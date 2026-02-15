Arsenal'in Wigan maçındaki oyuncu puanları: Eberechi Eze geri döndü, Gunners FA Cup'ta beşinci tura yükseldi

İngiltere milli takım oyuncusu, 11. dakikada harika bir pasla Noni Madueke'nin açılış golünü hazırladı ve sekiz dakika sonra aynı numarayı tekrarlayarak Gabriel Martinelli'yi Mikel Arteta'nın takımında bu sezon kupa müsabakalarında onuncu golünü atması için serbest bıraktı.
Bukayo Saka'nın ortası Jack Hunt tarafından kendi kalesine yönlendirildi, ardından Gabriel Jesus ofsayt tuzağını aşarak Christian Norgaard'ın üstten attığı topa koştu ve 27. dakikada Wigan kalecisi Sam Tickle'ı geçerek güzel bir vuruşla golü attı.
O anda Arsenal'in kriket skoruna ulaşacağı görünüyordu, ancak bu golün ardından başka gol gelmedi. İkinci yarıda oyuna giren Viktor Gyokeres direğe çarptı ve Tickle, Eze ve Martinelli'nin şutlarını iyi kurtardı.
GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor.