üzerinde bir penaltı kazandı. Caldentey 12 metreden sakin bir şekilde golü attı ve bu gol Arsenal'e maçın sonuna kadar iyi bir performans sergileme fırsatı verdi. Russo ve Foord, Seynhaeve'yi zorladıktan sonra, İngiltere'nin forveti 90. dakikada skoru belirledi ve harika bir ayak hareketiyle topu köşeye gönderdi.

Maçın sonucu, başlama vuruşundan önce şüphesiz belliydi, ancak bu sonuç, Arsenal'in gelecek ay Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea ile karşılaşacağını kesinleştirdi.

GOAL, Meadow Park'taki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

  • Smilla Holmberg Saar Janssen Arsenal Leuven Women 2025-26Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Leuven'in golünde daha iyi bir performans sergileyebilirdi, ancak daha önce rakibin öne geçmesini engellemek için bire bir pozisyonda harika bir kurtarış yaptı.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Zor bir gecede Arsenal'in en canlı oyuncularından biriydi. Sağ kanatta büyük bir enerjiyle koşuşturdu ve takımının en parlak hareketlerinin birçoğunda yer aldı.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Koşullara bağlı olarak birkaç belirsiz an yaşadı, ancak genel olarak sağlamdı ve düellolarında düzenli olarak üstünlük sağladı.

    Laia Codina (6/10):

    Biraz dağınık bir başlangıç yaptı ve Conijnenberg'in neredeyse gol attığı uzun topu daha iyi karşılayabilirdi, ancak maç ilerledikçe daha iyiye gitti.

    Katie McCabe (7/10):

    Çapraz pasları ile gerçekten parladığı, iyi bir genel performans sergiledi.

  • Arsenal Women FC v OH Leuven - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Mariona Caldentey (7/10):

    Oyunu dikte etmeye ve top hakimiyetine kalite katmaya çalışarak azimle mücadele etti ve bunun sonucunda bazı güzel anlar yarattı. Penaltısını da çok iyi attı.

    Victoria Pelova (5/10):

    Kötü değildi ama pek de iz bırakmadı.

    Frida Maanum (6/10):

    Diğerleri kadar topa fazla dokunamadı ama çok çalıştı, bu da Arsenal'in oyunu için önemliydi.

  • Alessia Russo Zenia Mertens Arsenal Leuven Women 2025-26Getty Images

    Saldırı

    Chloe Kelly (5/10):

    Bir saatlik süre dolmadan oyuna girebilmek için gerçekten çaba sarf etti. Koşullar da ona yardımcı olmadı, zaman zaman özellikle kötü paslar aldı.

    Alessia Russo (8/10):

    İki golünü hak etti ve Seynhaeve'nin harika kurtarışı olmasaydı bir gol daha atabilirdi. İlk golünde kaleciyi iyi yakaladı ve ikinci golü de çok iyi attı.

    Caitlin Foord (7/10):

    Doğrudan ve pozitif oyunuyla tüm gece boyunca rakibe sorunlar yarattı.

  • Yedekler ve Menajer

    Emily Fox (5/10):

    Holmberg'in bıraktığı yerden devam edemedi. Çok fazla hata yapmadı ama oyuna fazla dahil olamadı.

    Kim Little (6/10):

    Kaptan, 30 dakika boyunca düzenli bir oyun sergiledi ve top hakimiyetinde kalitesini gösterdi.

    Steph Catley (N/A):

    Arsenal'in iki stoperini de değiştirmesiyle son 15 dakikada Codina'nın yerine oyuna girdi.

    Leah Williamson (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna girerek galibiyete katkıda bulundu.

    Taylor Hinds (N/A):

    Son dakikalarda sakatlığından sonra sahalara geri döndü.

    Renee Slegers (7/10):

    Skoru göz önünde bulundurarak kadrosunu iyi kullandı. Kadrosunda biraz rotasyon yaptı ve ardından yedek oyuncularını maksimum düzeyde kullanarak, geri dönen oyunculara değerli dakikalar verirken diğerlerini dinlendirdi.

