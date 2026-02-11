Arsenal için büyük darbe! Beth Mead, Lionesses'in Dünya Kupası eleme kampanyasının başlamasından sadece birkaç hafta önce, Şampiyonlar Ligi'nin önemli eleme maçında iki büyük eksik oyuncudan biri oldu.

Arsenal taraftarları, Slegers'ın Mead'in yokluğuna ilişkin açıklamasının, daha büyük bir sorun değil, sadece tedavi edilebilecek bir sakatlık olduğunu umuyorlar. Sezonun sonu yaklaşırken, Avrupa şampiyonu Arsenal'in çeyrek finale kalmak için mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi play-off'u ile başlayan bazı önemli maçlar Gunners'ı bekliyor.

Ancak, önümüzdeki birkaç hafta içinde Mead'in, bacağındaki ağrıyı kontrol altında tutmak için ihtiyaç duyabileceği dinlenmeyi elde etme fırsatı da var. Arsenal, Leuven ile oynayacağı bu maçta büyük favori ve Aralık ayında lig aşamasında aynı rakibi 3-0 mağlup ettikleri gibi Belçika'da rahat bir galibiyet elde edebilirse, Mead'in dinlenmesi daha iyi olacaksa ikinci maçta ona ihtiyaç duyulmayabilir.

Gunners, bu ayın sonunda ikinci lig ekibi Bristol City ile FA Cup maçına çıkacak ve bu maçı rahat bir şekilde kazanması bekleniyor. Ardından milli takım arası başlayacak. İngiltere teknik direktörü Sarina Wiegman, Lionesses'in önümüzdeki ayın başında 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine başlayacağı için Mead'in o zaman hazır olmasını umuyor. İlk olarak Türkiye'ye gidip Ukrayna ile karşılaşacaklar, ardından 7 Mart'ta İzlanda Nottingham Forest'ın City Ground stadyumuna gelecek.