"Arsenal hakkında konuşmayı kes!" - Thomas Frank, kuzey Londra'daki rakibi hakkında "sürekli" konuşarak Tottenham oyuncularını kızdırdı.
Frank, Spurs tarafından kovuldu
Tottenham'ın Salı gecesi Premier Lig'de Newcastle'a 2-1 yenilmesi, Frank'in Spurs'un başında çıktığı son maç oldu. Kulüp, Danimarkalı teknik adamın bir yenilginin ardından görevinden alındığını doğruladı. Spurs, 2026 yılında Premier Lig'de henüz tek bir galibiyet bile alamadı ve şu anda küme düşme bölgesinin sadece beş puan üzerinde yer alıyor. Spurs taraftarları için durumu daha da kötüleştiren ise, ezeli rakibi Arsenal'in şu anda ligin zirvesinde yer alması, Carabao Kupası finaline çıkması ve ayrıca lig aşamasında Şampiyonlar Ligi sıralamasında da birinci olması.
Bu değişiklik Frank için şok edici olabilir, çünkü Newcastle maçından sonra görevine devam edeceğinden emin olduğunu söylemişti. Sky Sports'a verdiği demeçte, "Evet, görevime devam edeceğime eminim. Soruyu anlıyorum. Beni suçlamak kolay ama bu asla sadece teknik direktör, kulüp sahibi, oyuncular veya teknik ekip ile ilgili değildir. Bu herkesle ilgilidir. Herkes bizim hangi konumda olduğumuzu ve neleri iyileştirmemiz gerektiğini biliyor. Biz de bunun için çok çalışıyoruz" demişti.
Frank, Tottenham oyuncularını nasıl kızdırdı?
The Telegraph gazetesine göre, Frank'in görevde olduğu süre boyunca Arsenal'e "sürekli" atıfta bulunarak bazı oyuncularını kızdırdığı söyleniyor. Bir kaynak şöyle dedi: "Oyuncularına sürekli Arsenal'den bahsediyordu ve onlar da bundan çabucak bıktılar. Emirates'teki maçtan önce ve sonra bile onlara Arsenal'in ne kadar iyi olduğunu anlatıyordu. Bazıları arasında 'Arsenal hakkında konuşmayı kes artık' duygusu hakimdi."
Nitekim, Tottenham'ın teknik direktörü olarak verdiği ilk basın toplantısında Arsenal hakkında konuşmuş ve gazetecilere şöyle demişti: "Hiç maç kaybetmeyen bir takım görmedim. Premier Lig'de Arsenal var, ama ondan bahsedemeyiz. Bu yüzden ilk acemi hatamı orada yaptım."
Frank'in Arsenal ile ilgili yaptığı tek hata bu değildi. Tottenham'ın Premier Lig'de Bournemouth ile oynadığı maç öncesinde Arsenal logolu bir bardaktan içki içerken görüldü ve maçtan sonra bu konuda soru sorulduğunda pek mutlu olmadı. "Kesinlikle fark etmedim. Bilseydim, onu almam tamamen aptalca olurdu. Futbolda bu konuda soru sorulması biraz üzücü. Asla bu kadar aptalca bir şey yapmam. Başka bir kulübün logosu olan bir bardak içtiğim için endişelenmemiz gerekiyorsa, kesinlikle yanlış yolda olduğumuzu düşünüyorum."
Perde arkasındaki sorunlar
Spurs'ta sahne arkasında da açıkça sorunlar vardı. Defans oyuncuları Micky van de Ven ve Djed Spence, kulübün Ekim ayında Chelsea'ye 1-0 yenilmesinden sonra Spurs patronuna soğuk davranırken görüntülendi. Frank o sırada ikiliyi eleştirmeyi reddetti, ancak daha sonra ikilinin kendisinden özür dilediğini açıkladı. Bournemouth'a yenildikten sonra gerginlikler yeniden alevlendi. Van de Ven ve Palhinha öfkeli taraftarlarla yüzleşirken, kulüp kaptanı Cristian Romero Instagram'da yaptığı bir paylaşımda kulübün yönetimini "yalanlar" nedeniyle eleştirdi. Frank, Romero'nun sosyal medyada yaptığı bir başka sert çıkışın ardından, devam eden sakatlık krizi nedeniyle Manchester City maçında sadece 11 tam formda oyuncunun sahaya çıkabileceğini söyleyerek kulübü "utanç verici" olarak nitelendirmesi üzerine, bunun yarattığı tepkilerle uğraşmak zorunda kaldı. Romero, Manchester United'a karşı Spurs'un bir başka yenilgisinin ardından Frank tarafından bir kez daha savunuldu.
Arsenal, Spurs'un bir sonraki rakibi
Tottenham şimdi Premier Lig'de Arsenal ile karşılaşacak, ancak taraftarlar kuzey Londra derbisinde kulübün başına kimin geçeceğini beklemek zorunda kalacak. Spurs, ligde 16. sırada, düşme hattının sadece beş puan üzerinde yer alıyor.
