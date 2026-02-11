Getty
Arsenal için büyük darbe! Beth Mead, Lionesses'in Dünya Kupası eleme kampanyasının başlamasından sadece birkaç hafta önce, Şampiyonlar Ligi'nin önemli eleme maçında iki büyük eksik oyuncudan biri oldu.
Resmi: Beth Mead, Arsenal'in önemli UWCL maçında forma giyemeyecek
Mead, Pazar günü Kadınlar Süper Ligi lideri Man City'yi 1-0 yendikleri maçta 68. dakikada oyundan çıktı, ancak açıkça bir sakatlık geçirdiği görülmedi. Ancak maçtan sonra kanat oyuncusu koruyucu bot giyerken görüldü. Durumu hakkında sorulan soruya Arsenal teknik direktörü Renee Slegers, "Hafta içinde daha fazla bilgi verebiliriz. Oyuncu daha yeni maçtan çıktı ve tıbbi değerlendirmeler yapılıyor, ancak daha fazla bilgi edindiğimizde daha fazla bilgi vereceğiz" dedi.
Salı akşamı Belçika'ya indikten sonra Slegers, Mead hakkında yeni bir bilgi verdi ve oyuncunun OH Leuven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçına gitmediğini doğruladı. "Beth'in bacağını dinlendirmek için biraz zamana ihtiyacı var" diye açıkladı.
- Getty Images
Mead, İngiltere kampına hazır olacak mı?
Arsenal taraftarları, Slegers'ın Mead'in yokluğuna ilişkin açıklamasının, daha büyük bir sorun değil, sadece tedavi edilebilecek bir sakatlık olduğunu umuyorlar. Sezonun sonu yaklaşırken, Avrupa şampiyonu Arsenal'in çeyrek finale kalmak için mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi play-off'u ile başlayan bazı önemli maçlar Gunners'ı bekliyor.
Ancak, önümüzdeki birkaç hafta içinde Mead'in, bacağındaki ağrıyı kontrol altında tutmak için ihtiyaç duyabileceği dinlenmeyi elde etme fırsatı da var. Arsenal, Leuven ile oynayacağı bu maçta büyük favori ve Aralık ayında lig aşamasında aynı rakibi 3-0 mağlup ettikleri gibi Belçika'da rahat bir galibiyet elde edebilirse, Mead'in dinlenmesi daha iyi olacaksa ikinci maçta ona ihtiyaç duyulmayabilir.
Gunners, bu ayın sonunda ikinci lig ekibi Bristol City ile FA Cup maçına çıkacak ve bu maçı rahat bir şekilde kazanması bekleniyor. Ardından milli takım arası başlayacak. İngiltere teknik direktörü Sarina Wiegman, Lionesses'in önümüzdeki ayın başında 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine başlayacağı için Mead'in o zaman hazır olmasını umuyor. İlk olarak Türkiye'ye gidip Ukrayna ile karşılaşacaklar, ardından 7 Mart'ta İzlanda Nottingham Forest'ın City Ground stadyumuna gelecek.
Arsenal, Leuven karşılaşması için daha fazla kilit oyuncusu olmadan
Mead, Çarşamba günkü maçta yer almayacak tek oyuncu değil. Pazar günü Man City'yi yendikleri maçta forma giyemeyen forvet Stina Blackstenius, "baldırındaki sorunlar" nedeniyle hala forma giyemeyecek, diye açıkladı Slegers. Hafta sonu İsveçli milli oyuncunun ne zaman geri dönebileceği sorulduğunda, Arsenal teknik direktörü "Göreceğiz. Sezonun bitmesine birkaç hafta kaldı ve uluslararası maçlar başlamadan önce geri dönebilecek mi göreceğiz. Her gün sağlık ekibi tarafından muayene ediliyor ama durum belirsiz."
Kaleci Anneke Borbe de, 1 Şubat'ta Corinthians'ı yenerek kazandıkları FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde geçirdiği ciddi kafa yaralanmasının ardından muhtemelen yine forma giyemeyecek. Neyse ki, onun forma giyememesi, Aralık ayı başından beri forma giyemeyen Arsenal'in 1 numaralı kalecisi Daphne van Domselaar'ın sahalara dönmesiyle aynı zamana denk geldi. İngiltere milli takımının sol bek oyuncusu Taylor Hinds ise ayak problemi nedeniyle forma giyemeyecek.
- Getty Images Sport
Cooney-Cross, yıkıcı aile haberlerinin ardından tekrar sahalara döndü
Ancak Arsenal taraftarları için iyi haberler de var, çünkü Kyra Cooney-Cross takıma geri döndü. Orta saha oyuncusu, annesi Jess'e tedavi edilemeyen ölümcül ve agresif bir kanser teşhisi konulduktan sonra Ocak ayı başında Avustralya'ya döndü. Kulüp, 23 yaşındaki oyuncuya ve ailesine bu inanılmaz derecede zor dönemde ihtiyaç duydukları tüm zamanı tanıdı.
Arsenal oyuncuları ve taraftarları, Cooney-Cross'un yokluğunda ona desteklerini açıkça gösterdiler. Takım arkadaşları, geçen ay Manchester United ile oynadıkları maçın ısınmasında onun adı ve numarası yazılı formalar giyerken, taraftarlar da "Seni seviyoruz Kyra ve Jess" yazılı pankartlar tuttular.
Cooney-Cross şu anda Arsenal kadrosuna geri döndü ve Gunners'ın çeyrek finale yükselmeye çalışırken Leuven'e karşı sahalara dönmeye hazır. Gunners, çeyrek finalde Londra'daki rakibi Chelsea ile karşılaşacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam