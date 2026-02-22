Goal.com
Arsenal'in Tottenham maçındaki oyuncu puanları: Eberechi Eze yine başardı! Derby canavarı kuzey Londra'nın kırmızı kalmasını sağlarken, Viktor Gyokeres etkileyici bir çift golle Gunners'ın şampiyonluk yarışını yeniden rayına oturtmasını sağladı

Eberechi Eze ve Viktor Gyokeres, Arsenal'in Tottenham'ı 4-1 mağlup ettiği Kuzey Londra derbisinde ikişer gol atarak, takımlarının Premier Lig'de liderlik koltuğundaki 5 puanlık üstünlüğünü geri kazanmasını sağladı. Hafta ortasında Wolves'a yenilerek büyük baskı altında Pazar günkü maça çıkan Gunners, şampiyonluk yarışındaki kararlılığını sorgulayanları utandırdı ve küme düşme tehlikesinden kurtulamayan komşusunun sahasında galibiyetini kutladı.

Manchester City, Newcastle'ı yenerek maç başlamadan önce zirvedeki farkı 2 puana indirirken, Mikel Arteta'nın takımı Molineux'daki hayal kırıklığının ardından bir cevap bulması gerektiğini biliyordu ve maça iyi başladı. Bukayo Saka'nın sağ kanattan yaptığı mükemmel çalışmanın ardından Eze akıllıca bitirerek golü attı, ancak bu üstünlük uzun sürmedi, Randal Kolo Muani, Declan Rice'ın hatasını değerlendirerek ikinci yarı başladıktan sadece 24 saniye sonra skoru eşitledi.

Bu gol hiç beklenmedik bir goldu, ancak Arsenal maçın üstünlüğünü sürdürdü ve ikinci yarının başında Gyokeres'in muhteşem golüyle yeniden öne geçti. Ardından Eze, ceza sahasında boşta kalan topu değerlendirerek ikinci golünü ve konuk takımın üçüncü golünü attı.

Gyokeres, uzatma dakikalarında Martin Odegaard'ın pasıyla dördüncü golü atarak Gunners için muhteşem bir öğleden sonrayı taçlandırdı ve maçı şık bir şekilde sonlandırdı.

GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (8/10)

    İkinci yarının başında bir kez, maçın sonlarında ise bir kez daha keskin bir kurtarış yaptı ve geri dönerek çizgiden topu uzaklaştırmak için harika bir refleks gösterdi. Çapraz paslar geldiğinde ceza sahasını çok iyi kontrol etti.

    Jurrien Timber (6/10):

    Sağ kanatta Saka ile iyi bir uyum sergiledi ve Arsenal bu kanattan çok tehlikeli ataklar yaptı. Gyokeres'in ilk golünde pasını verdi.

    William Saliba (7/10):

    Sağlam bir performans sergiledi. Hızını ve gücünü iyi kullandı ve karşısına çıkan her şeyi nispeten rahat bir şekilde halletti.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Kolo Muani'nin hafif itmesiyle yere düştüğünde biraz şanslıydı, bu da Spurs'un forvetinin ikinci golünün iptal edilmesine yol açtı.

    Piero Hincapie (8/10):

    Formunu bulan oyuncunun bir başka iyi performansı. İlk yarıda Saka'ya harika bir pas attı.

    Orta saha

    Martin Zubimendi (7/10):

    Orta sahada işleri yolunda tuttu. Şu anda en iyi formunda görünmüyor, ancak yeterince sağlam bir performans sergiledi.

    Declan Rice (6/10):

    Eze'nin açılış golünün hemen ardından Kolo Muani'ye topu kaptırarak beraberliği sağlayan çok kötü bir hata yaptı. Her zamanki seviyesinde değildi.

    Eberechi Eze (9/10):

    Bir başka Kuzey Londra derbisi, Eze için Spurs karşısında bir başka harika gün. İlk golünü ustaca atarak Arsenal'i öne geçirdi ve 3-1'i yapan golü de ceza sahasında uyanık davranarak attı. 10 numara pozisyonunda gerçekten keyifli bir maç geçirdi.

    Saldırı

    Bukayo Saka (7/10):

    Sağ kanatta sürekli bir tehdit oluşturdu. Eze'nin açılış golünün hazırlık aşamasında mükemmel bir oyun sergiledi.

    Viktor Gyokeres (9/10):

    Forvet hattını çok iyi yönetti ve Dragusin'i maç boyunca domine etti. Maçın başında iyi bir şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı. İkinci yarının başında güçlü bir vuruşla golü buldu ve maçın sonlarında ikinci golünü atarak galibiyeti perçinledi. Arsenal formasıyla oynadığı en iyi maçtı.

    Leandro Trossard (6/10):

    Maçta inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Uzun mesafeden bir şutu çizgiden uzaklaştırıldı, bir diğeri ise devre bitmeden birkaç santim dışarıya gitti, ancak topu daha iyi kullanması gereken başka anlar da oldu.

    Yedekler ve Menajer

    Cristhian Mosquera (6/10):

    İkinci yarının başında Timber'ın yerine oyuna girdi ve sağ bekte iyi bir performans sergiledi.

    Martin Odegaard (7/10):

    Zamanın azalmasıyla oyuna kontrolü sağlamak için girdi ve Gyokeres'in ikinci golünü hazırladı.

    Gabreil Martinelli (N/A):

    Maça pek bir etkisi olmadı.

    Noni Madueke (N/A):

    Sakatlanan Saka'nın yerine uzatmalarda oyuna girdi.

    Mikel Arteta (8/10):

    Eze'yi ilk on birde oynatarak büyük bir risk aldı ve bu riskin mükemmel bir karar olduğu ortaya çıktı.

