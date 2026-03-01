Arsenal'in Chelsea maçındaki oyuncu puanları: Set-Piece FC yenilmez! William Saliba ve Jurrien Timber duran toplarda ölümcül olduklarını kanıtlarken, David Raya'nın kahramanlıkları Gunners'ın şampiyonluk yarışında yoluna devam etmesine yardımcı oldu

David Raya (8/10):

Chelsea'nin yakın direğinden seken köşe vuruşunda harika bir refleksle kurtarış yaptı ve Joao Pedro'nun şutunu da keskin refleksleriyle engelledi. Arsenal'in o günkü en iyi oyuncusuydu - bu her şeyi anlatıyor.

Jurrien Timber (7/10):

İlk yarıda gerçek bir tehdit oluşturdu ve ikinci yarıda çok daha fazla savunma görevi üstlenmesine rağmen, Arsenal'in ikinci golünü kafayla atarak takımının üstünlüğünü yeniden sağladı.

William Saliba (7/10):

Chelsea oyuncusuna çarpan yakın mesafeli bir kafa vuruşuyla skoru açtı, ancak saatin 60. dakikasından hemen sonra Palmer'a topu kaptırarak şanslıydı ve Joao Pedro karşısında birkaç gergin an yaşadı.

Gabriel Magalhaes (7/10):

Arka direkte muhteşem bir sıçrayışla Saliba'nın açılış golünü hazırladı ve daha sonra cesur bir lob denemesi yaptı. Savunma görevlerini ihmal etmedi, birçok ikili mücadeleden galip çıktı, ancak Joao Pedro'yu düşürdüğü için sarı kart gördü.

Piero Hincapie (5/10):

James'in içeriye doğru gelen köşe vuruşunu kötü bir şekilde karşılayarak Chelsea'ye beraberlik golünü hediye etti, ancak Arteta'nın endişelenmesi gereken şey, Ekvadorlu oyuncunun savunma ve hücumda iyi performans gösterememesi idi.