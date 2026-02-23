Arsenal forveti Olivia Smith, Bristol City ile oynanan Kadınlar FA Kupası maçında endişe verici bir sakatlık geçirdikten sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı

Gunners'ın teknik direktörü Renee Slegers, takımının yedinci galibiyetini ve bir başka gol yemeden bitirdiği maçı sevinçle karşıladı. Maçın ardından kulübün resmi medya kanallarına şunları söyledi: "Galibiyetten ve ilerlememizden memnunum. Yine gol yemedik. Birkaç duran top dışında rakibe fazla bir şey vermedik bence.

Evet, bu şekilde bu bloğu bitirmek çok önemli. Sanırım yedi galibiyetlik bir seri yakaladık, bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Oyuncular bu blokta harika bir iş çıkardılar. Şimdi ayrılıyorlar ve bir sonraki blokta da devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Saha içinde ve dışında küçük iyi eylemlerin ve davranışların tutarlılığı gerçekten çok yüksek seviyedeydi. Ve bence koşullar ne olursa olsun, sahip olduğumuz kaliteyle bu temele dayanarak maçları kazanabiliriz. Bu gerçekten harika."

Arsenal, birkaç kıdemli yıldızın kendi ülkelerine gitmek üzere olması nedeniyle, bu ivmenin bir başka uluslararası ara ile durdurulmamasını sağlamak için istekli olacak. Slegers, İngiltere'de kalarak yaklaşan maçlar için taktik planlar üzerinde çalışmaya devam edecek.

Oyuncular uzaklara gidecek, ortamları değişecek, ülkelerini temsil edecekler. Biz burada kalıp bir sonraki aşama için planlar yapacağız. Bu daha uzun bir ara, bu yüzden onlar olmadan daha uzun süre kalacağız. Ama sonra oynayacağımız iki çeyrek final ve WSL maçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz."