Arsenal'in yıldızı Mikel Arteta'ya yalvardı!
Jesus, Arsenal'deki geleceği hakkında konuştu
Jesus, Arsenal'deki geleceği hakkında artan spekülasyonlara kamuoyu önünde yanıt verdi ve başka kulüplerin ilgisine rağmen kulüpten ayrılmak istemediğini açıkça belirtti. Brezilyalı forvet, uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara geri dönmeye devam ederken ve Arteta'nın kadrosunda yer almak için rekabetle karşı karşıya kalırken, potansiyel transferlerle bağlantılı olarak gündeme geldi.
Jesus'un açıklamalarının zamanlaması önemlidir. Arsenal, sezonun büyük bir bölümünü önemli hücum seçenekleri olmadan geçirdi ve Jesus'un uzun süreli sakatlığı nedeniyle kadro dinamikleri değişti. Jesus'un formuna kavuşması hala dikkatle yönetilirken, onun rolü ve kariyerinin bu aşamasında bir değişiklik yapıp yapmayacağı konusunda sorular ortaya çıktı.
Jesus, bu söylentileri körüklemek yerine, Arsenal ve Arteta'ya olan bağlılığını yeniden teyit etmeyi tercih etti. Durumunu, dakika mücadelesi olarak değil, kulübün kupa kazanmasına yardımcı olmak için daha geniş bir misyonun parçası olarak tanımladı ve katkısının sadece gol atmaktan çok daha öte olduğunu vurguladı.
Jesus, Arteta'ya 'ayrılmak istemiyorum' diye yalvarır
"Arsenal'de henüz tamamlamadığım işlerim olduğunu hissediyorum. Ayrılmak istemiyorum," dedi Jesus, The Players' Tribune ile yaptığı röportajda başka bir takıma transfer olabileceği yönündeki spekülasyonlara yanıt verirken. "İnsanlar bana 'Neden ayrılmıyorsun? Neden Suudi Arabistan'a gitmiyorsun? Ya da Brezilya'ya dönmüyorsun?' diye soruyorlar. Bir gün, Palmeiras ile her şeyin tam da başladığı noktaya dönmesini çok isterim, ama bugün değil."
Forvet, Arsenal'e katılma kararının kişisel rahatlıktan çok hırsından kaynaklandığını açıkladı. "Mikel'e katılmak için buraya geldiğimde amacım sadece gol atmak değildi. Amacım şampiyonluklar kazanmaktı" dedi. "Premier League'e geldiğimde çoğu insanın tepkisi 'Oh? Bu çocuk da kim?' şeklindeydi. Beni sadece bir golcü olarak görüyorlardı. Ama ben kendimi öyle görmüyorum."
Jesus, Arteta'nın onu kulübe getirmesinin nedenleri olarak çok yönlülüğünü ve zihniyetini de vurguladı. "En güçlü özelliğim, takımın şampiyonluklar kazanmasına yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapacağımdır," diye ekledi. "City'de birçok rol oynadım. Bazen golcü olarak görev aldım, bazen kanatta oynadım, bazen de fiziksel gücümü kullanarak oyunu yönlendirdim. Takıma yardım etmek için her zaman dokuz numara olmak zorunda değilim. Buraya hava için gelmedim. Buraya tarih yazmaya geldim."
Jesus, Arsenal'e kupalar getirerek 'uyuyan devi uyandırmak' için uyanıyor
Jesus'un mesajı, kendi kariyer deneyimleri, özellikle de Brezilya'daki formasyon yılları tarafından büyük ölçüde şekillenmiştir. Uzun bir kupa kıtlığı döneminde 18 yaşında birinci takıma yükseltildiği Palmeiras'ta yaşadığı atılımı hatırladı. Jesus'a göre, bu deneyim kulüpler içindeki uzun vadeli projelere ve kültürel değişime olan inancını şekillendirdi.
"Palmeiras'ta ana takıma çağrıldığımda, kulüp 22 yıldır Brezilya ligini kazanamamıştı" diye açıklıyor. "Biz 'uyuyan devi' uyandırdık ve şampiyonluğu kazandık, şimdi ise kulüp kazanmaya doyamıyor." Jesus için bu dönüşüm, Arsenal'in başarabileceğine inandığı şeylerin güçlü bir referans noktasıdır.
Palmeiras'taki o dönem ile Arsenal'in şu anki gidişatı arasında paralellikler görüyor. Jesus, Emirates'te temellerin atıldığını düşünüyor ve kadroya, menajerin belirlediği standartlara ve kulüpteki herkese günlük olarak uygulanan taleplere işaret ediyor. Ona göre, inanç ve tutarlılık korunursa, sürdürülebilir başarı çok da uzak değil. Arsenal, sezona çok güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra şu anda Premier League sıralamasında zirvede yer alıyor; ancak son dönemdeki formları beklenenin altında.
Arsenal, uzun süre sahalardan uzak kalan Jesus'u dikkatli bir şekilde yönetecek
Jesus'un öncelikli hedefi, tam olarak forma girmeye devam etmek ve sahada fırsatlar yakalamak olacak. Uzun süren bir aradan sonra, Arsenal'in iç ve Avrupa'daki maçları arasında denge kurması nedeniyle, Viktor Gyokeres ile birlikte sahada geçireceği süre dikkatli bir şekilde yönetilecek. Arteta ise kadrosunda ve Gunners'ın performansında daha fazla aksilik yaşamamak istiyor.
Takım içindeki rekabet yoğun olmaya devam ediyor ve Jesus, rolünün değişebileceğinin farkında. Bunu olumsuz bir durum olarak görmek yerine, pres, bağlantı oyunu veya kritik anlarda deneyimini paylaşmak gibi farklı şekillerde katkı sağlama fırsatı olarak görüyor.
