Arsenal için küçük bir destek mi? Pep Guardiola, Man City'nin Erling Haaland'ın form durumu konusunda endişeli olduğunu açıkladı

Haaland, geçen hafta Liverpool deplasmanında attığı kritik gol de dahil olmak üzere, City'nin önceki iki maçında da gol atmıştı, ancak Fulham'ı yendikleri son maçta ikinci yarıya çıkmadı. Guardiola, forvetin ilk yarıda rahatsızlık hissettiğini bildirmesi üzerine bu kararın önlem amaçlı olduğunu doğruladı.

Cumartesi günkü FA Cup galibiyetinden önce konuşan City menajeri, durumun hala çözülmediğini kabul etti.

Guardiola gazetecilere, "Erling yüzde 100 formda değil" dedi.

"Doktor bana bunun büyük bir sorun olmadığını söyledi. Ancak maç öncesinde ve sırasında bazı rahatsızlıklar yaşadı ve bu yüzden ikinci yarıda oynamadı.

"Gelişmelerini göreceğiz."