Arsenal forveti Olivia Smith, Bristol City ile oynanan Kadınlar FA Kupası maçında endişe verici bir sakatlık geçirdikten sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı
Smith, FA Cup maçında feci bir kafa çarpışması yaşadı.
Smith, 2025 yazında Liverpool'dan Arsenal'e transfer olarak kadın futbolunda 1 milyon sterlinlik ilk oyuncu oldu. 21 yaşındaki oyuncu, yeni ortamında istediği etkiyi yaratmakta zorlanıyor.
Zamanlaması kötü bir sakatlık da buna katkıda bulunuyor, ancak yüksek puanlı forvetin ilk başta korkulduğu kadar uzun süre sahalardan uzak kalmayacağı düşünülüyor. Smith, Bristol City ile oynanan kupa maçının ikinci yarısının başında kötü bir kafa çarpışması yaşadı.
Saha dışına taşınmadan önce boyunluk takılan genç oyuncu, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Maçın endişe verici bir şekilde durması, 14 dakikalık uzatma süresine yol açtı. Smith'in beyin sarsıntısı geçirdiği ve bu nedenle antrenmanlara ve maçlara ara vermesi gerektiği öne sürüldü.
Yaralanmalar, tarih yazan Smith'e pek yardımcı olmuyor.
Taraftarlar sosyal medyayı destek mesajlarıyla doldurdu. Diğerleri ise "Olivia Smith bu sezon sakatlıklarla pek şanslı değil" diye hemen dikkat çekti. Ekim ayında milli takımda geçirdiği kalça sakatlığı, Kuzey Londra'daki ilerlemesini engelledi.
Ancak Smith, ilk sezonunda Arsenal için sekiz gol kaydetti ve tüm turnuvalarda takımın en çok gol atan ikinci oyuncusu olmaya devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara imza atmayı umuyor.
2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumayı hedefleyen Arsenal, FA Cup beşinci turunda Bristol City'yi 3-0 mağlup etti. Kim Little, Victoria Pelova ve Smith'in yerine oyuna giren Frida Maanum, Robins karşısında gol attı.
Slegers yedinci galibiyetine yanıt veriyor
Gunners'ın teknik direktörü Renee Slegers, takımının yedinci galibiyetini ve bir başka gol yemeden bitirdiği maçı sevinçle karşıladı. Maçın ardından kulübün resmi medya kanallarına şunları söyledi: "Galibiyetten ve ilerlememizden memnunum. Yine gol yemedik. Birkaç duran top dışında rakibe fazla bir şey vermedik bence.
Evet, bu şekilde bu bloğu bitirmek çok önemli. Sanırım yedi galibiyetlik bir seri yakaladık, bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Oyuncular bu blokta harika bir iş çıkardılar. Şimdi ayrılıyorlar ve bir sonraki blokta da devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Saha içinde ve dışında küçük iyi eylemlerin ve davranışların tutarlılığı gerçekten çok yüksek seviyedeydi. Ve bence koşullar ne olursa olsun, sahip olduğumuz kaliteyle bu temele dayanarak maçları kazanabiliriz. Bu gerçekten harika."
Arsenal, birkaç kıdemli yıldızın kendi ülkelerine gitmek üzere olması nedeniyle, bu ivmenin bir başka uluslararası ara ile durdurulmamasını sağlamak için istekli olacak. Slegers, İngiltere'de kalarak yaklaşan maçlar için taktik planlar üzerinde çalışmaya devam edecek.
Oyuncular uzaklara gidecek, ortamları değişecek, ülkelerini temsil edecekler. Biz burada kalıp bir sonraki aşama için planlar yapacağız. Bu daha uzun bir ara, bu yüzden onlar olmadan daha uzun süre kalacağız. Ama sonra oynayacağımız iki çeyrek final ve WSL maçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz."
Arsenal maç programı: Kupa peşindeki Gunners'ın bir sonraki maçı
Arsenal, 24 Mart'ta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında WSL rakibi Chelsea'yi ağırlamadan önce, başkentteki rakipleri London City Lionesses ve West Ham ile iki iç saha maçı oynayacak. Büyük rakibi Tottenham ile derbi maçı, Blues ile oynanacak iki Avrupa maçı arasında yer alacak. Kadınlar FA Kupası çeyrek finallerinin kura çekimi Pazartesi günü yapılacak ve Gunners, 2016'dan bu yana ilk kez bu kupayı kazanmayı hedefliyor.
