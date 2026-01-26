Getty Images Sport
Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard'dan şok itiraf!
Cunha'nın golü Arsenal'in şampiyonluk şansını zedeledi
Manchester City, cumartesi öğleden sonra ligin son sırasındaki Wolves'u 2-0 yenerek liderlikle arasındaki farkı kapattı. Aston Villa ise Pazar öğleden sonra Newcastle'da 2-0'lık etkileyici bir galibiyet alarak 46 puanla City ile eşitlendi.
Arsenal, Pazar günkü önemli maçta United ile karşılaştığında, liderlik koltuğundaki 7 puanlık farkı yeniden açmayı umuyordu. Ancak, Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle öne geçmesine ve Mikel Merino'nun maçın bitimine 5 dakika kala skoru eşitlemesine rağmen, Matheus Cunha'nın 87. dakikadaki muhteşem golü, hafta sonu Emirates'te iki takım arasındaki farkı belirledi.
Bu sonuç, Arsenal'in gelecek hafta Elland Road'da Leeds ile karşılaşacağı maç öncesinde Premier Lig'deki son üç maçını kazanamadığı anlamına geliyor. Bu kötü gidişat, Gunners'ın önceki üç sezonda da ikinci sırada bitirdiği Premier Lig şampiyonluğu şansını bu sezon da kaçıracağı yönünde spekülasyonlara yol açtı.
United'a yenildikten sonra Odegaard'a, kulübün önceki başarısızlıklarının peşini bırakamadığı soruldu ve Arsenal kaptanı bunun "bir faktör" olduğunu kabul etti.
Odegaard, Arsenal'in şampiyonluk eksiğinin olumsuz bir faktör olduğunu söylüyor
Evinde aldığı yenilginin ardından Odegaard şunları söyledi: "Elbette bu bir faktör, ama aynı zamanda iyi bir faktör de olabilir. Bence bu size daha fazla enerji, daha fazla hırs ve bunu başarmak için daha fazla kararlılık verir.
"Bence tüm bu sezonlarda, bunun uzun bir süreç olduğunu ve birçok şeyin olabileceğini deneyimledik. Şimdi bir arada olmalıyız, bir sonraki maça odaklanmalı ve geri dönmeliyiz."
Odegaard, Arsenal'in 'geri dönmesi' gerektiğini söylüyor
Ancak Odegaard, takımın şüphecileri haksız çıkarmak için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor. 27 yaşındaki oyuncu, "Bu uzun bir maraton ve önümüzde uzun bir yol var. Elbette bugün çok hayal kırıklığına uğradık ve bu maçı kazanmalıydık" diye devam etti.
"Ama futbol böyledir, inişler ve çıkışlar olacaktır. Şimdi önemli olan bununla nasıl başa çıkacağımız ve birlikte olup sıkı çalışmak. Bir sonraki maça odaklanmak, onu kazanmak ve oradan devam etmek. Hala ligin zirvesindeyiz. Hala iyi bir konumdayız ama tabii ki herkes bugünkü maçtan dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda.
"Şu anı yaşayalım. Bir sonraki maça odaklanalım, toparlanalım ve şimdi birlikte olalım. Yapacağımız tek şey bu."
