Arsenal ayrıca Tottenham'ı bu sezon Premier Lig'de 27 maçta 12. mağlubiyetine mahkum etti ve Tudor'un takımı küme düşme bölgesinin sadece dört puan üzerinde yer aldı. Gabriel, maçtan sonra sosyal medyada paylaşım yaparken Spurs oyuncularının, teknik ekibinin ve taraftarlarının yaralarına tuz basmaktan kendini alamadı.

Brezilyalı savunma oyuncusu, Arsenal takım otobüsünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, önündeki Maçın En İyi Oyuncusu ödülü ile birlikte bir Rio içeceği ve bir paket M&M's ile birlikte dörtlü kalp kartını tutuyordu.