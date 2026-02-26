Arsenal efsanesi, Premier Lig şampiyonluğu yarışında "en iyi dönemindeki Thierry Henry" olarak bilinen Viktor Gyokeres'i "eksik halka" olarak nitelendiriyor

Arsenal'in efsane oyuncusu Parlour, Gyokeres'in uzun zamandır beklenen şampiyonluk için Gunners'ın kilit oyuncusu olabileceğine inanıyor ve The Sun'a şunları söylüyor: "Tottenham maçında yaptıklarını her hafta yapabilirse, bu harika olur. Tottenham maçında bambaşka bir oyuncu gibi görünüyordu. Çok daha özgüvenli görünüyor.

Sadece attığı goller değil, genel olarak oyunu çok daha iyiydi. Doğru pozisyonlara giriyordu. Son gol, eski günlerindeki Thierry Henry'yi andırıyordu. Henry bunu düzenli olarak yapardı. Eğer bu formunu sürdürebilirse, bu eksik halkayı tamamlayabilir, çünkü Arsenal'in en zayıf noktası muhtemelen bu. Takıma genel olarak bakarsanız, en zayıf nokta forvet hattı.

"Bunu her hafta yapmalısınız. Zor olan da bu. Thierry bunu her hafta yapıyordu. Gyokeres de bunu yapabilirse, bu yıl kesinlikle fark yaratabilir."

Parlour, 2003-04 sezonunda Arsenal'in efsanevi "Yenilmezler" kadrosunun bir parçasıydı ve bu takım, Premier League şampiyonluğunu kazanan son Gunners takımı olmaya devam ediyor. 2025-26 sezonu kadrosu, ligin zirvesinde beş puanlık bir avantajla lider durumda.

Parlour şunları söyledi: "2004 yılında bana 20 yıl boyunca ligi bir daha kazanamayacağınızı söyleseydiniz, 'İmkansız. O zamandan önce kesinlikle ligi kazanacağız' derdim. Bu da ligi kazanmanın ne kadar zor ve çetin bir iş olduğunu gösteriyor."