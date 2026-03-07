Getty Images Sport
Arsenal, genç yetenek Max Dowman'ın Mansfield ile oynanan FA Cup maçında genç kadroda ilk on birde yer almasıyla tarih yazdı
Arsenal 'nadir' bir tarih yazdı
Arteta, League One takımı Mansfield ile oynanan FA Cup maçında Dowman'ı ilk 11'de oynatarak genç oyuncuları birinci takıma entegre etme konusundaki cesur politikasını sürdürdü. Arteta ayrıca 16 yaşındaki savunma oyuncusu Marli Salmon'u da ilk 11'de sahaya sürdü.
İki gencin ilk 11'de yer alması, Arsenal'in herhangi bir turnuvada 16 yaş veya daha küçük iki oyuncuyu ilk 11'de oynatan ilk Premier League takımı olmasıyla tarihe geçti.
Arteta'nın genç oyunculara olan inancı
Dowman ve Salmon'un ilk on birde yer alması kararı, kulübün 2025 yılında Asya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi turunda başlayan hızlı yükselişin ardından alındı. Dowman, Ağustos 2025'te Leeds United'ı 5-0 yendikleri Premier League maçında ilk kez A takımda forma giyerken, defans oyuncusu Aralık ayında Arsenal'in Club Brugge'yi 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez A takımda forma giydi.
Hale End'in sıkı çalışması büyük övgü topladı
Geçen yılın Ağustos ayında Arteta, kulübün akademisinin yaptığı mükemmel işi överek şöyle dedi: "Bu, akademide yıllar boyunca yapılan sıkı çalışmanın bir göstergesidir.
Özellikle de bu oyuncular birinci takıma girip, hiçbir profesyonel deneyimleri olmadan en üst düzeyde performans gösteriyorlar. Bu, 17, 18, 19, 20 yaşlarında, çeşitli takımlarda oynayarak çok fazla deneyim kazanmış büyük kulüplerin diğer oyuncularından çok farklı.
Bu da bir kez daha akademinin yaptıklarını, bu genç oyuncuların hazırlıklarını, olgunluklarını ve ayrıca genç oyuncuları desteklemek için bu kadroda sahip olduğumuz kaliteyi gösteriyor, böylece onlar kendilerini rahat hissediyor ve hemen en üst düzeyde performans gösteriyorlar. Bu yüzden bu, kulüpteki herkesin başarısıdır."
- AFP
Gunners için yüksek riskli yarış
Arsenal şu anda Premier Lig tablosunun zirvesinde yer alıyor ve Manchester City'den 7 puan önde, ancak şampiyonluk rakibi bir maç eksiği var. Bu kupa maçının ardından, Gunners dikkatlerini Avrupa sahnesine çevirecek ve Arteta'nın takımı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Dowman, sakatlığından kurtulduktan sonra, sezonun geri kalanında Gunners'ın ilk takımına katkı sağlamaya devam etmek isteyecektir.
