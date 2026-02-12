Goal.com
Eberechi Eze Arsenal Brentford 2025-26Getty Images
Charles Watts

Arsenal'in Brentford maçı oyuncu değerlendirmeleri: Eberechi Eze yine başarısız olurken, Noni Madueke'nin güzel kafa vuruşuna rağmen Gunners, Premier League şampiyonluk yarışında önemli puanlar kaybetti

Arsenal, Perşembe günü Brentford ile 1-1 berabere kalarak Premier Lig tablosunda 6 puanlık liderliğini geri kazanma şansını kaçırdı. Batı Londra'da geçirdiği hayal kırıklığı dolu bir akşamda en iyi performansından uzak kalan Mikel Arteta'nın takımı, saatin 60. dakikasını geçtikten sonra Noni Madueke'nin muhteşem kafa vuruşuyla galibiyete ulaşmış gibi görünüyordu. Ancak Keane Lewis-Potter, maçın bitimine 19 dakika kala kendi muhteşem kafa vuruşuyla ev sahibi takıma hak ettiği bir puanı kazandırdı ve Arsenal'in şampiyonluk umutlarına darbe vurdu.

24 saat önce Manchester City'nin Fulham'ı ikna edici bir şekilde mağlup etmesini gören tüm gözler, son haftalarda iyi bir formda olan Brentford karşısında Arsenal'in nasıl bir tepki vereceğini görmek için Arsenal'e çevrilmişti. Konuk takım, gerçekten kötü geçen ilk yarıda gergin görünüyordu ve formda olmayan Gunners, tek bir şut bile kaleyi bulamadı.

İlk yarıda hayal kırıklığı yaratan Eberechi Eze'nin yerine Martin Odegaard'ın oyuna girmesi bir iyileşme sağladı ve bu da Madueke'nin arka direkte Piero Hincapie'nin ortasını kafayla gole çevirmesiyle skoru açmasına yol açtı.

Ancak Brentford çok iyi tepki verdi ve Lewis-Potter'ın kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Igor Thiago iki kez gole çok yaklaştı ve maçın sonlarında kolayca kazanabilirdi, ancak Gabriel Martinelli de uzatma dakikalarında Arsenal'e üç puanı kazandıracak büyük bir fırsatı kaçırdı.

GOAL, Gtech Community Stadium'daki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

  • Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (7/10):

    Kendi hatalı atışının ardından Arsenal'i zor durumda bırakan Thiago'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu muhteşem bir kurtarışla önledi. Sabit vuruşlarda sürekli baskı altındaydı.

    Jurrien Timber (6/10):

    Her zamanki gibi savunmada sağlamdı, ancak hücumda etkili olamadı.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Saliba'nın yerine oyuna girdi ve neredeyse her zaman olduğu gibi iyi bir performans sergiledi. Thiago'nun şutunu muhteşem bir blokla engelledi.

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Thiago ile gerçek bir fiziksel mücadele verdi. Erken bir kart gördü, ancak bunun performansını etkilemesine izin vermedi. Bazı mükemmel bloklar yaptı.

    Piero Hincapie (7/10):

    Sol kanattan birkaç iyi koşu yaptı ve Madueke'nin golünü hazırlayan pas da dahil olmak üzere birkaç tehlikeli görünümlü orta yaptı.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-ARSENALAFP

    Orta saha

    Martin Zubimendi (6/10):

    Düzgün ve titiz, ancak her zamanki kadar etkili değildi.

    Declan Rice (7/10):

    İlk yarıda Arsenal'in en iyi oyuncusuydu. 1-0'da Odegaard'ın hazırladığı pozisyonda daha iyisini yapabilirdi.

    Eberechi Eze (3/10):

    Gerçekten zor bir akşam geçirdi. Havertz'in sakatlığı nedeniyle büyük bir fırsat yakaladı ama bunu değerlendiremedi. Maça hiç giremedi ve devre arasında oyundan alındı. Kendine güveni çok az olan bir oyuncu gibi görünüyor.

  • Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Noni Madueke (7/10):

    İkinci yarıda skoru açan muhteşem kafa vuruşu. Ondan önce pek bir şey yapmamıştı, ama bu gerçekten kaliteli bir andı.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Brentford'un fiziksel savunmasına karşı çok çalıştı, ancak kendisi gol kokusu bile alamadı.

    Leandro Trossard (5/10):

    Geçen maçta Sunderland karşısında çok etkileyiciydi, ancak bu sefer bunu tekrarlayamadı. Birkaç iyi anı vardı, ancak oyunun kenarında kaldı.

  • Brentford v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Menajer

    Martin Odegaard (6/10):

    İkinci yarıda oyuna girmesiyle Arsenal maçın en iyi dönemini yaşadı, ancak Lewis-Potter'ın eşitliği sağlayan golünde ona kaçmasına izin verdi.

    Bukayo Saka (5/10):

    Madueke'nin yerine oyuna girmesine rağmen maça pek giremedi.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Maçın sonlarında galibiyeti getirecek altın bir fırsatı kaçırdı.

    Riccardo Calafiori (N/A):

    Hincapie'nin yerine oyuna son dakikalarda girdi.

    Mikel Arteta (6/10):

    Havertz ve Saliba'nın kaybı hazırlıklarını etkilemiş olsa da, performanstan memnun kalmamıştır. Değişiklikler performansı pek iyileştirmedi.

