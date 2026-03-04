Arsenal'in Brighton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Şampiyonların zaferi mi?! Gabriel devasa bir performans sergilerken, Bukayo Saka'nın golüyle Gunners 7 puan farkla liderliğini sürdürdü

Londra derbilerinde arka arkaya galibiyetler elde eden Arsenal, FA Cup beşinci turu öncesinde City üzerindeki avantajını en azından korumak istediği için bu maçın her zaman çok önemli olacağı belliydi. David Raya'nın kötü bir uzaklaştırma sonrasında Gabriel'in kendi kalesinden kafayla uzaklaştırmak zorunda kaldığı erken bir tehlikenin ardından, Saka ile öne geçtiler.

Çocukluğundan beri forma giydiği kulüpte 300. maçına çıkan Arsenal'in bu maçtaki kaptanı, Jurrien Timber'dan aldığı pasla sağdan içeri girerek şutunu çekti ve top Carlos Baleba'dan sekerek Brighton kalecisi Bart Verbruggen'i yanılttı.

Arsenal, bu açılış golünün ardından zorlandı ve Brighton ilk yarıda onlara birçok sorun çıkardı, ancak konuk takım bazı gergin anları atlatarak Nottingham Forest'ın Manchester'daki kahramanlıkları sayesinde ligin zirvesinde sağlam bir yer edindi.

GOAL, Amex Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...