Arsenal için küçük bir destek mi? Pep Guardiola, Man City'nin Erling Haaland'ın form durumu konusunda endişeli olduğunu açıkladı
Haaland'ın kondisyonu sorgulanıyor
Haaland, geçen hafta Liverpool deplasmanında attığı kritik gol de dahil olmak üzere, City'nin önceki iki maçında da gol atmıştı, ancak Fulham'ı yendikleri son maçta ikinci yarıya çıkmadı. Guardiola, forvetin ilk yarıda rahatsızlık hissettiğini bildirmesi üzerine bu kararın önlem amaçlı olduğunu doğruladı.
Cumartesi günkü FA Cup galibiyetinden önce konuşan City menajeri, durumun hala çözülmediğini kabul etti.
Guardiola gazetecilere, "Erling yüzde 100 formda değil" dedi.
"Doktor bana bunun büyük bir sorun olmadığını söyledi. Ancak maç öncesinde ve sırasında bazı rahatsızlıklar yaşadı ve bu yüzden ikinci yarıda oynamadı.
"Gelişmelerini göreceğiz."
Eğitimde devamsızlık endişe kaynağı
Guardiola sorunun ciddiyetini hafifletmeye çalışsa da, Manchester City'nin Cuma günü yayınladığı antrenman görüntüleri spekülasyonları yatıştırmaya yetmedi. Haaland antrenmana katılırken görüntülenmedi, ancak birkaç kıdemli oyuncu antrenmanda hazır bulundu.
Görüntülere yansıyanlar arasında, işe dönen John Stones ve Rodri'nin yanı sıra takımın son dönemdeki hücum seçenekleri de vardı. Norveçli oyuncunun yokluğu, özellikle rakibin seviyesi ve önümüzdeki maç programı göz önüne alındığında, Guardiola'nın temkinli davranma olasılığını artırdı.
City, önümüzdeki hafta sonu Premier Lig'de Newcastle ile karşılaşacak ve bu maç, League Two rakibiyle oynanacak kupa maçıdan çok daha büyük bir öneme sahip olabilir.
Arsenal durumu yakından takip ediyor
Haaland'ın kenarda geçireceği herhangi bir süre, Arsenal tarafından kaçınılmaz olarak yakından izlenecektir. Forvet, City'nin şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynamaya devam ediyor ve son sezonlarda sıkı geçen şampiyonluk yarışlarında attığı goller defalarca fark yaratmıştır.
Norveçli oyuncu, bu sezon da güçlü bir gol ortalamasını sürdürüyor ve Altın Ayakkabı yarışında liderliğini koruyor. Kısa bir süreli yokluğu City'nin sezonunu rayından çıkarmayabilir, ancak Arsenal ile olan yarışta büyük bir etki yaratabilir.
Sırada ne var?
Haaland, Salford'a karşı kazanılan maçta dinlendirildi. City, şans eseri hala önemli hücum seçeneklerine sahipti ve rotasyon yapabildi.
