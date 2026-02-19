Arsenal efsanesi, Mikel Arteta'nın Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin başına geçmek için Gunners'tan ayrılacağını iddia ediyor ve Emirates'te onun yerine geçmesi için eski yıldızı destekliyor

Kuzey Londra'da başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi bilen Petit, Arteta'nın yolculuğunun sonunda onu köklerine geri götüreceğinden emin. Fransız teknik adam, mevcut projenin büyük bir başarıyla mı yoksa hayal kırıklığıyla mı sonuçlanacağına bakılmaksızın, futbol felsefesini şekillendiren kulübe geri dönme isteğinin çok güçlü olacağını ve buna direnmenin imkansız olacağını öne sürüyor. Arteta'nın uzun vadeli geleceği hakkındaki söylemler değişiyor ve Petit, İspanyol teknik adamın yönetici olarak ulaşabileceği zirvenin Premier Lig'in sınırlarının çok ötesinde olduğunu öne sürüyor.

Arteta ile Barcelona arasındaki bağ çok derin. Ünlü La Masia akademisinden yetişen Arsenal teknik direktörü, Blaugrana tarzının öğrencisi ve Petit, onun geri dönmesinin sadece an meselesi olduğuna inanıyor. Petit, BetBrothers'a"Mikel Arteta bir gün Barcelona'yı yönetecek, bence sonunda bunu göreceğiz" dedi. "Bağlantılar güçlü. Ama bence bu, menajerlik kariyerini nasıl sürdürmek istediğine bağlı, örneğin bir kulüpte kalıcı olarak çalışmak gibi."

Arsenal taraftarları taktik ustalarını uzun vadede tutmak için çaresizce çabalarken, Petit, Camp Nou'nun cazibesinin sonunda Londra projesine olan sadakatinden daha ağır basacağını düşünüyor. Petit şöyle devam etti: "Gerçekten farklı ülkelerde futbol deneyimi yaşamak istiyor mu? Dürüst olmak gerekirse, Arsenal'den ayrılacaksa, başka bir Premier Lig kulübüne gitmektense yurt dışına gitme olasılığı daha yüksek görünüyor. Bu yüzden, Arsenal'den ayrılırsa, Barca'nın onun için en favori seçenek olacağını söyleyebilirim."