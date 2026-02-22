Getty Images Sport
Arsenal'in yıldızı Gabriel, Kuzey Londra derbisindeki zaferin ardından sosyal medyada acımasız bir paylaşımla Tottenham'ı alaycı bir şekilde eleştirdi
Arsenal, Premier Lig zirvesinde yeniden farkı açtı
Arsenal, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda baştan sona yerel rakibini domine etti ve Kasım ayında Emirates'te 4-1 galip geldiği maçın tekrarı niteliğinde, ev sahibi takımın 6 şutuna karşılık 20 şut kaydetti. Sonuç, Arsenal'in Premier Lig zirvesinde Manchester City'ye karşı 5 puanlık üstünlüğünü yeniden tesis etmesini sağladı, ancak bir maç daha fazla oynamış olsalar da, hafta ortasında ligin son sırasındaki Wolves ile berabere kalmasının ardından Mikel Arteta'nın takımına güveni geri kazandırdı.
Gabriel, Tottenham'ın yaralarına tuz basıyor
Arsenal ayrıca Tottenham'ı bu sezon Premier Lig'de 27 maçta 12. mağlubiyetine mahkum etti ve Tudor'un takımı küme düşme bölgesinin sadece dört puan üzerinde yer aldı. Gabriel, maçtan sonra sosyal medyada paylaşım yaparken Spurs oyuncularının, teknik ekibinin ve taraftarlarının yaralarına tuz basmaktan kendini alamadı.
Brezilyalı savunma oyuncusu, Arsenal takım otobüsünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, önündeki Maçın En İyi Oyuncusu ödülü ile birlikte bir Rio içeceği ve bir paket M&M's ile birlikte dörtlü kalp kartını tutuyordu.
Tartışmanın merkezinde yer alan Arsenal oyuncusu
Gabriel'in paylaşımı, maçın en tartışmalı iki anında da rol oynaması nedeniyle Spurs taraftarlarını öfkelendirecektir. Bazı taraftarlar, Arsenal oyuncusunun ilk yarıda Kolo Muani'ye yaptığı son adam müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görmemesinin şans olduğunu düşündü ve ikinci yarı başında tiyatro oynadığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Skor 2-1 iken, Kolo Muani yakın mesafeden attığı golle skoru eşitlediğini sandı, ancak hakem pozisyonun öncesinde faul kararı verdi. Fransız oyuncunun Gabriel'i sırtından ittiği hükmü verildi, ancak tekrarlar çok az temas olduğunu gösterdi.
- AFP
Gunners'ın dörtlü kovalamacası devam ediyor
Arteta, Arsenal takımını önümüzdeki Pazar günü Chelsea ile oynanacak bir başka Londra derbisi için hazırlayacak. Bu maç, Brighton deplasmanından üç gün önce oynanacak. Gunners, daha sonra dikkatlerini FA Cup beşinci turunda League One ekibi Mansfield Town ile oynayacakları maça çevirecek ve eşi benzeri görülmemiş bir dörtlü kupa peşinde koşmaya devam edecek.
