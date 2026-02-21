Arsenal'in genç oyuncusu, ABD'de başarıya ulaşmak için kulüpten ayrıldı

Arsenal, Cuma günü yaptığı resmi kulüp açıklamasında, 2006 doğumlu forvet Oyetunde'nin kulüpten ayrıldığını ve üçüncü ligdeki ABD takımı Fort Wayne'e katıldığını duyurdu. 19 yaşındaki oyuncu, Gunners'ın 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında 31 maça çıktıktan sonra, bu sezonun başında St Albans City'ye kısa süreli kiralandı. Isthmian League Premier Division takımına katılan oyuncu, FA Cup'ın ilk turunda Burton Albion'a karşı forma giydi ve ligdeki ilk maçında bir dakika içinde gol attı.

Oyetunde, Ocak 2026'da Arsenal U21 takımında ilk kez forma giydi, ancak profesyonel futbola adım atmaya hazır olduğuna karar verdi ve Fort Wayne ile kalıcı transfer anlaşması imzaladı. The Sun'ın haberine göre , Oyetunde, Mart ayı başında Florida'nın Naples kentinde FC Naples ile oynanacak ilk profesyonel maç öncesinde kulübün kadrosuna katılan 17. oyuncu oldu .

Transferinin ardından kulüp medyasına konuşan Oyetunde, hem saha içinde hem de saha dışında yeni bir hayata başlamaya hazırlanırken bu yeni döneme duyduğu heyecanı dile getirdi. Transferi, ABD'deki lig ve federasyonun onayı bekleniyor.