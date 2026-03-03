Arsenal dörtlü kupayı kazanabilir mi?! Mikel Arteta'nın adamları, Gunners Invincible'ın kupa "takasını" reddetmesiyle "Premier Lig'den daha fazlasını" elde etti

Son zamanlarda bazı dalgalanmalar yaşamasına rağmen, Arsenal Premier Lig tablosunda dokuz maç kala beş puan farkla liderliğini sürdürüyor. Ayrıca Carabao Kupası finaline, FA Kupası beşinci turuna ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna da yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Premier Lig döneminde sadece iki İngiliz takımı, Manchester'ın iki rakibi United ve City, üçlü kupayı kazandı. Arsenal, bir adım daha ileri gidip tüm kupaları kazanarak tarih kitaplarını yeniden yazabilecek bir konumda.

Gunners'ın bir turnuvayı diğerine göre öncelikli tutacağına dair herhangi bir işaret yok ve plan her cephede rekabetçi kalmak. 2003-04 sezonunda Arsenal'in son lig şampiyonluğuna katkıdabulunan Aliadiere, kuzey Londra'da çılgın kutlamaların yaşanacağına inanıyor.