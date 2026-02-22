Arsenal'in Tottenham maçındaki oyuncu puanları: Eberechi Eze yine başardı! Derby canavarı kuzey Londra'nın kırmızı kalmasını sağlarken, Viktor Gyokeres etkileyici bir çift golle Gunners'ın şampiyonluk yarışını yeniden rayına oturtmasını sağladı

Manchester City, Newcastle'ı yenerek maç başlamadan önce zirvedeki farkı 2 puana indirirken, Mikel Arteta'nın takımı Molineux'daki hayal kırıklığının ardından bir cevap bulması gerektiğini biliyordu ve maça iyi başladı. Bukayo Saka'nın sağ kanattan yaptığı mükemmel çalışmanın ardından Eze akıllıca bitirerek golü attı, ancak bu üstünlük uzun sürmedi, Randal Kolo Muani, Declan Rice'ın hatasını değerlendirerek ikinci yarı başladıktan sadece 24 saniye sonra skoru eşitledi.

Bu gol hiç beklenmedik bir goldu, ancak Arsenal maçın üstünlüğünü sürdürdü ve ikinci yarının başında Gyokeres'in muhteşem golüyle yeniden öne geçti. Ardından Eze, ceza sahasında boşta kalan topu değerlendirerek ikinci golünü ve konuk takımın üçüncü golünü attı.

Gyokeres, uzatma dakikalarında Martin Odegaard'ın pasıyla dördüncü golü atarak Gunners için muhteşem bir öğleden sonrayı taçlandırdı ve maçı şık bir şekilde sonlandırdı.

GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...