Arsenal'in Wigan maçındaki oyuncu puanları: Eberechi Eze geri döndü, Gunners FA Cup'ta beşinci tura yükseldi

Christian Norgaard (8/10):

Her zamanki gibi, fırsat verildiğinde iyi bir performans sergiledi. Jesus'un golüne güzel bir asist yaptı ve her zaman topu ileriye taşımaya çalıştı.

Bukayo Saka (7/10):

Calafiori'nin ısınma sonrası çekilmesiyle son dakikada kadroya dahil edildi. Onu orta sahada görmek garipti, ancak Eze ve Norgaard ile iyi bir uyum sergiledi.

Eberechi Eze (8/10):

Brentford maçından sonra tam da ihtiyacı olan bir öğleden sonraydı. İlk iki gol için iki muhteşem asist yaptı. Topa çok fazla sahip oldu ve kendisine verilen alanda keyifle oynadı.