Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard'dan şok itiraf!

Manchester City, cumartesi öğleden sonra ligin son sırasındaki Wolves'u 2-0 yenerek liderlikle arasındaki farkı kapattı. Aston Villa ise Pazar öğleden sonra Newcastle'da 2-0'lık etkileyici bir galibiyet alarak 46 puanla City ile eşitlendi.

Arsenal, Pazar günkü önemli maçta United ile karşılaştığında, liderlik koltuğundaki 7 puanlık farkı yeniden açmayı umuyordu. Ancak, Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle öne geçmesine ve Mikel Merino'nun maçın bitimine 5 dakika kala skoru eşitlemesine rağmen, Matheus Cunha'nın 87. dakikadaki muhteşem golü, hafta sonu Emirates'te iki takım arasındaki farkı belirledi.

Bu sonuç, Arsenal'in gelecek hafta Elland Road'da Leeds ile karşılaşacağı maç öncesinde Premier Lig'deki son üç maçını kazanamadığı anlamına geliyor. Bu kötü gidişat, Gunners'ın önceki üç sezonda da ikinci sırada bitirdiği Premier Lig şampiyonluğu şansını bu sezon da kaçıracağı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

United'a yenildikten sonra Odegaard'a, kulübün önceki başarısızlıklarının peşini bırakamadığı soruldu ve Arsenal kaptanı bunun "bir faktör" olduğunu kabul etti.