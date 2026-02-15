Goal.com
Arsenal'in Wigan maçındaki oyuncu puanları: Eberechi Eze geri döndü, Gunners FA Cup'ta beşinci tura yükseldi

Eberechi Eze, Brentford'da yaşadığı hafta ortası kabusundan kurtuldu ve Arsenal'in Wigan'ı 4-0 mağlup ederek beşinci tura yükselmesiyle FA Cup'ta yeni bir rekor kırmasına yardımcı oldu. Perşembe gecesi Gtech Stadyumu'nda 1-1 berabere biten maçta Mikel Arteta tarafından devre arasında oyundan alınan ve formu çok tartışılan Eze, Gunners'ın FA Cup maçının ilk 30 dakikasında dört gol atan ilk Premier League takımı olması için iki muhteşem asist yaptı.

İngiltere milli takım oyuncusu, 11. dakikada harika bir pasla Noni Madueke'nin açılış golünü hazırladı ve sekiz dakika sonra aynı numarayı tekrarlayarak Gabriel Martinelli'yi Mikel Arteta'nın takımında bu sezon kupa müsabakalarında onuncu golünü atması için serbest bıraktı.

Bukayo Saka'nın ortası Jack Hunt tarafından kendi kalesine yönlendirildi, ardından Gabriel Jesus ofsayt tuzağını aşarak Christian Norgaard'ın üstten attığı topa koştu ve 27. dakikada Wigan kalecisi Sam Tickle'ı geçerek güzel bir vuruşla golü attı.

O anda Arsenal'in kriket skoruna ulaşacağı görünüyordu, ancak bu golün ardından başka gol gelmedi. İkinci yarıda oyuna giren Viktor Gyokeres direğe çarptı ve Tickle, Eze ve Martinelli'nin şutlarını iyi kurtardı.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor.

    Kaleci ve Savunma

    Kepa Arrizabalaga (7/10):

    Joseph Taylor'ın şutunu kurtararak kalesini gole kapatan iyi bir kurtarış yaptı.

    Ben White (7/10):

    Öğleden sonra boyunca sağ kanatta yukarı aşağı koştu. Her zaman bir tehdit oluşturdu, ancak bir darbe aldıktan sonra oyundan çıktı.

    William Saliba (7/10):

    Hastalığının ardından takıma geri döndü ve 60 dakika oynadıktan sonra oyundan çıktı.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Nadiren zorlandı. Uzun bir süre bu kadar kolay bir öğleden sonra yaşamayacaktır.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Orta sahada oynayacaktı, ancak Calafiori'nin yokluğu nedeniyle sol bek pozisyonuna geri çekildi. Orta saha bölgelerine kayarak rahat bir öğleden sonra geçirdi.

    Orta saha

    Christian Norgaard (8/10):

    Her zamanki gibi, fırsat verildiğinde iyi bir performans sergiledi. Jesus'un golüne güzel bir asist yaptı ve her zaman topu ileriye taşımaya çalıştı.

    Bukayo Saka (7/10):

    Calafiori'nin ısınma sonrası çekilmesiyle son dakikada kadroya dahil edildi. Onu orta sahada görmek garipti, ancak Eze ve Norgaard ile iyi bir uyum sergiledi.

    Eberechi Eze (8/10):

    Brentford maçından sonra tam da ihtiyacı olan bir öğleden sonraydı. İlk iki gol için iki muhteşem asist yaptı. Topa çok fazla sahip oldu ve kendisine verilen alanda keyifle oynadı.

    Saldırı

    Noni Madueke (8/10):

    Wigan onu durduramadı. Güzel bir vuruşla skoru açtı ve sağ kanatta sürekli sorunlar yarattı.

    Gabriel Jesus (7/10):

    Ofsayt tuzağını aşarak skoru 4-0'a getiren harika bir vuruş yaptı. Wigan, onun hareketlerine karşı koymakta zorlandı.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Wigan savunması onun hızına yetişemedi. Harika bir koşu ve vuruşla skoru 2-0 yaptı.

    Yedekler ve Menajer

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Tek gerçek gol fırsatında direğe çarptı.

    Marli Salmon (6/10):

    16 yaşındaki savunma oyuncusu, evinde oynadığı ilk maçta oldukça sakindi. Rakibini geçmek için yaptığı güzel bir dönüş, taraftarları ayağa kaldırdı.

    Leandro Trossard (6/10):

    Sol kanatta birkaç canlı an yaşadı.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Sakatlanan Ben White'ın yerine oyuna sonradan girdi.

    Tommy Setford (N/A):

    Son dakikalarda Kepa'nın yerine kaleye geçerek evinde ilk kez forma giydi.

    Mikel Arteta (7/10):

    Maçın başlangıcından memnun kalmış olmalı, ancak ikinci yarıda takımından daha fazlasını bekliyor olabilirdi. Kadrosunu iyi bir şekilde değiştirdi.

