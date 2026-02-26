Getty/GOAL
Arsenal efsanesi, Premier Lig şampiyonluğu yarışında "en iyi dönemindeki Thierry Henry" olarak bilinen Viktor Gyokeres'i "eksik halka" olarak nitelendiriyor
Gyokeres, 2026 yılında sekiz gol kaydetti.
Gyokeres, 2025 yazında 55 milyon sterlin (75 milyon dolar) karşılığında Emirates Stadyumu'na transfer oldu. İngiliz futbolunda daha önce deneyimi olmasına rağmen Arsenal'e alışması zaman aldı ve en iddialı takımların hücum hattını yönetme yeteneği sorgulandı.
Ancak, yılın başından bu yana yeteneklerini daha düzenli olarak sergilemeye başladı. 27 yaşındaki oyuncu, Spurs'u 4-1 yendikleri derbide iki gol atarak, tüm turnuvalarda sezonun gol sayısını 15'e çıkardı. 2026'da sekiz gol kaydetti ve Premier League'de kimse bu performansı geçebildiğini iddia edemez.
İsveçli forvet, Arsenal'in efsane oyuncusu Henry'ye benzetildi
Arsenal'in efsane oyuncusu Parlour, Gyokeres'in uzun zamandır beklenen şampiyonluk için Gunners'ın kilit oyuncusu olabileceğine inanıyor ve The Sun'a şunları söylüyor: "Tottenham maçında yaptıklarını her hafta yapabilirse, bu harika olur. Tottenham maçında bambaşka bir oyuncu gibi görünüyordu. Çok daha özgüvenli görünüyor.
Sadece attığı goller değil, genel olarak oyunu çok daha iyiydi. Doğru pozisyonlara giriyordu. Son gol, eski günlerindeki Thierry Henry'yi andırıyordu. Henry bunu düzenli olarak yapardı. Eğer bu formunu sürdürebilirse, bu eksik halkayı tamamlayabilir, çünkü Arsenal'in en zayıf noktası muhtemelen bu. Takıma genel olarak bakarsanız, en zayıf nokta forvet hattı.
"Bunu her hafta yapmalısınız. Zor olan da bu. Thierry bunu her hafta yapıyordu. Gyokeres de bunu yapabilirse, bu yıl kesinlikle fark yaratabilir."
Parlour, 2003-04 sezonunda Arsenal'in efsanevi "Yenilmezler" kadrosunun bir parçasıydı ve bu takım, Premier League şampiyonluğunu kazanan son Gunners takımı olmaya devam ediyor. 2025-26 sezonu kadrosu, ligin zirvesinde beş puanlık bir avantajla lider durumda.
Parlour şunları söyledi: "2004 yılında bana 20 yıl boyunca ligi bir daha kazanamayacağınızı söyleseydiniz, 'İmkansız. O zamandan önce kesinlikle ligi kazanacağız' derdim. Bu da ligi kazanmanın ne kadar zor ve çetin bir iş olduğunu gösteriyor."
Arsenal, Arteta'yı kovmanın 'delilik' olacağını söyledi
Arteta, üst üste üç kez ikinci sırada bitirdikten sonra bu sezon başarıya ulaşmak için baskı altında. Arsenal'i eşi görülmemiş bir dörtlü zaferin peşinde tutuyor, ancak bir sezon daha eli boş biterse işinin tehlikeye girebileceğini biliyor.
Parlour, bundan sonra ne olursa olsun, teknik direktör değişikliğinin felaket bir karar olacağına inanıyor. Eski İngiltere milli futbolcusu şunları ekledi: "Sorun şu ki, doğru adam kim? Kaç tane teknik direktör var? Diğer takımların yaptığını yapmaya devam edemezsin, sırf teknik direktör seçmek için seçip sonra da kovamazsın.
Onu kovmak delilik olur diye düşünüyorum. Eğer yine ikinci olurlarsa hepimiz çok hayal kırıklığına uğrayacağız, ben de onlarla birlikte olacağım. İnsanlar 'değişiklik yapmalıyız' diyecekler, ama kimin için değişiklik? Asıl soru bu. Mikel Arteta gibi bir işi yapacak başka kim var? Bilmiyorum."
Gyokeres, şampiyonluk için son parça olacak mı?
Arsenal, Manchester United, Tottenham ve Real Madrid gibi takımların da yeni kalıcı teknik direktörler aradığı bu yaz, yoğun bir teknik direktör piyasasına girmeyi önlemek için kararlı.
Gyokeres, Sporting'den geldiğinde, neredeyse şampiyonluğu kaçıran takımın korkutucu bir 9 numara arayışında olduğu için, Gunners'ın şampiyonluk yapbozunun son parçası olarak görülüyordu ve bu görevi henüz yerine getirebilir.
