Arsenal'in genç oyuncusu, ABD'de başarıya ulaşmak için kulüpten ayrıldı
Arsenal, Cuma günü yaptığı resmi kulüp açıklamasında, 2006 doğumlu forvet Oyetunde'nin kulüpten ayrıldığını ve üçüncü ligdeki ABD takımı Fort Wayne'e katıldığını duyurdu. 19 yaşındaki oyuncu, Gunners'ın 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında 31 maça çıktıktan sonra, bu sezonun başında St Albans City'ye kısa süreli kiralandı. Isthmian League Premier Division takımına katılan oyuncu, FA Cup'ın ilk turunda Burton Albion'a karşı forma giydi ve ligdeki ilk maçında bir dakika içinde gol attı.
Oyetunde, Ocak 2026'da Arsenal U21 takımında ilk kez forma giydi, ancak profesyonel futbola adım atmaya hazır olduğuna karar verdi ve Fort Wayne ile kalıcı transfer anlaşması imzaladı. The Sun'ın haberine göre , Oyetunde, Mart ayı başında Florida'nın Naples kentinde FC Naples ile oynanacak ilk profesyonel maç öncesinde kulübün kadrosuna katılan 17. oyuncu oldu .
Transferinin ardından kulüp medyasına konuşan Oyetunde, hem saha içinde hem de saha dışında yeni bir hayata başlamaya hazırlanırken bu yeni döneme duyduğu heyecanı dile getirdi. Transferi, ABD'deki lig ve federasyonun onayı bekleniyor.
Oyetunde, büyük kariyer hamlesinin ardından heyecanını dile getiriyor
Oyetunde, Fort Wayne'in resmi kulüp web sitesine şunları söyledi : "Son beş yıldır Arsenal'deydim ve orada 15 yaş altıdan 21 yaş altına kadar tüm yaş gruplarında oynadım.
Fort Wayne'i seçtim çünkü iyi bir ligde erkek futbolu oynandığı için kariyerim için doğru bir adım olduğunu düşünüyorum.
Bu yeni proje çok heyecan verici ve başlamak için sabırsızlanıyorum.”
"İz bırakmaya hazır" - Fort Wayne patronu yeni transfer hakkında konuştu
Fort Wayne baş antrenörü Mike Avery, takımının son transferi hakkında şunları söyledi: “Daniel Oyetunde, profesyonel futbolun üst düzeyinde iz bırakmaya hazır, heyecan verici bir genç oyuncu.
Arsenal'de dünyanın en iyi antrenörlerinden ve en yetenekli oyuncularından bazılarıyla tanıştı ve şimdi Fort Wayne FC ile Amerika'da yeni bir yolculuğa çıkarken bu deneyiminden yararlanma fırsatı buldu."
Avery sözlerine şöyle devam etti: "Henüz 19 yaşında olan Daniel'in en iyi yılları önünde.
"Hızlı ve becerikli bir hücum oyuncusu ve savunmacıları kolayca geçebiliyor. Onu kanatta oynatmayı planlıyoruz ve şimdiden her iki kanattan da gol tehlikesi yaratabileceğini gösterdi. Önümüzdeki yıl, Daniel için hem saha içinde hem de saha dışında heyecan verici bir büyüme dönemi olacak."
Oyetunde, Hale End akademisinin son mezunu olarak profesyonel kariyerine başladı.
Oyetunde, Arsenal'in Hale End akademisinden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine başlayan en son genç oyuncu. Bukayo Saka, Tony Adams, Cesc Fabregas ve son olarak Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri ve Max Dowman gibi yıldızların izinden gidiyor.
Forvet, profesyonel kariyerine yurtdışında başlamak için İngiltere'deki spot ışıklarından uzaklaşarak alışılmadık bir yol seçti ve mesleğini öğrenmeye devam ederken ABD'nin alt liglerinde oynamaya başladı. ABD'de en üst seviyeye ulaşmayı hedefleyen ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Avrupa'ya geri dönme potansiyeli olan bu oyuncunun adı kesinlikle dikkat edilmesi gereken isimlerden biri olacak.
Arsenal'in birinci takımına giden yol şu anda zorlu bir yol, çünkü Gunners, teknik direktör Mikel Arteta'nın neredeyse her pozisyonda en az iki üst düzey oyuncuya sahip olduğu büyük bir yaz döneminin ardından 22 yıl sonra ilk Premier League şampiyonluğunu hedefliyor. Bu durum, genç yıldız Nwaneri'nin sezonun geri kalanında Marsilya'ya kiralanmasına neden oldu ve Oyetunde de şimdi onun izinden giderek kalıcı olarak ayrılıyor.
Arsenal'in kulüp web sitesinde yapılan açıklamada, "Daniel Oyetunde, USL League One takımlarından Fort Wayne'e kalıcı transfer oldu.
Daniel'e kulübümüzde geçirdiği süre boyunca yaptığı katkılar için teşekkür ediyor ve Fort Wayne'de yeni hayatında başarılar diliyoruz."
