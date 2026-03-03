Getty/GOAL
Arsenal dörtlü kupayı kazanabilir mi?! Mikel Arteta'nın adamları, Gunners Invincible'ın kupa "takasını" reddetmesiyle "Premier Lig'den daha fazlasını" elde etti
Arsenal'in kupa arayışı: Premier Lig, Carabao Kupası, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi
Son zamanlarda bazı dalgalanmalar yaşamasına rağmen, Arsenal Premier Lig tablosunda dokuz maç kala beş puan farkla liderliğini sürdürüyor. Ayrıca Carabao Kupası finaline, FA Kupası beşinci turuna ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna da yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.
Premier Lig döneminde sadece iki İngiliz takımı, Manchester'ın iki rakibi United ve City, üçlü kupayı kazandı. Arsenal, bir adım daha ileri gidip tüm kupaları kazanarak tarih kitaplarını yeniden yazabilecek bir konumda.
Gunners'ın bir turnuvayı diğerine göre öncelikli tutacağına dair herhangi bir işaret yok ve plan her cephede rekabetçi kalmak. 2003-04 sezonunda Arsenal'in son lig şampiyonluğuna katkıdabulunan Aliadiere, kuzey Londra'da çılgın kutlamaların yaşanacağına inanıyor.
Arsenal, Premier Lig şampiyonluğu için üç kupayı feda eder mi?
Gunners'ın 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu bekleyişini sona erdirmek için üç kupayı feda edip etmeyeceği sorulduğunda, Aliadiere - bahis sitesi zonder cruks ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: "Bu zor bir soru! Muhtemelen yapmazdım. Premier Lig'den daha fazlasını kazanacak bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum.
Premier Lig'i kazanacağımıza gerçekten inanıyorum ve bir ya da iki kupa daha kazanabileceğimizi düşünüyorum. Muhtemelen bu takası kabul etmezdim. Takıma, menajere, personele, kulüpteki herkese gerçekten inanıyorum. Premier Lig'den daha fazlasını kazanabileceğimize inanıyorum."
Kampın içinden: Arsenal dörtlü teklif hakkında ne düşünüyor?
William Saliba, bu sezon birçok ödülü hedefleyen Arsenal kadrosunun önde gelen bir üyesidir. Fransız milli defans oyuncusu, Mikel Arteta'nın takımının yurt içinde ve yurt dışında kupa mücadelesini sürdürüp sürdüremeyeceği sorulduğunda gazetecilere cesurca şöyle cevap verdi: "Evet, tabii ki her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Bunun için gerekli kadroya ve koça sahibiz. Evet, devam etmeliyiz ve elbette her turnuvaya odaklanmalıyız.
"Evet, elbette, bu sezon iyi bir kadromuz var. Çok iyi oyuncularımız var. İlk 11'de başlamayan her oyuncu da başlayabilir. Onlar da maçlara başlayacak seviyededir. Yani, evet, herkes hazır, herkes ihtiyaç duyduğumuzda devreye girmeye hazır."
Sahaya çıkanlar büyük hedeflerini dile getirmekten mutluluk duyarken, Arteta Emirates'te beklentileri yatıştırmaya çalışıyor. Rekor kıran dörtlü başarı hedefiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Daha önce yapıldı mı? İşte bu kadar zor. Maç maç gidelim, her turnuvanın son aşamasına kadar orada kalma hakkını kazanmaya çalışalım, sonra ne olacağını görelim.
Sonuca çok fazla odaklanmıyorum. Takım olarak bu şekilde ve bu yolda devam etmek için ne yapmamız gerektiğine odaklanıyorum ve tabii ki oradan yola çıkarak bunu iyileştirmeye çalışıyorum."
Arsenal 2025-26 fikstürü: Lig ve kupa maçları yaklaşıyor
Eski bir Arsenal oyuncusu olan Bacary Sagna, Arsenal'in 2026 yılında ilk kez Avrupa'da zafer kazanabileceğine inanıyor. GOAL'a verdiği röportajda, Avrupa futbolunu fethetme konusunda şunları söyledi: "Evet, bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansları var. Geçen yıl performans ve rekabet açısından çok yaklaştılar. Bence bu sezon, öncelikle eleme turlarını geçme şansları var. Bunu zaten başardılar. Belki bu, üzerlerindeki baskıyı azaltır ve biraz daha rotasyon yapıp bazı oyuncuları dinlendirebilirler.
Şampiyonlar Ligi'nde harika bir performans sergiliyorlar ve artık daha fazla rotasyon yapabilirler. Şampiyonlar Ligi'nde potansiyel bir rakip olarak kendilerini göstermenin tam zamanı."
Arsenal, Premier League'de Brighton ile ve FA Cup'ta League One takımı Mansfield ile karşılaşacak. Ardından dikkatler tekrar Şampiyonlar Ligi'ne ve 11 Mart'ta Leverkusen ile oynayacakları son 16 turu ilk maçına çevrilecek. 22 Mart'ta Carabao Cup finalinde Manchester City ile Wembley'de karşılaşacaklar.
