Arsenal efsanesi, Mikel Arteta'nın Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin başına geçmek için Gunners'tan ayrılacağını iddia ediyor ve Emirates'te onun yerine geçmesi için eski yıldızı destekliyor
Barselona'ya kaçınılmaz taşınma
Kuzey Londra'da başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi bilen Petit, Arteta'nın yolculuğunun sonunda onu köklerine geri götüreceğinden emin. Fransız teknik adam, mevcut projenin büyük bir başarıyla mı yoksa hayal kırıklığıyla mı sonuçlanacağına bakılmaksızın, futbol felsefesini şekillendiren kulübe geri dönme isteğinin çok güçlü olacağını ve buna direnmenin imkansız olacağını öne sürüyor. Arteta'nın uzun vadeli geleceği hakkındaki söylemler değişiyor ve Petit, İspanyol teknik adamın yönetici olarak ulaşabileceği zirvenin Premier Lig'in sınırlarının çok ötesinde olduğunu öne sürüyor.
Arteta ile Barcelona arasındaki bağ çok derin. Ünlü La Masia akademisinden yetişen Arsenal teknik direktörü, Blaugrana tarzının öğrencisi ve Petit, onun geri dönmesinin sadece an meselesi olduğuna inanıyor. Petit, BetBrothers'a"Mikel Arteta bir gün Barcelona'yı yönetecek, bence sonunda bunu göreceğiz" dedi. "Bağlantılar güçlü. Ama bence bu, menajerlik kariyerini nasıl sürdürmek istediğine bağlı, örneğin bir kulüpte kalıcı olarak çalışmak gibi."
Arsenal taraftarları taktik ustalarını uzun vadede tutmak için çaresizce çabalarken, Petit, Camp Nou'nun cazibesinin sonunda Londra projesine olan sadakatinden daha ağır basacağını düşünüyor. Petit şöyle devam etti: "Gerçekten farklı ülkelerde futbol deneyimi yaşamak istiyor mu? Dürüst olmak gerekirse, Arsenal'den ayrılacaksa, başka bir Premier Lig kulübüne gitmektense yurt dışına gitme olasılığı daha yüksek görünüyor. Bu yüzden, Arsenal'den ayrılırsa, Barca'nın onun için en favori seçenek olacağını söyleyebilirim."
Başarı ya da başarısızlık aynı yola çıkar.
Arsenal, Çarşamba günü Wolves ile 2-2 berabere kalarak bir başka yenilgiye daha uğradı. Bu sonuç, Manchester City'nin şampiyonluk yarışında farkı sadece iki puana indirmesine olanak sağladı ve sezonun belirleyici aşamasına girerken sıralamanın zirvesindeki mücadeleyi daha da kızıştırdı. Arsenal'i üç yıl üst üste ikinci sıraya taşıyan Arteta'nın omuzlarına, bir başka başarısızlık ihtimali daha da baskı yaratıyor.
Ancak Petit, Arteta'nın ayrılmasının mevcut dörtlü yarışın sonuçlarına bağlı olmayabileceğini öne sürüyor. Gunners tüm kupaları kaldırsa da, son engelde başarısız olsa da, sonuç onun gözünde aynı kalıyor. "Dürüst olmak gerekirse, en iyisinin ne olduğunu bilmiyorum. Kazanırsa ayrılacak. Kazanmazsa ayrılacak. Bilmiyorum. Kazanırsa, kupa sayısını artırmaya devam edebilir" diye ekledi Petit.
"Arteta'nın kafasının içinde olup, gelecekte ne yapmak istediğini düşünmemiz gerekir. Ama benim için, onu daha çok uzun vadede, mümkün olduğunca Arsenal'de kalacak, başka bir yere gitmeyecek, yakın zamanda ayrılmayacak biri olarak görüyorum."
Fabregas, seçilmiş halefi olarak ortaya çıkıyor.
Arteta Katalonya'ya giderse, boşluğu kimin dolduracağı sorusu çok önemli hale geliyor. Petit için cevap, teknik direktörlükte ses getiren bir başka eski Arsenal kaptanı: Cesc Fabregas. Şu anda Serie A takımlarından Como'nun teknik direktörü olarak etkileyici bir performans sergileyen Fabregas, futbolda en parlak genç beyinlerden biri olarak hızla ün kazanıyor. Petit, İspanyol oyuncunun lider olarak gösterdiği gelişimin, zamanı geldiğinde Arsenal'in teknik direktörlüğü için en uygun aday olmasını sağladığını düşünüyor.
Petit, Fabregas'ın yüksek profilli oyuncularla ve soyunma odası disiplinini yönetme şeklinden özellikle etkilenmiş. "Cesc Fabregas'ın acele etmeyeceğini düşünüyorum çünkü Como'da ihtiyacı olan her şeye sahip," diye devam etti Petit. "Oyuncular istiyorsa, ona oyuncular getiriyorlar. Ne isterse, ona getiriyorlar. Bu da karar verme sürecinde ona bu tür bir güç sağlıyor."
Yeni bir yönetim gücünün yükselişi
Petit, Fabregas'ın olgunlaşan otoritesinin kanıtı olarak Alvaro Morata'nın karıştığı son olayı gösterdi. "Bu hafta sonu, Alvaro Morata'da sezon boyunca görmediğim bir şey gördüm. Morata, bir provokasyona tepki gösterdiği için oyundan atıldı ve Fabregas kamuoyuna yaptığı açıklamada, Morata'nın daha akıllı davranması gerektiğini söyledi. Sanırım bu, geçmişte yaptığı gibi kamuoyuna açıklama yapmak yerine, bir oyuncu hakkında ilk kez kamuoyuna açıklama yaptığı durum. Bana göre bu, kişiliğini gösterme, 'patron benim' deme ve 'bir süre burada kalacağım' sinyali verme anlamına geliyor."
Petit, dünya futbolunun en büyük kulüplerinin Fabregas'ı transfer etmek isteyeceğini ve Arsenal ve Chelsea'nin, her iki kulüple olan geçmişi nedeniyle bu kulüplerin başında yer alacağını düşünüyor. Petit, "Eski kulüpleri menajerlerini kovacak ve tabii ki Chelsea, Arsenal, yani en üst düzeydeki tüm kulüpler, Como'da inanılmaz bir iş çıkardığı için onu bir seçenek olarak değerlendirecekler" diyerek sözlerini tamamladı. Arteta şimdilik görevde kalmaya devam ederken, Arsenal'in geleceğinin planları kulübü en iyi tanıyanlar tarafından şimdiden çizilmeye başlandı.
