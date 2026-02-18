Arsenal kadın futbolcularının OH Leuven maçındaki performans değerlendirmeleri: Alessia Russo ve Mariona Caldentey'nin golleriyle Gunners, Chelsea ile tamamen İngiliz takımlarının yer alacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi

Bu maç, Arsenal'in geçen hafta Belçika'da 4-0'lık ezici galibiyetinden sonra biraz formalite gibi görünüyordu, ancak skor Leuven'i rahatlatmış gibi görünüyordu ve takım, evinde sergilediği hayal kırıklığı yaratan performanstan çok daha iyi bir oyun ortaya koydu. Nitekim, 20. dakikada Laia Codina uzun bir pası yanlış değerlendirdi ve Jada Conijnenberg kaleye doğru ilerledi, ancak Daphne van Domselaar dik durarak onu durdurdu.

Arsenal birkaç dakika sonra öne geçtiğinde, Russo erken bir vuruşla Lowiese Seynhaeve'yi yakın direğinde yakaladı ve Gunners'ın toplamda 5-0'lık büyük bir üstünlüğüyle her şeyin yolunda gideceği hissedildi. Ancak Leuven iyi tepki verdi ve yarım saatin biraz üzerinde Sara Pusztai'nin güzel bir takım hareketini tamamlayarak skoru eşitledi, ancak Van Domselaar bu vuruşu daha iyi karşılayabilirdi.

Her iki takım da kötü hava koşulları ve zorlu saha koşullarında gol fırsatı yaratmakta zorlanırken, skor bir süre böyle kaldı. Ta ki, Leuven savunması için tüm gece boyunca bir tehdit olan Caitlin Foord, bir saatin biraz üzerinde bir penaltı kazandı. Caldentey 12 metreden sakin bir şekilde golü attı ve bu gol Arsenal'e maçın sonuna kadar iyi bir performans sergileme fırsatı verdi. Russo ve Foord, Seynhaeve'yi zorladıktan sonra, İngiltere'nin forveti 90. dakikada skoru belirledi ve harika bir ayak hareketiyle topu köşeye gönderdi.

Maçın sonucu, başlama vuruşundan önce şüphesiz belliydi, ancak bu sonuç, Arsenal'in gelecek ay Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea ile karşılaşacağını kesinleştirdi.

GOAL, Meadow Park'taki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...