Arsenal, genç yetenek Max Dowman'ın Mansfield ile oynanan FA Cup maçında genç kadroda ilk on birde yer almasıyla tarih yazdı

Geçen yılın Ağustos ayında Arteta, kulübün akademisinin yaptığı mükemmel işi överek şöyle dedi: "Bu, akademide yıllar boyunca yapılan sıkı çalışmanın bir göstergesidir.

Özellikle de bu oyuncular birinci takıma girip, hiçbir profesyonel deneyimleri olmadan en üst düzeyde performans gösteriyorlar. Bu, 17, 18, 19, 20 yaşlarında, çeşitli takımlarda oynayarak çok fazla deneyim kazanmış büyük kulüplerin diğer oyuncularından çok farklı.

Bu da bir kez daha akademinin yaptıklarını, bu genç oyuncuların hazırlıklarını, olgunluklarını ve ayrıca genç oyuncuları desteklemek için bu kadroda sahip olduğumuz kaliteyi gösteriyor, böylece onlar kendilerini rahat hissediyor ve hemen en üst düzeyde performans gösteriyorlar. Bu yüzden bu, kulüpteki herkesin başarısıdır."