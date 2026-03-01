Goal.com
Arsenal'in Chelsea maçındaki oyuncu puanları: Set-Piece FC yenilmez! William Saliba ve Jurrien Timber duran toplarda ölümcül olduklarını kanıtlarken, David Raya'nın kahramanlıkları Gunners'ın şampiyonluk yarışında yoluna devam etmesine yardımcı oldu

Set-piece FC'yi durdurmak imkansız! Arsenal, Pazar günü Emirates'te Chelsea ile oynadığı kritik Premier Lig maçında kötü bir performans sergiledi, ancak 10 kişilik Blues'u 2-1 yenerek Premier Lig'in zirvesinde Manchester City'nin 5 puan önünde yer almayı başardı.

Neredeyse kaçınılmaz olarak, Gunners'ın iki golü de kornerlerden geldi. William Saliba ilk golü attı. Fransız milli oyuncu, orta saha oyuncusu Gabriel Magalhaes'in Chelsea'nin altı metre kutusuna geri gönderdiği kafayı gole çevirdi. 

Komik bir şekilde, Gunners'ın Chelsea'nin golü de bir kornerden geldi. Piero Hincapie, Reece James'in içeriye doğru attığı topu kafayla karşıladı ve topu istemeden Robert Sanchez'in yanından geçirdi.

Ancak Arsenal pes etmedi ve Jurrien Timber, 66. dakikada Declan Rice'ın ortasını kafayla ağlara gönderdi. Galibiyet golü oyunun gidişatına aykırı bir şekilde geldi, ancak Chelsea'nin maçı çevirme şansı, Pedro Neto'nun iki sarı kart görerek aptalca kırmızı kart görmesiyle sona erdi. 

GOAL, Mikel Arteta'nın set parçası uzmanlarının şampiyonluğa doğru küçük ama önemli bir adım daha atmasıyla Emirates'teki tüm Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (8/10):

    Chelsea'nin yakın direğinden seken köşe vuruşunda harika bir refleksle kurtarış yaptı ve Joao Pedro'nun şutunu da keskin refleksleriyle engelledi. Arsenal'in o günkü en iyi oyuncusuydu - bu her şeyi anlatıyor.

    Jurrien Timber (7/10):

    İlk yarıda gerçek bir tehdit oluşturdu ve ikinci yarıda çok daha fazla savunma görevi üstlenmesine rağmen, Arsenal'in ikinci golünü kafayla atarak takımının üstünlüğünü yeniden sağladı.

    William Saliba (7/10):

    Chelsea oyuncusuna çarpan yakın mesafeli bir kafa vuruşuyla skoru açtı, ancak saatin 60. dakikasından hemen sonra Palmer'a topu kaptırarak şanslıydı ve Joao Pedro karşısında birkaç gergin an yaşadı.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Arka direkte muhteşem bir sıçrayışla Saliba'nın açılış golünü hazırladı ve daha sonra cesur bir lob denemesi yaptı. Savunma görevlerini ihmal etmedi, birçok ikili mücadeleden galip çıktı, ancak Joao Pedro'yu düşürdüğü için sarı kart gördü.

    Piero Hincapie (5/10):

    James'in içeriye doğru gelen köşe vuruşunu kötü bir şekilde karşılayarak Chelsea'ye beraberlik golünü hediye etti, ancak Arteta'nın endişelenmesi gereken şey, Ekvadorlu oyuncunun savunma ve hücumda iyi performans gösterememesi idi.

    Orta saha

    Martin Zubimendi (5/10):

    İspanyol oyuncunun çok nadir görülen kötü bir performansıydı. Pasları her zamanki gibi isabetli değildi, bu da Arsenal'in oyunu kontrol etmekte zorlanmasına neden oldu. 

    Declan Rice (5/10):

    Bir kez daha duran toplarda büyük bir tehdit oluşturdu, ancak İngiltere milli takım oyuncusu zaman zaman iyi bir koruma sağlasa da, tempoya ayak uyduramadı ve Chelsea'nin beraberlik golünden hemen önce ceza sahasında eliyle oynadığı topu kaçırarak büyük şanslıydı. Maçın bitiminden çok önce haklı olarak oyundan çıkarıldı.

    Eberechi Eze (5/10):

    Eze, kuzey Londra derbisindeki son kahramanlığının ardından Premier League'de üst üste ikinci kez ilk 11'de yer aldı, ancak Chelsea 10 kişi kaldıktan sonra maçın son dakikalarında golü yaklaştığına kadar, hücum orta saha oyuncusu bir saat boyunca tamamen görünmezdi.

    Saldırı

    Bukayo Saka (5/10):

    İlk yarıda oldukça hareketliydi ve üç fırsat yarattı, ancak ikinci yarıda oyundan koparak büyük bir düşüş yaşadı.

    Viktor Gyokeres (3/10):

    Maça giremedi - 76 dakikalık 'oyun' süresinde sadece bir şut atması bunu açıkça gösteriyor. Boşluk bulsa bile, defalarca duvarla karşılaştı ve hatta bir noktada Sarr tarafından topu kaptırdıktan sonra kendini çaresizce yere attı. 

    Leandro Trossard (3/10):

    Topu geri kazanmak için çok çalıştı, ancak defalarca topu kaybetti ve hücumda hiçbir katkı sağlamadı. İkinci yarının 10. dakikasında oyundan alınması şaşırtıcı değildi.

    Yedekler ve Menajer

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Trossard'ın yerine sol kanatta oyuna girdi ve Neto'nun anlamsız ikinci sarı kartını almasına neden olan koşusu onun koşusuydu.

    Kai Havertz (N/A):

    Gyokeres'in yerine forvette oyuna girdi ama etkili olamadı.

    Christian Norgaard (N/A):

    Yorgun düşen Rice'ın yerine oyuna girdi ama Arsenal'in maçı kontrol altına almasına yardımcı olamadı.

    Mikel Arteta (5/10):

    En güçlü kadrosunu seçti ama Arsenal kötü oynadı ve Chelsea'nin üstünlüğü sırasında 10 kişi kalması büyük şans oldu. Arteta, Arsenal'i duran toplarda uzman bir takım haline getirdiği için övgüyü hak ediyor, ancak bunun dışında pek bir şey yapamadılar ve yaptığı oyuncu değişiklikleri maça olumlu bir etki yapmadı.

