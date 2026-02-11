"Arsenal hakkında konuşmayı kes!" - Thomas Frank, kuzey Londra'daki rakibi hakkında "sürekli" konuşarak Tottenham oyuncularını kızdırdı.

Tottenham'ın Salı gecesi Premier Lig'de Newcastle'a 2-1 yenilmesi, Frank'in Spurs'un başında çıktığı son maç oldu. Kulüp, Danimarkalı teknik adamın bir yenilginin ardından görevinden alındığını doğruladı. Spurs, 2026 yılında Premier Lig'de henüz tek bir galibiyet bile alamadı ve şu anda küme düşme bölgesinin sadece beş puan üzerinde yer alıyor. Spurs taraftarları için durumu daha da kötüleştiren ise, ezeli rakibi Arsenal'in şu anda ligin zirvesinde yer alması, Carabao Kupası finaline çıkması ve ayrıca lig aşamasında Şampiyonlar Ligi sıralamasında da birinci olması.

Bu değişiklik Frank için şok edici olabilir, çünkü Newcastle maçından sonra görevine devam edeceğinden emin olduğunu söylemişti. Sky Sports'a verdiği demeçte, "Evet, görevime devam edeceğime eminim. Soruyu anlıyorum. Beni suçlamak kolay ama bu asla sadece teknik direktör, kulüp sahibi, oyuncular veya teknik ekip ile ilgili değildir. Bu herkesle ilgilidir. Herkes bizim hangi konumda olduğumuzu ve neleri iyileştirmemiz gerektiğini biliyor. Biz de bunun için çok çalışıyoruz" demişti.