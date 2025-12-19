Arsenal'in yıldızı Mikel Arteta'ya yalvardı!

Jesus, Arsenal'deki geleceği hakkında artan spekülasyonlara kamuoyu önünde yanıt verdi ve başka kulüplerin ilgisine rağmen kulüpten ayrılmak istemediğini açıkça belirtti. Brezilyalı forvet, uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara geri dönmeye devam ederken ve Arteta'nın kadrosunda yer almak için rekabetle karşı karşıya kalırken, potansiyel transferlerle bağlantılı olarak gündeme geldi.

Jesus'un açıklamalarının zamanlaması önemlidir. Arsenal, sezonun büyük bir bölümünü önemli hücum seçenekleri olmadan geçirdi ve Jesus'un uzun süreli sakatlığı nedeniyle kadro dinamikleri değişti. Jesus'un formuna kavuşması hala dikkatle yönetilirken, onun rolü ve kariyerinin bu aşamasında bir değişiklik yapıp yapmayacağı konusunda sorular ortaya çıktı.

Jesus, bu söylentileri körüklemek yerine, Arsenal ve Arteta'ya olan bağlılığını yeniden teyit etmeyi tercih etti. Durumunu, dakika mücadelesi olarak değil, kulübün kupa kazanmasına yardımcı olmak için daha geniş bir misyonun parçası olarak tanımladı ve katkısının sadece gol atmaktan çok daha öte olduğunu vurguladı.