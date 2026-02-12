Arsenal'in Brentford maçındaki oyuncu puanları: Eberechi Eze yine başarısız olurken, Noni Madueke'nin güzel kafa vuruşuna rağmen Gunners, Premier League şampiyonluk yarışında önemli puanlar kaybetti

24 saat önce Manchester City'nin Fulham'ı ikna edici bir şekilde mağlup etmesini gören tüm gözler, son haftalarda iyi bir formda olan Brentford karşısında Arsenal'in nasıl bir tepki vereceğini görmek için Arsenal'e çevrilmişti. Konuk takım, gerçekten kötü geçen ilk yarıda gergin görünüyordu ve formda olmayan Gunners, tek bir şut bile çekemedi.

İlk yarıda hayal kırıklığı yaratan Eberechi Eze'nin yerine Martin Odegaard'ın oyuna girmesi bir iyileşme sağladı ve bu da Madueke'nin arka direkte Piero Hincapie'nin ortasını kafayla gole çevirmesiyle skoru açmasına yol açtı.

Ancak Brentford çok iyi tepki verdi ve Lewis-Potter'ın kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Igor Thiago iki kez gole çok yaklaştı ve maçın sonlarında kolayca kazanabilirdi, ancak Gabriel Martinelli de uzatma dakikalarında Arsenal'e üç puanı kazandıracak büyük bir fırsatı kaçırdı.

GOAL, Gtech Community Stadium'daki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...