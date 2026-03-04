Goal.com
Charles Watts

Çeviri:

Arsenal'in Brighton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Şampiyonların zaferi mi?! Gabriel devasa bir performans sergilerken, Bukayo Saka'nın golüyle Gunners 7 puan farkla liderliğini sürdürdü

Bukayo Saka'nın ilk yarıdaki golü, Arsenal'e Brighton'da 1-0'lık önemli bir galibiyet kazandırdı. Arsenal, Manchester City'nin Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalmasının şokunu tam olarak değerlendirerek Premier League'in zirvesinde 7 puanlık bir fark açtı. Mikel Arteta'nın takımı Amex Stadyumu'nda en iyi performansını sergilemedi, ancak Saka'nın 9. dakikadaki golü onlara umut verdi ve Gabriel Magalhaes'in savunmadaki muazzam performansı ile şampiyonluk yarışında çok önemli bir gece olabilecek bu maçta büyük bir galibiyet elde ettiler.

Londra derbilerinde arka arkaya galibiyetler elde eden Arsenal, FA Cup beşinci turu öncesinde City üzerindeki avantajını en azından korumak istediği için bu maçın her zaman çok önemli olacağı belliydi. David Raya'nın kötü bir uzaklaştırma sonrasında Gabriel'in kendi kalesinden kafayla uzaklaştırmak zorunda kaldığı erken bir tehlikenin ardından, Saka ile öne geçtiler.

Çocukluğundan beri forma giydiği kulüpte 300. maçına çıkan Arsenal'in bu maçtaki kaptanı, Jurrien Timber'dan aldığı pasla sağdan içeri girerek şutunu çekti ve top Carlos Baleba'dan sekerek Brighton kalecisi Bart Verbruggen'i yanılttı.

Arsenal, bu açılış golünün ardından zorlandı ve Brighton ilk yarıda onlara birçok sorun çıkardı, ancak konuk takım bazı gergin anları atlatarak Nottingham Forest'ın Manchester'daki kahramanlıkları sayesinde ligin zirvesinde sağlam bir yer edindi.

GOAL, Amex Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (7/10):

    Erken dönemde yaptığı korkunç bir hatanın ardından Gabriel tarafından kurtarıldı. Ancak sonrasında iyi bir performans sergiledi ve kalesini iyi korudu.

    Jurrien Timber (7/10):

    Saka'ya yaptığı asistle bir gol daha katkıda bulundu. Her zamanki gibi sağ kanatta sağlamdı.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Sakatlanan Saliba'nın yerine oyuna girdi ve erken bir sarı kart gördü. Ancak durumu oldukça iyi idare etti ve bazı önemli müdahalelerde bulundu. 

    Gabriel Magalhaes (9/10):

    İlk dakikalarda bir topu çizgiden uzaklaştırdı ve bu, sonraki dakikalara damgasını vurdu. Her şeye kendini attı. Muazzamdı. 

    Piero Hincapie (8/10):

    Formda olan bir oyuncudan bir başka mükemmel performans. Hücumda çok etkili olamadı, ancak iyi savunma yaptı ve ikinci yarıda stoper pozisyonuna geçtiğinde muhteşemdi.

    Orta saha

    Martin Zubimendi (6/10):

    Sadece uygun bir molaya ihtiyacı var gibi görünen bir oyuncu. Topa sahipken çok uzun süre bekliyor ve Premier Lig'deki ilk birkaç ayında çok daha kararsız görünüyor.

    Declan Rice (7/10):

    Bireysel hatalar yaptığı bir başka maç daha. Bazen iyi geri dönüşlerle hatalarını telafi etti ve ikinci yarıda gerçekten önemli bir rol oynadı.

    Eberechi Eze (6/10):

    Maçın başında Saka'yı serbest bırakmak için güzel bir pas attı, ancak bundan sonra topu kontrol edemedi ve bir şey yapamadı. 

    Saldırı

    Bukayo Saka (7/10):

    Arsenal'deki 300. maçına erken bir golle damga vurdu. Topun sektiği için biraz şanslıydı, ancak şutunu çekmesi güzeldi.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Kendi güçlü yönlerine uygun olmayan bir maçta zorlandı. Sırtı kaleye dönük olarak uzun toplar için mücadele etmek zorunda kaldı ve Brighton onu rahatlıkla halletti.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Gerçek bir etkisi olmadı. Her zamanki gibi çok çalıştı, ancak sol kanatta hiçbir tehdit oluşturmadı.

    Yedekler ve Menajer

    Kai Havertz (6/10):

    Arsenal'e üstte daha fazla kontrol sağladı ve bu da Brighton yarı sahasında çok ihtiyaç duydukları top hakimiyetini elde etmelerine yardımcı oldu. 

    Leandro Trossard (5/10):

    Brighton taraftarları tarafından zor anlar yaşattı, özellikle de bir şutunu kaçırıp taç atışına neden olması taraftarların hoşuna gitti.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Onun oyuna girmesi, Arsenal'in orta sahada daha fazla keyif almasını sağladı.

    Christian Norgaard (N/A):

    Son 10 dakikada yorgun düşen Zubimendi'nin yerine oyuna girdi.

    Mikel Arteta (7/10):

    Takımının ilk yarıdaki performansından memnun olamazdı. Ancak, devre arasından sonra yaptığı değişiklikler bir iyileşmeye yol açtı.

